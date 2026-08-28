कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की बॉलिंग पर भड़का ये दिग्गज, शुभमन गिल की कप्तानी पर भी उठाए सवाल

भारत और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेला गया दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया. इस नतीजे के बाद टीम इंडिया को दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की जीत से ही संतोष करना पड़ा. भारत का अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) असाइनमेंट न्यूजीलैंड में है. टीम इंडिया वेलिंगटन में 19 से 23 नवंबर तक और क्राइस्टचर्च में 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक दो टेस्ट मैच खेलेगी. इसके बाद टीम इंडिया जनवरी 2027 में शुरू होने वाली पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी.
कोलंबो में दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ होने के बाद भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC 2025-27) के फाइनल की राह बहुत पेचीदा हो गई है. भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कोलंबो टेस्ट में टीम इंडिया की बॉलिंग और शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं. मोहम्मद कैफ ने श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में सोनल दिनुशा को लगातार आउट न कर पाने के लिए शुभमन गिल की टीम पर सवाल उठाए हैं.
मोहम्मद कैफ का मानना है कि टीम इंडिया के पास श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनुशा की कमजोरी को पहचानने और उस पर हमला करने के लिए काफी जानकारी मौजूद थी. सोनल दिनुशा ने कोलंबो में नाबाद 133 रन बनाए और फॉलोऑन के बाद श्रीलंका को भारत के खिलाफ मैच ड्रॉ कराने में मदद की. सोनी स्पोर्ट्स पर चर्चा के दौरान मोहम्मद कैफ ने कहा कि यह जिम्मेदारी सिर्फ शुभमन गिल की नहीं, बल्कि पूरी भारतीय बॉलिंग यूनिट और कोचिंग स्टाफ की थी.
मोहम्मद कैफ ने कहा, 'हर बल्लेबाज की कोई न कोई कमजोरी होती है. आपको यह पता लगाना होता है कि कमजोरी कहां है. मैं सिर्फ शुभमन गिल की बात नहीं कर रहा हूं. मैं पूरी बॉलिंग यूनिट और कोचिंग स्टाफ की भी बात कर रहा हूं. सब साथ बैठकर चर्चा करते हैं कि उसने गॉल में शतक लगाया था, और अब जब वह आएगा तो हम उसे कहां फंसा सकते हैं.' मोहम्मद कैफ ने आगे कहा, 'रणनीति के लिहाज से, मैं मानता हूं कि उन्होंने कम हमले किए, कल फील्ड खुली हुई थी, और ड्राइव वाली गेंद नहीं फेंकी गई. शतक के बाद सारांश जैन ने उसे उसी तरह आउट किया था. मोहम्मद सिराज ने फुल लेंथ गेंद फेंकी थी, और उसने उसे छोड़ दिया, क्योंकि उसे ड्राइव खेलना पसंद नहीं है. उसे वहां शॉट खेलना पसंद नहीं है.'
मोहम्मद कैफ को लगा कि भारत के पास मौजूद संसाधनों को देखते हुए उस कमजोरी का फायदा न उठा पाना और भी हैरानी की बात है. सोनल दिनुशा ने पहली पारी में ही भारत के खिलाफ दिखा दिया था कि फुलर लाइन से मौका बन सकता है, जब डेब्यू करने वाले ऑफ-स्पिनर सारांश जैन ने उसे 103 रन पर आउट किया था. मोहम्मद कैफ ने आगे कहा, 'आप भारत की बात कर रहे हैं. यह कोई क्लब मैच नहीं है कि आपको देर से पता चला. वीडियो एनालिस्ट बैठा है, स्टैट्स वाला व्यक्ति बैठा है, और छह या सात कोच बैठे हैं.'
भारत के पूर्व बल्लेबाज ने भारत के युवा गेंदबाजों के टेस्ट मैचों में लंबे समय तक गेंदबाजी करने के सीमित अनुभव की ओर भी इशारा किया, खासकर उन पिचों पर जो खेल के आगे बढ़ने के साथ बदलती रहती हैं. मोहम्मद कैफ ने कहा, 'हमारे आज के युवा गेंदबाज ऐसी पिच पर बहुत कम खेलते हैं. वे पांचवें दिन नहीं खेलते हैं. टेस्ट मैच इतना लंबा नहीं चलता. इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता होता कि इससे कैसे निपटना है, और हमने इस बल्लेबाज को पहले नहीं देखा है.' हालांकि, उन्हें लगा कि जब भारत दूसरे टेस्ट में उतरा, तब तक सोनल दिनुशा कोई अनजान खिलाड़ी नहीं रहने चाहिए थे.
मोहम्मद कैफ ने कहा, 'उन्होंने उसे बिल्कुल नहीं देखा था. इसलिए वह थोड़ा सरप्राइज पैकेज भी था. गलती दूसरे टेस्ट मैच में हुई. मैं मान सकता हूं कि आपने उसे पहले टेस्ट मैच में नहीं देखा था. दूसरे टेस्ट मैच में, आपको कवर ड्राइव से एक भी बाउंड्री नहीं मिलेगी. उसने पुल, स्वीप, रिवर्स स्वीप खेले, लेकिन कवर ड्राइव नहीं खेला.'