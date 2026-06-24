टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का चोटों से गहरा नाता रहा है. हाल ही में हार्दिक पांड्या क्वाड्रिसेप्स इंजरी (जांघ की मांसपेशी में चोट) के कारण इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज से बाहर हो गए हैं. टीम इंडिया को 14 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक इंग्लैंड की धरती पर अंग्रेज टीम के खिलाफ 3 मैचों की वनडे इंटरनेशनल सीरीज खेलनी है. भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने लगातार लग रही चोटों को लेकर हार्दिक पांड्या पर तीर की तरह चुभने वाला कमेंट किया है. मोहम्मद कैफ ने 2027 वनडे वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या के खेलने पर भी शक जताया है.
मोहम्मद कैफ ने हार्दिक पांड्या को बार-बार लग रही चोटों को लेकर चिंता जताई है. मोहम्मद कैफ ने हार्दिक पांड्या की चोटों के बारे में साफ जानकारी न होने पर भी सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि पक्का नहीं है कि वह 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारत के प्लान का हिस्सा होंगे या नहीं. हार्दिक पांड्या हाल ही में चोट के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल पाए थे और जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली ODI सीरीज से भी बाहर हो गए हैं. हार्दिक पांड्या के बाहर होने से एक बार फिर उनकी लंबे समय की फिटनेस पर चर्चा शुरू हो गई है. मोहम्मद कैफ का मानना है कि इस मुद्दे पर कभी भी ठीक से बात नहीं हुई है.
मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए टीम इंडिया के लिए हार्दिक पांड्या की अहमियत को माना है. मोहम्मद कैफ ने हार्दिक पांड्या को मौजूदा टीम इंडिया में एक ऐसा ऑलराउंडर बताया जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता. हालांकि, उन्होंने यह भी माना कि हार्दिक पांड्या के चोटों के इतिहास को देखते हुए यह बताना मुश्किल है कि वह कितने समय तक टॉप लेवल पर खेल पाएंगे. मोहम्मद कैफ ने कहा, 'मैं उनकी (हार्दिक पांड्या) कोई गारंटी नहीं ले सकता. मुझे भी उनका मामला समझ नहीं आता. वह बहुत बड़े मैच विनर हैं. मौजूदा खिलाड़ियों में ऑलराउंडर के तौर पर कोई भी उनके आस-पास नहीं है. वह भी यह बात जानते हैं, लेकिन उनका शरीर कमजोर है. वह 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भी चोटिल हुए थे और उसके बाद से हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं. हालांकि, उनकी चोट और उनके सही कारणों के बारे में कोई बात नहीं होती है.'
मोहम्मद कैफ ने कहा, 'मुझे नहीं पता कि हार्दिक पांड्या के बारे में क्या कहा जा रहा है या इसके पीछे की आधिकारिक वजह क्या है. अगर आपको पता है तो आप बताएं. हमें तो बस सूत्रों से ही जानकारी मिलती है.' मोहम्मद कैफ ने हार्दिक पांड्या की फिटनेस के बारे में जानकारी न दिए जाने की भी आलोचना की और कहा कि जब कोई अहम खिलाड़ी उपलब्ध न हो, तो फैंस को ज्यादा सटीक जानकारी मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा, 'फैंस को भी यह जानने का हक है कि असल में क्या हुआ है, और हमें ज्यादा सटीक जानकारी की जरूरत है. हार्दिक पांड्या के करियर में हमेशा से ऐसा ही होता रहा है. हार्दिक पांड्या की चोट को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि असल में क्या हुआ है और वह क्यों बाहर हैं.'
भारत की वनडे टीम पर चर्चा करते हुए मोहम्मद कैफ ने इंग्लैंड सीरीज के लिए टीम इंडिया में यशस्वी जायसवाल को शामिल न किए जाने पर भी अपनी राय रखी. यशस्वी जायसवाल ने अफगानिस्तान के खिलाफ आखिरी ODI मैच में शतक लगाकर अपनी दावेदारी मजबूत की थी, लेकिन फिर भी उन्हें 15 खिलाड़ियों वाली टीम में जगह नहीं मिली. मोहम्मद कैफ ने ईशान किशन को चुने जाने के चयनकर्ताओं के फैसले का समर्थन किया और विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन के टैलेंट का जिक्र किया.
मोहम्मद कैफ ने यह भी कहा कि ईशान किशन की मौजूदा फॉर्म और हेड कोच गौतम गंभीर का सपोर्ट उनके पक्ष में रहा. मोहम्मद कैफ ने कहा, 'यशस्वी जायसवाल खेलेंगे. वह तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी बनेंगे. उनका भी समय आएगा. इससे पहले चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर ने कहा था कि वे सिर्फ 15 खिलाड़ियों को चुन सकते हैं, और मैं उनसे सहमत हूं. हमारे पास कई बेहतरीन खिलाड़ी हैं, और कुछ लोग हमेशा इस तरह छूट जाते हैं. उन्हें यशस्वी जायसवाल या ईशान किशन में से किसी एक को चुनना था. ईशान किशन को इसलिए चुना गया, क्योंकि वह मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग कर सकते हैं. यशस्वी जायसवाल एक प्रॉपर ओपनर हैं. ईशान किशन बैकअप विकेटकीपर भी हो सकते हैं.'
मोहम्मद कैफ ने कहा, 'गौतम गंभीर चाहते हैं कि ईशान किशन टीम में हों. वह पहली पसंद भी है. मैंने पिछली बार भी यही कहा था. ईशान किशन की फॉर्म भी अच्छी है, इसलिए मैं इस फैसले से सहमत हूं. यशस्वी जायसवाल को थोड़ा इंतजार करना होगा.' इस बार टीम इंडिया में जगह न मिलने के बावजूद, मोहम्मद कैफ को पूरा भरोसा है कि यशस्वी जायसवाल का भविष्य भारत के लिए तीनों फॉर्मेट में है. हालांकि, फिलहाल इस युवा खिलाड़ी को सब्र रखना पड़ सकता है, क्योंकि 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले टीम में जगह बनाने के लिए कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है.