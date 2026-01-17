Advertisement
क्या जडेजा के वनडे करियर पर लटकी तलवार? मोहम्मद कैफ ने अक्षर पटेल का नाम लेकर दिया विस्फोटक बयान

क्या जडेजा के वनडे करियर पर लटकी तलवार? मोहम्मद कैफ ने अक्षर पटेल का नाम लेकर दिया विस्फोटक बयान



Written By  Tarun Verma |Last Updated: Jan 17, 2026, 12:27 PM IST


टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा के ODI करियर पर अब संकट नजर आ रहा है. रवींद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दो ODI मैचों में 27 और 4 रन बनाए थे. वहीं, गेंदबाजी में रवींद्र जडेजा को इन दो मैचों में एक भी विकेट नहीं मिला है. टीम इंडिया को 14 जनवरी को राजकोट में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए दूसरे वनडे मैच में हार का सामना करना पड़ा था. इस मैच में ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने गेंद और बल्ले से निराशाजनक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इस फॉर्मेट में उनकी जगह पर सवाल उठने खड़े हो गए हैं.

मोहम्मद कैफ ने दिया विस्फोटक बयान

पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अक्षर पटेल को रवींद्र जडेजा से बेहतर बताया है. मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'वनडे में अगर आपको अक्षर या जडेजा में से किसी एक को चुनना हो, तो अक्षर काफी आगे हैं. अक्षर पटेल का स्ट्राइक रेट, बल्लेबाजी क्षमता और छक्के मारने की काबिलियत जडेजा से बेहतर है. गेंदबाजी में भी अक्षर बेहतर हैं. अक्षर नई गेंद से जल्दी स्ट्राइक ले सकते हैं, जबकि जडेजा पावरप्ले के बाद आते हैं. टीम के संतुलन के लिहाज से अक्षर को बाहर रखना समझ से परे है.'

जडेजा से काफी आगे हैं अक्षर पटेल

मोहम्मद कैफ ने कहा कि नीतीश कुमार रेड्डी को चुनकर टीम को नुकसान हुआ और जडेजा के साथ अक्षर को खिलाना ज्यादा बेहतर विकल्प होता. मैं चाहता हूं कि जडेजा और अक्षर एक साथ खेलें. दोनों लेफ्ट-आर्म स्पिनर हैं, लेकिन बॉलिंग का अंदाज अलग है. अक्षर नई गेंद से सबसे असरदार हैं और उनकी मौजूदगी टीम को स्ट्राइक और विविधता देती है. अक्षर पटेल को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया से बाहर रखा गया है. अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा वनडे फॉर्मेट में लंबे समय से प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं.

घर पर जडेजा का आखिरी वनडे अर्धशतक साल 2013 में था

न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के पहले दो मैचों में उन्होंने 4 और 27 रन बनाए हैं. वहीं दोनों मैचों में उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. घर पर जडेजा का आखिरी वनडे अर्धशतक 2013 में था, जबकि गेंदबाजी में उन्होंने पिछले पांच मैचों में केवल एक विकेट लिया है. इस प्रदर्शन ने टीम में उनके प्रभाव और भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं. जडेजा के वनडे करियर पर नजर डालें तो 2009 में अपने वनडे करियर की शुरुआत करने वाले जडेजा ने 209 मैचों की 141 पारियों में 52 बार नाबाद रहते हुए 32.50 की औसत से 13 अर्धशतक लगाते हुए 2,893 रन बनाए हैं. वहीं 232 विकेट लिए हैं.

