6, 6, 6, 6, 6...रेगिस्तान में आई छक्कों की आंधी, रिकॉर्ड फिफ्टी से 40 साल के नबी ने मचाई खलबली

अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे एशिया कप के 11वें मुकबाले में अफगानिस्तान ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 170 रनों का लक्ष्य दे दिया है. आज अफगानिस्तान के लिए करो या मरो की स्थिति है. अगर अफगानिस्तान श्रीलंका को हरा देती है, तो बांग्लादेश को एलिमिनेट कर सुपर4 में पहुंच जाएगी. अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही, लेकिन फिर जो हुआ किसी ने सोचा भी नहीं होगा. एक समय लग रहा था की अफगान टीम 100 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी, लेकिन फिर राशिद खान का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए नबी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपने ही साथी खिलाड़ी के रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए इतिहास रच दिया.

ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी

एशिया कप में सबसे तेज पचासा जड़ने का रिकॉर्ड इससे पहले अफगानिस्तान के ही खिलाड़ी अजमतुल्लाह उमरजई के नाम था. उन्होंने हांगकांग के खिलाफ 10 सितंबर को 20 गेंदों में पचास रन जमाए थे. आज श्रीलंका के खिलाफ मोहम्मद नबी ने अपनी टीम को संकट से निकालते हुए धमाकेदार पारी खेलते हुए महज 20 गेंदों में 53 रन बना दिए और 22 गेंदों में 60 रनों की पारी खेल अजमतुल्लाह उमरजई के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली.

नबी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

नबी ने अपने आखिरी को ओवरों में 5 छक्के जड़ सबके होश उड़ा दिए. उन्होंने पूरी तरह से मैच का पासा पलट कर रख दिया. नबी ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 22 गेंदों में 60 रन बना दिए. अपनी पारी के दौरान उन्होंने 3 चौके और 6 छक्के ठोक दिए. इस पारी के दौरान उनका स्ट्राइक रेट 272.89 का रहा है. अपनी शानदार पारी के बदौलत नबी ने अफगानिस्तान का स्कोर 170 रन पहुंचा दिया.

श्रीलंका को जीत के लिए 170 रन

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम का फैसला गलत साबित होता दिख रहा था. उनकी बल्लेबाजी क्रम लगातार आउट होते जा रही थी. इब्राहिम जादरान 24 के अलावा पूरा टॉप ऑर्डर का प्रदर्शन एकदम खराब रहा. लगातार गिरते विकेट के बीच अफगान टीम के कप्तान राशिद खान बल्लेबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अपनी 24 रनों की पारी के दौरान 2 छक्के और 1 चौके जमाए. राशिद से सभी ने खूब आस लगाई थी, लेकिन उनकी कमी को दूर मोहम्मद नबी ने किया. नबी की विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने श्रीलंका की एक ना चली और उन्होंने टीम का स्कोर 169 रन पहुंचा दिया. अब श्रीलंका को जीतने के लिए 170 रनों की दरकार है.

