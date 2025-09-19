AFG vs SL: पहली बार बना 6000 रन का ये महारिकॉर्ड, एशिया कप के बीच 40 साल के बल्लेबाज का कारनामा
Advertisement
trendingNow12927904
Hindi Newsक्रिकेट

AFG vs SL: पहली बार बना 6000 रन का ये महारिकॉर्ड, एशिया कप के बीच 40 साल के बल्लेबाज का कारनामा

अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का 11वां मुकाबला शेख जायद स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में अफगान टीम के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने तूफानी बैटिंग से तहलका मचाया. इस पारी के दौरान उन्होंने के महारिकॉर्ड भी नाम कर लिया और ऐसा करने वाले अफगानिस्तान क्रिकेट इतिहास के पहले बल्लेबाज बन गए.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 19, 2025, 04:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AFG vs SL: पहली बार बना 6000 रन का ये महारिकॉर्ड, एशिया कप के बीच 40 साल के बल्लेबाज का कारनामा

अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का 11वां मुकाबला शेख जायद स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में अफगान टीम के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने तूफानी बैटिंग से तहलका मचाया. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 7 विकेट खोकर 169 रन का स्कोर बनाया. नबी ने 22 गेंदों में 60 रन की नाबाद पारी खेलकर अफगान टीम को इस टोटल तक पहुंचाया. एक 17.1 ओवर तक अफगानिस्तान की टीम 114/7 के स्कोर पर लड़खड़ा रही थी, लेकिन नबी ने अंतिम दो ओवरों में पासा ही पलट दिया.

आखिरी दो ओवरों में नबी का हल्ला बोल

पारी के आखिरी दो ओवरों में नबी ने अपने हाथ खोले और चौके-छक्के बरसाना शुरू कर दिया. 19वें ओवर में नबी ने लगातर तीन चौके लगाए. इसके बाद पारी का आखिरी ओवर लेकर आए दुनिथ वेल्लालागे की गेंदों पर नबी ने 5 छक्के जड़े. इन छक्कों की मदद और एक नो बॉल के चलते इस ओवर से अफगानिस्तान को कुल 32 रन मिले. इसी ओवर में नबी ने अर्धशतक भी पूरा किया. नबी ने सिर्फ 22 गेंदों में 60 रन की अद्भुत पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और तीन चौके शामिल रहे. इस पारी के दौरान ही उन्होंने इंटरेनशनल क्रिकेट में अपने 6000 रन भी पूरे कर लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

6000 रन पूरे करने वाले पहले अफगान क्रिकेटर 

40 साल के नबी को श्रीलंका के खिलाफ मैच में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 6000 रन पूरे करने के लिए 3 रनों की जरूरत थी. उन्होंने अफगानिस्तान की पारी के 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक रन लेकर यह मुकाम हासिल किया. इसके साथ ही वह पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए, जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 6000 रनों की उपलब्धि हासिल की है. अब तक नबी के नाम 315 मैचों में 6057 रन दर्ज हैं. उन्होंने तीन टेस्ट मैचों में 33 रन, 173 वनडे मैचों में 3667 रन और 139 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 2357 रन बनाए हैं.

अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज

मोहम्मद नबी - 6057 
रहमत शाह - 4948 
मोहम्मद शहजाद - 4844 
अश्गर अफगान - 4246 
नजीबुल्लाह जादरान - 3890 

ऐसा रहा मैच का हाल

इस मुकाबले की बात करें तो अफगान टीम को 6 विकेट से शिकस्त मिली, जिससे उसका एशिया कप का सफर यहीं खत्म हो गया. श्रीलंका ने जीत के साथ सुपर-4 में जगह बना ली है. वहीं, इस ग्रुप की सुपर-4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बांग्लादेश बनी. अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने मोहम्मद नबी के विस्फोटक अर्धशतक के दम पर 169 रन का बोर्ड पर लगाए. जवाब में श्रीलंका ने 8 गेंदें रहते 171 रन बनाकर मुकाबला नाम कर लिया.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Mohammad NabiAfghanistan cricketAFG vs SL

Trending news

सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
DNA
सुप्रीम कोर्ट बड़ा या मुस्लिम बोर्ड? वक्फ कानून को लेकर रची जा रही भड़काने की साजिश
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
DNA
भारत में 'अपनी दुकान' पर 'PAK सामान'! कौन खरीद रहा पड़ोसी मुल्क की ब्यूटी क्रीम?
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
DNA Analysis
हीरोइन के 'विलेन' को मारा तो याद आया ‘सनातन’...क्या गैंगस्टर्स का भी धर्म होता है?
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA Analysis
राहुल गांधी का 'परमाणु बम-पार्ट 2'...क्या भारत में 'वोट की चोरी' हो सकती है?
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
DNA Analysis
DNA:अगर एक साथ आए तो ताकत के मामले में भारत के आगे कहां ठहरते हैं सऊदी-पाकिस्तान?
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Jammu and Kashmir
अलगाववादी नेता के इंतकाल पर सियासी उबाल, CM उमर अब्दुल्ला ने दागे सवालिया तीर
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
Rahul Gandhi
Gen Z बचाएंगे संविधान, रोकेंगे वोट चोरी... राहुल गांधी ने दिया बड़ा संकेत
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
CDS General Anil Chauhan
PAK पर आधी रात को नहीं तो कब हमला करना चाहती थी भारतीय सेना? CDS का बड़ा खुलासा
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
azam khan
आजम को राहत, अखिलेश की बेरुखी, क्या पूर्व मंत्री बिगाड़ेंगे सपा का खेल?
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
Kangana Ranaut video
'बस 50 रुपए हुई मेरे रेस्टोरेंट की कमाई..', बाढ़ प्रभावितों से कंगना ने रोया दुखड़ा
;