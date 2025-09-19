AFG vs SL: पहली बार बना 6000 रन का ये महारिकॉर्ड, एशिया कप के बीच 40 साल के बल्लेबाज का कारनामा

अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का 11वां मुकाबला शेख जायद स्टेडियम में खेला गया. इस मुकाबले में अफगान टीम के सबसे अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी ने तूफानी बैटिंग से तहलका मचाया. टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने 7 विकेट खोकर 169 रन का स्कोर बनाया. नबी ने 22 गेंदों में 60 रन की नाबाद पारी खेलकर अफगान टीम को इस टोटल तक पहुंचाया. एक 17.1 ओवर तक अफगानिस्तान की टीम 114/7 के स्कोर पर लड़खड़ा रही थी, लेकिन नबी ने अंतिम दो ओवरों में पासा ही पलट दिया.

आखिरी दो ओवरों में नबी का हल्ला बोल

पारी के आखिरी दो ओवरों में नबी ने अपने हाथ खोले और चौके-छक्के बरसाना शुरू कर दिया. 19वें ओवर में नबी ने लगातर तीन चौके लगाए. इसके बाद पारी का आखिरी ओवर लेकर आए दुनिथ वेल्लालागे की गेंदों पर नबी ने 5 छक्के जड़े. इन छक्कों की मदद और एक नो बॉल के चलते इस ओवर से अफगानिस्तान को कुल 32 रन मिले. इसी ओवर में नबी ने अर्धशतक भी पूरा किया. नबी ने सिर्फ 22 गेंदों में 60 रन की अद्भुत पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और तीन चौके शामिल रहे. इस पारी के दौरान ही उन्होंने इंटरेनशनल क्रिकेट में अपने 6000 रन भी पूरे कर लिए.

6000 रन पूरे करने वाले पहले अफगान क्रिकेटर

40 साल के नबी को श्रीलंका के खिलाफ मैच में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने 6000 रन पूरे करने के लिए 3 रनों की जरूरत थी. उन्होंने अफगानिस्तान की पारी के 15वें ओवर की पहली गेंद पर एक रन लेकर यह मुकाम हासिल किया. इसके साथ ही वह पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए, जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में 6000 रनों की उपलब्धि हासिल की है. अब तक नबी के नाम 315 मैचों में 6057 रन दर्ज हैं. उन्होंने तीन टेस्ट मैचों में 33 रन, 173 वनडे मैचों में 3667 रन और 139 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 2357 रन बनाए हैं.

अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले बल्लेबाज

मोहम्मद नबी - 6057

रहमत शाह - 4948

मोहम्मद शहजाद - 4844

अश्गर अफगान - 4246

नजीबुल्लाह जादरान - 3890

ऐसा रहा मैच का हाल

इस मुकाबले की बात करें तो अफगान टीम को 6 विकेट से शिकस्त मिली, जिससे उसका एशिया कप का सफर यहीं खत्म हो गया. श्रीलंका ने जीत के साथ सुपर-4 में जगह बना ली है. वहीं, इस ग्रुप की सुपर-4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बांग्लादेश बनी. अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान ने मोहम्मद नबी के विस्फोटक अर्धशतक के दम पर 169 रन का बोर्ड पर लगाए. जवाब में श्रीलंका ने 8 गेंदें रहते 171 रन बनाकर मुकाबला नाम कर लिया.