कोलंबो में कोहली पलट देते मैच? श्रीलंका में क्लीन स्वीप से चूकी टीम इंडिया तो पूर्व दिग्गज को आई विराट की याद

India vs Sri Lanka Test: भारतीय टेस्ट टीम कोलंबो में श्रीलंका में दो टेस्ट मैचों की सीरीज के दूसरे मैच को जीत नहीं पाई. मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ. इस मैच के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल की रणनीति पर सवाल उठाए गए. यहां तक कि मैदान पर खिलाड़ियों में ऊर्जा की कमी को लेकर भी चर्चा हुई. पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने एक बड़ा दावा किया है कि यदि विराट कोहली कोलंबो टेस्ट मैच में खेल रहे होते, तो इसका परिणाम बिल्कुल अलग होता.
दिग्गज भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने मई 2025 में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास के बाद से वह भारतीय टीम के लिए केवल वनडे क्रिकेट ही खेल रहे हैं. कोलंबो टेस्ट की बात करें तो पांचवें दिन भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ जीत की तलाश में थी, जहां श्रीलंका के केवल चार विकेट बचे थे और उनके पास महज 16 रनों की बेहद मामूली बढ़त थी. इसके बावजूद भारतीय टीम इस मजबूत स्थिति का फायदा उठाने में पूरी तरह नाकाम रही.
भारतीय गेंदबाजों के सामने श्रीलंका के युवा बल्लेबाज सोनल दिनुशा चट्टान बनकर खड़े हो गए और उन्होंने अपने जीवन की सबसे यादगार पारियों में से एक खेली. उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए यह सुनिश्चित किया कि मेजबान श्रीलंका दूसरी पारी में 429/9 का विशाल स्कोर खड़ा करे और 216 रनों की मजबूत बढ़त के साथ अपनी पारी घोषित करे. अंत में दोनों टीमों ने आपस में हाथ मिलाने (ड्रॉ पर राजी होने) का निर्णय लिया और मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हो गया.
अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कैफ ने कहा कि यदि विराट कोहली टीम का हिस्सा होते, तो वे खिलाड़ियों पर लगातार चिल्लाते रहते और यह सुनिश्चित करते कि सभी खिलाड़ी मैदान पर हर वक्त सक्रिय और मुस्तैद रहें. कैफ ने आगे कहा, ''बॉस, टेस्ट क्रिकेट खेलना हर किसी के बस की बात नहीं है. यह बहुत लंबा खेल है, जहां आपको लगातार गेंदबाजी करनी पड़ती है. मुझे लगा कि अगर विराट कोहली जैसा कोई खिलाड़ी इस मैच में खेल रहा होता, तो वह लगातार चिल्लाकर अपनी टीम को जगाए रखता. कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे हमने चीजों को बहुत हल्के में ले लिया और यह सोच बैठे कि बस गेंदबाजी करते रहो, विकेट खुद-ब-खुद मिल जाएगा क्योंकि गेंद बहुत ज्यादा घूम रही है.''
कैफ का मानना है कि भारतीय टीम का एनर्जी लेवल (ऊर्जा का स्तर) काफी कम था और विराट कोहली के रहने से यह काफी बढ़ जाता. उन्होंने दावा किया कि विराट कोहली विरोधी बल्लेबाज सोनल दिनुशा को मानसिक रूप से परेशान करने के लिए उनके पीछे भी पड़ जाते. कैफ ने कहा, ''हमने खुद से बहुत कम मौके बनाए और हमारी एनर्जी का स्तर भी बहुत कम था. इसीलिए मेरा कहना है कि यदि विराट कोहली खेल रहे होते, तो नतीजा अलग होता. वह हर किसी को प्रेरित करते हुए कहते, 'कम ऑन सरफराज, कम ऑन जायसवाल,' और वह सोनल के पीछे भी पड़ जाते. आखिर हम मैदान पर किससे भिड़ रहे थे? हम तो लाहिरू कुमारा से उलझ रहे थे.''