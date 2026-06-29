'वैभव सूर्यवंशी को Playing XI में मिलना चाहिए था मौका', सेलेक्शन पर भड़का पूर्व क्रिकेटर, टीम इंडिया पर लगाया बड़ा आरोप

श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारतीय टी20 टीम रविवार को आयरलैंड दौरे पर आयरिश टीम के खिलाफ दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज 0-2 से हार गई. यह पहला मौका है, जब भारत ने आयरलैंड के खिलाफ कोई इंटरनेशनल सीरीज गंवाई है. आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया की इस शर्मनाक हार के बाद भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भारतीय टीम मैनेजमेंट के फैसलों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
मोहम्मद कैफ ने यह मुद्दा भी उठाया कि आखिर वैभव सूर्यवंशी जैसे टैलेंटेड बल्लेबाज को आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में खेलने का मौका क्यों नहीं दिया गया. मोहम्मद कैफ ने कहा है कि अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट आयरलैंड दौरे में अपनी टी20 वर्ल्ड कप वाली टीम ही बने रहने की इतनी इच्छुक थी और वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग इलेवन में फिट नहीं हो रहे थे, तो उन्हें रोहित शर्मा को कप्तान के रूप में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था, जब उन्होंने भारत को चैंपियंस ट्रॉफी जीत दिलाई थी.
आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज से पहले ही, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की जोड़ी को सपोर्ट करते हुए यह साफ कर दिया था कि वैभव सूर्यवंशी को अपने मौके का इंतजार करना होगा. भारत की टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के ओपनर रह चुके संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों ने आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों में कठिन हालात में संघर्ष किया है, जिससे इस जोड़ी के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए.
मोहम्मद कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, 'अगर हम सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग इलेवन के बारे में बात करते हैं, तो वैभव सूर्यवंशी को वहां जगह मिली थी, उनका नाम वहां होना चाहिए था. तर्क यह दिया गया था कि यह वर्ल्ड कप विजेता टीम है, इसलिए हम उसी इलेवन के साथ जाएंगे और वैभव को इंतजार करना होगा, लेकिन आपको उस तर्क के अनुसार रहना होगा.'
मोहम्मद कैफ ने कहा, 'जब चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद रोहित शर्मा को कप्तानी से हटा दिया गया था, तो यह कहा गया था कि वे भविष्य पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए वे एक युवा कप्तान चाहते थे.' सीरीज के शुरुआती मैच में भारत को 34 रन से हराने के बाद, आयरलैंड ने 48 घंटे से भी कम समय में वापसी करते हुए रविवार, 28 जून को श्रेयस अय्यर की टीम को एक रन से हरा दिया, जिससे उनके इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज जीत में से एक पर मुहर लग गई.
भारत अब इंग्लैंड जाएगा, जहां वे 1 जुलाई से चेस्टर-ले-स्ट्रीट में पांच T20I और तीन वनडे मैच खेलेंगे. मोहम्मद कैफ ने कहा, 'सूर्यकुमार यादव के साथ भी ऐसा ही है, टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उन्हें बाहर कर दिया गया और एक बार फिर कहा जा रहा है कि वे भविष्य की ओर देख रहे हैं. यदि आप भविष्य की ओर देख रहे हैं, तो क्या आपके पास 15 साल के खिलाड़ी है, जो उनसे बेहतर भविष्य ला रहा है?'