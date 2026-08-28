कोलंबो में कोहली पलट देते मैच? श्रीलंका में क्लीन स्वीप से चूकी टीम इंडिया तो पूर्व दिग्गज को आई विराट की याद

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कैफ ने कहा कि यदि विराट कोहली टीम का हिस्सा होते, तो वे खिलाड़ियों पर लगातार चिल्लाते रहते और यह सुनिश्चित करते कि सभी खिलाड़ी मैदान पर हर वक्त सक्रिय और मुस्तैद रहें. कैफ ने आगे कहा, ''बॉस, टेस्ट क्रिकेट खेलना हर किसी के बस की बात नहीं है. यह बहुत लंबा खेल है, जहां आपको लगातार गेंदबाजी करनी पड़ती है. मुझे लगा कि अगर विराट कोहली जैसा कोई खिलाड़ी इस मैच में खेल रहा होता, तो वह लगातार चिल्लाकर अपनी टीम को जगाए रखता. कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे हमने चीजों को बहुत हल्के में ले लिया और यह सोच बैठे कि बस गेंदबाजी करते रहो, विकेट खुद-ब-खुद मिल जाएगा क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा घूम रही है.''