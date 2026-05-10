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Hindi Newsक्रिकेट15 साल के वैभव के सामने आक्रामक हुए सिराज, सेलीब्रेशन पर पूर्व क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पहले जेमिसन अब सिराज...

15 साल के वैभव के सामने आक्रामक हुए सिराज, सेलीब्रेशन पर पूर्व क्रिकेटर ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पहले जेमिसन अब सिराज...

गुजरात और राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम ने 77 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में सभी की नजरें 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी पर थीं, जिनके सामने कई बड़े धुरंधर गेंदबाज थे. उन्हें मोहम्मद सिराज ने आउट किया और आक्रामक अंदाज में विकेट को सेलीब्रेट किया. इसपर पूर्व ओपनर मोहम्मद कैफ ने चुप्पी तोड़ी है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: May 10, 2026, 02:31 PM IST
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Mohammed Siraj
Mohammed Siraj

गुजरात और राजस्थान के खिलाफ मुकाबले में शुभमन गिल की कप्तानी वाली टीम ने 77 रन से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में सभी की नजरें 15 साल के युवा वैभव सूर्यवंशी पर थीं, जिनके सामने कई बड़े धुरंधर गेंदबाज थे. उन्हें मोहम्मद सिराज ने आउट किया और आक्रामक अंदाज में विकेट को सेलीब्रेट किया. इसपर पूर्व ओपनर मोहम्मद कैफ ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने बताया सिराज के इतने आक्रामक सेलीब्रेशन के पीछे असली वजह क्या थी. सिराज का सेलीब्रेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ नजर आ रहा है.

वैभव की शानदार पारी

वैभव सूर्यवंशी पूरे सीजन ताबड़तोड़ फॉर्म में नजर आए हं. उन्होंने एक के बाद एक मुकाबलों में दमदार पारियां खेलीं. पैट कमिंस और जसप्रीत बुमराह जैसे खूंखार गेंदबाजों को भी वैभव ने नहीं बख्शा. गुजरात के खिलाफ राजस्थान की टीम 229 रनों का पीछा कर रही थी. वैभव ने दमदार शुरुआत की और महज 16 गेंद में 36 रन ठोक दिए. हालांकि, सिराज की एक बाउंसर में फंसकर कैच आउट हो गए. 

क्या बोले कैफ?

मोहम्मद कैफ ने सिराज के आक्रामक सेलीब्रेशन पर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'पहले काइल जैमीसन और अब मोहम्मद सिराज. दोनों ही अनुभवी तेज़ गेंदबाज़ों ने वैभव सूर्यवंशी का विकेट लेने के बाद जोरदार सेलिब्रेशन किया। इससे पता चलता है कि 15 साल का यह खिलाड़ी IPL में कितना बड़ा विकेट बन गया है. उनकी कड़ी मेहनत और टैलेंट को इसका श्रेय जाता है.'

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सूर्यवंशी के सबसे तेज 100 छक्के

वैभव ने पुरुषों के T20 इतिहास में एक नया इतिहास रच दिया है. उन्होंने सिर्फ 29 पारियों में 100 छक्के पूरे करके सबसे तेज और सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. उन्होंने गेंदों के लिहाज़ से भी सबसे तेज इस मुकाम तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने सिर्फ़ 514 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल कर ली. RR के इस युवा बल्लेबाजी स्टार ने शनिवार रात जयपुर में गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ अपनी टीम के इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मैच में यह कारनामा किया.

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Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

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