अभिषेक शर्मा को बाहर करो! भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल से पहले किसने दिया ये विस्फोटक बयान? इस पूर्व क्रिकेटर ने मचाई हलचल

Hindi Newsक्रिकेटअभिषेक शर्मा को बाहर करो! भारत बनाम न्यूजीलैंड फाइनल से पहले किसने दिया ये विस्फोटक बयान? इस पूर्व क्रिकेटर ने मचाई हलचल

T20 World Cup 2026: भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच कल यानी रविवार को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच से पहले टीम इंडिया के एक पूर्व क्रिकेटर ने विस्फोटक बयान दिया है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया को एक बड़ा सुझाव देते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से अभिषेक शर्मा को बाहर कर देना चाहिए.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Mar 07, 2026, 08:46 PM IST
T20 World Cup 2026: भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच कल यानी रविवार को होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल मैच से पहले टीम इंडिया के एक पूर्व क्रिकेटर ने विस्फोटक बयान दिया है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया को एक बड़ा सुझाव देते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से अभिषेक शर्मा को बाहर कर देना चाहिए. अभिषेक शर्मा टूर्नामेंट में बहुत खराब फॉर्म में हैं और जिम्बाब्वे के खिलाफ फिफ्टी को छोड़कर उन्होंने कोई बड़ी पारी नहीं खेली है. बल्ले से खराब प्रदर्शन ने उनकी फील्डिंग पर भी असर डाला है, जिससे कुछ जरूरी कैच भी छूटे हैं. मोहम्मद कैफ ने कहा कि भारत इसके बजाय रिंकू सिंह को प्लेइंग इलेवन में ला सकता है.

फाइनल से पहले किसने दिया ये विस्फोटक बयान?

मोहम्मद कैफ ने अपने YouTube चैनल पर कहा, 'भारतीय टीम मैनेजमेंट अभिषेक शर्मा को ब्रेक दे सकती है. अभिषेक शर्मा ने अब बहुत सारे मैच खेल लिए हैं. बदलाव करने में कोई बुराई नहीं है. आप सबसे छोटे फॉर्मेट में बदलाव कर सकते हैं. ब्रैंडन किंग के आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से रोस्टन चेस ने भारत के खिलाफ ओपनिंग की. वेस्टइंडीज ने ब्रैंडन किंग को पांच या छह मैचों के लिए सपोर्ट किया, लेकिन उन्होंने उसे एक बड़े मैच के लिए ब्रेक दिया. मेरा मानना ​​है कि, जैसे आप संजू को लाए, और उसने बहुत अच्छा काम किया, तो वह बदलाव आपके फेवर में काम आया.'

अभिषेक शर्मा को बाहर करो!

मोहम्मद कैफ ने कहा, 'टीम इंडिया के पास अच्छे खिलाड़ी हैं. रिंकू सिंह हर जगह रन बनाते हैं, चाहे वह रणजी ट्रॉफी हो, या IPL हो. कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज भी हर जगह विकेट लेते हैं. जब आप डगआउट में देखते हैं कि अभिषेक शर्मा की जगह कौन ले सकता है, तो आप देखते हैं कि रिंकू सिंह वहीं बैठा है. इसलिए, उसे अंदर लाओ. एक आदमी संघर्ष कर रहा है, और दूसरा आदमी अच्छा करने के बावजूद बाहर बैठा है.'

वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप नहीं किया जाएगा

वरुण चक्रवर्ती भी इस टी20 वर्ल्ड कप में अपना बेस्ट नहीं दे पाए हैं और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय टीम मैनेजमेंट उन्हें ड्रॉप कर सकती है, लेकिन मोहम्मद कैफ का कुछ और ही सोचना है. मोहम्मद कैफ ने कहा, 'मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप नहीं किया जाएगा. वह अगले मैच में अपनी लाइन बदल सकता है.' अभिषेक शर्मा की संजू सैमसन से तुलना पर मोहम्मद कैफ ने कहा कि अभिषेक शर्मा ICC इवेंट्स में नए हैं, जबकि संजू सैमसन टी20 के अनुभवी खिलाड़ी हैं जिन्हें बहुत अनुभव है और अभिषेक की तुलना सैमसन से करना गलत है.

अभिषेक शर्मा को अपने खेल पर काम करना होगा

मोहम्मद कैफ ने कहा, 'अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अभिषेक शर्मा अभी भी ICC इवेंट्स में काफी नए हैं. अगर आप ICC इवेंट्स को छोड़ दें, तो उनका रिकॉर्ड शानदार है. ICC इवेंट या वर्ल्ड कप खेलने में बहुत बड़ा अंतर होता है. संजू ने T20 में 8000 से ज्यादा रन बनाए हैं. चाहे रन हों या छक्के मारने की काबिलियत, उनका नाम IPL में टॉप 10 में आता है. वह पहले से ही एक जाने-माने खिलाड़ी हैं. अभिषेक शर्मा अभी भी युवा हैं और उन्हें अपने खेल पर काम करना होगा. वह अभी तैयार नहीं हैं. उनकी तुलना संजू से न करें. संजू पहले से ही तैयार हैं. उन्होंने 11 साल पहले भारत के लिए डेब्यू किया था.'

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

T20 World Cup 2026

