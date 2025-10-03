Advertisement
trendingNow12946580
Hindi Newsक्रिकेट

'प्रेसर उनको बेहतर...,' गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले फैंस को मोहम्मद कैफ का करारा जवाब, केएल राहुल को समर्थन

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मुकाबले का दूसरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा. वेस्टइंडीज के 162 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने बोर्ड पर 448-5 रन खड़ा कर दिया है.उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक ठोका. राहुल के इस पारी के बाद भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने उनके आलोचकों को करारा जवाब दिया है. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 03, 2025, 06:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mohammad Kaif
Mohammad Kaif

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले गए मुकाबले का दूसरा दिन टीम इंडिया के नाम रहा. वेस्टइंडीज के 162 रनों के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने बोर्ड पर 448-5 रन खड़ा कर दिया है. भारत की तरफ से 3 बल्लेबाजों ने शतक ठोके. सलामी बल्लेबाज केएल राहुल, विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल और भारत के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा. इसी के साथ टीम इंडिया ने 286 रनों की बढ़त ले ली है. भारत के लिए इस बेहतरीन दिन की नीव सलामी बल्लेबाज केएल राहुल ने रखी. उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 11वां शतक ठोका. राहुल के इस पारी के बाद भारत के पूर्व खिलाड़ी मोहम्मद कैफ ने उनके आलोचकों को करारा जवाब दिया है. 

आलोचकों पर कैफ का प्रहार 
कैफ ने कहा, '  कुछ ही पारियों में बेहतर खेलने के बाद कैसे लोगों के मत बदल जाते हैं. अब उन्होंने जब शतक मारा तो, उनके आलोचक बोल रहे हैं राहुल जैसा कोई नहीं है. उनकी ताकत और उनका विश्वास ही उनकी मेहनत है. प्रेसर के बावजूद वह हार बार गिर कर खड़े हो जाते हैं, जो उन्हें अन्य खिलाड़ियों से अलग बनाती है. '

3211 दिन बाद घर में शतक 
पहले दिन यश्सवी जायसवाल के साथ बल्लेबाजी करने आए राहुल 53 रनों पर नॉटआउट थे, दूसरे दिन अपने पारी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 190 गेंदों में 12 बाउंड्री की मदद से शतक जड़ दिया. यह राहुल के करियर का 11वां शतक था. यही नहीं उन्होंने घरेलू पिच पर काफी दिनों बाद ये कारनामा किया है. दरअसल, उन्होंने 3211 दिनों बाद घर में शतक जमाया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: एक बार फिर चली सर जडेजा की तलवार, उप कप्तानी मिलते ही घर में धमाकेदार सेंचुरी

गंभीर और रोहित को छोड़ा पीछे 

राहुल का बतौर सलामी बल्लेबाज 11वां शतक था. उन्होंने इस मामले में भारत के पूर्व टेस्ट कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है.यही नहीं उन्होंने भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर को भी पीछे छोड़ा है.  रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने बतौर ओपनर 9 शतक जड़े है. राहुल के इस शतक ने टीम इंडिया को जायसवाल के साथ एक बेहतरीन सलामी जोड़ी के रुप में स्थापित कर दिया है. 

 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

...और पढ़ें

TAGS

Mohammad Kaif

Trending news

वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर ठाकरे का पलटवार
Maharashtra news
वो डिप्रेस हो चुके हैं...उद्धव के अमीबा वाले बयान पर ठाकरे का पलटवार
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Amir Khan Muttaqi
नए अध्याय की शुरुआत...अमीर खान मुत्तकी दौरा, ये कूटनीति कैसे पहुंचाएगी PAK को चोट
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
Karur Stampede
Karur Stampede: आप कौन हैं? अदालत को न समझें अखाड़ा... हाईकोर्ट ने BJP को सुनाया
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
jammu kashmir news
जम्मू कश्मीर में सर्दियों की दस्तक, पहली बर्फबारी ने बढ़ाई हलचल
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
Zubeen Garg Murder Case
जुबीन केस में मर्डर की FIR दर्ज होने पर आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया SC का रुख
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
iaf video
ये भी देख लो हारिस रऊफ! पाकिस्तानी खिलाड़ी को IAF ने दिखा दी औकात
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Upendra Dwivedi
पाकिस्तान को भूगोल में अगर...आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाक को चेतावनी
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
Sonam Wangchuk Arrest
Sonam Wangchuk की पत्नी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बोलीं- 'मेरी जासूसी...
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर हमला, बोलीं- कश्मीरियों को समझा जा रहा है देशद्रोही
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
operation sindoor
ऑपरेशन सिंदूर पर 'मुनीर सुना रहे मनोहर कहानियां', एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
;