'प्रेसर उनको बेहतर...,' गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले फैंस को मोहम्मद कैफ का करारा जवाब, केएल राहुल को समर्थन

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मुकाबले का दूसरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा. वेस्टइंडीज के 162 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने बोर्ड पर 448-5 रन खड़ा कर दिया है. भारत की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने शतक ठोके. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल, विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा. इसी के साथ टीम इंडिया ने 286 रनों की बढ़त ले ली है. भारत के लिए इस बेहतरीन दिन की नीव सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने रखी. उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक ठोका. राहुल के इस पारी के बाद भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने उनके आलोचकों को करारा जवाब दिया है.
आलोचकों पर कैफ का प्रहार
कैफ ने कहा, ' कुछ ही पारियों में बेहतर खेलने के बाद कैसे लोगों के मत बदल जाते हैं. अब उन्होंने जब शतक मारा तो, उनके आलोचक बोल रहे हैं राहुल जैसा कोई नहीं है. उनकी ताकत और उनका विश्वास ही उनकी मेहनत है. प्रेसर के बावजूद वह हार बार गिर कर खड़े हो जाते हैं, जो उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाती है. '
3211 दिन बाद घर में शतक
पहले दिन यश्सवी जायसवाल के साथ बल्लेबाजी करने आए राहुल 53 रनों पर नॉटआउट थे, दूसरे दिन अपने पारी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 190 गेंदों में 12 बाउंड्री की मदद से शतक जड़ दिया. यह राहुल के करियर का 11वां शतक था. यही नहीं उन्होंने घरेलू पिच पर काफी दिनों बाद ये कारनामा किया है. दरअसल, उन्होंने 3211 दिनों बाद घर में शतक जमाया है.
गंभीर और रोहित को छोड़ा पीछे
राहुल का बतौर सलामी बल्लेबाज 11वां शतक था. उन्होंने इस मामले में भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है.यही नहीं उन्होंने भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर को भी पीछे छोड़ा है. रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने बतौर ओपनर 9 शतक जड़े है. राहुल के इस शतक ने टीम इंडिया को जायसवाल के साथ एक बेहतरीन सलामी जोड़ी के रुप में स्थापित कर दिया है.