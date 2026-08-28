Add Zee Business As A Preferred Source
App

कोलंबो में कोहली पलट देते मैच? श्रीलंका में क्लीन स्वीप से चूकी टीम इंडिया तो पूर्व दिग्गज को आई विराट की याद

India vs Sri Lanka Test: कोलंबो टेस्ट ड्रॉ होने के बाद मोहम्मद कैफ ने दावा किया है कि अगर विराट कोहली कोलंबो में खेल रहे होते, तो श्रीलंका के खिलाफ नतीजा बिल्कुल अलग होता.कैफ ने टीम इंडिया की सुस्त एनर्जी पर तीखे सवाल उठाए हैं.

Written ByRohit Raj
Published: Aug 28, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 10:08 PM IST
कोलंबो में कोहली पलट देते मैच? श्रीलंका में क्लीन स्वीप से चूकी टीम इंडिया तो पूर्व दिग्गज को आई विराट की याद
Image Credit: शुभमन गिल और विराट कोहली. Picture Credit: AP

About the Author

Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
'कश्मीर पुलिस हमेशा आपके साथ...', नए IGP सुजीत कुमार सिंह ने जनता को दिलाया भरोसा
2
3
4
5