इस भारतीय दिग्गज ने की कैफ की तारीफ, कहा- 'कैफ की फील्डिंग दूसरे के लिए बेंचमार्क'

हैदराबाद: भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) ने अपने पुराने साथी और ऐतिहासिक नेटवेस्ट सीरीज के हीरो रहे बेहतरीन पूर्व बल्लेबाज मोहम्मद कैफ (Mohammad Kaif) की बेहतरीन फील्डिंग को याद किया है. लक्ष्मण ने कहा है कि कैफ की फील्डिंग ने दूसरे खिलाड़ियों के लिए बेंचमार्क तय किए.

लक्ष्मण ने एक ट्वीट में लिखा, 'भारत के बदले हुए जमीनी स्तर के ढांचे का नतीजा मोहम्मद कैफ ने यूपी की पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया कि वो अपनी असुरक्षा की भावना को छोड़कर टॉप लेवल पर खेल सकें. उनकी फुर्तीली फील्डिंग जल्द ही दूसरों के लिए बेंचमार्क बन गई, जिसका अनुसरण हजारों लोग करने लगे.'

A product of India’s robust grassroots structure, @MohammadKaif inspired an entire generation of players from Uttar Pradesh to shed their insecurities and play at the highest level. His electric fielding soon became the benchmark that thousands strived to emulate. pic.twitter.com/TwbZD7DB1x

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 12, 2020