एशिया कप के पहले ही मैच में इतिहास रचेगा यह दिग्गज क्रिकेटर! वर्ल्ड क्रिकेट में पहली बार होगा ऐसा, बस चाहिए 51 रन
एशिया कप के पहले ही मैच में इतिहास रचेगा यह दिग्गज क्रिकेटर! वर्ल्ड क्रिकेट में पहली बार होगा ऐसा, बस चाहिए 51 रन

Afghanistan vs Hong Kong Asia Cup: एशिया कप के पहले ही मैच में दिग्गज अफगानिस्तानी ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी के पास इतिहास रचने का मौका होगा. वह अगर 51 रन बना लेते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Sep 09, 2025, 11:33 AM IST
एशिया कप के पहले ही मैच में इतिहास रचेगा यह दिग्गज क्रिकेटर! वर्ल्ड क्रिकेट में पहली बार होगा ऐसा, बस चाहिए 51 रन

Afghanistan vs Hong Kong Asia Cup: एशिया कप 2025 का आगाज मंगलवार (9 सितंबर) को अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच से होगा. दोनों टीमें अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में आमने-सामने होंगी. अफगान टीम हाल ही में यूएई और पाकिस्तान से ट्राई सीरीज खेलकर टूर्नामेंट में आई है. उसने ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह बनाई थी, लेकिन वहां उसे पाकिस्तान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. राशिद खान के नेतृत्व में उसकी नजर जीत के साथ एशिया कप की शुरुआत करने पर है.

महारिकॉर्ड के करीब नबी

एशिया कप के पहले ही मैच में दिग्गज अफगानिस्तानी ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान मोहम्मद नबी के पास इतिहास रचने का मौका होगा. वह अगर 51 रन बना लेते हैं तो एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेंगे. नबी इस मैच में 51 रन बनाते ही इंटरनेशनल क्रिकेट में अफगानिस्तान के लिए 6000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे. उनके देश का अब तक कोई दूसरा खिलाड़ी इस उपलब्धि के करीब नहीं पहुंच पाया है.

नबी का ऐसा है करियर

अब तक नबी के नाम 312 मैचों में 5949 रन दर्ज हैं.  उन्होंने तीन टेस्ट मैचों में 33 रन, 173 वनडे मैचों में 3667 रन और 136 टी20 इंटरनेशन मैचों में 2249 रन बनाए हैं. नबी टी20 इंटरनेशनल मैचों में अपने देश के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. 50 ओवर के प्रारूप में वह ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. एशिया कप के टी-20 प्रारूप में नबी ने अब तक दो संस्करणों में खेले गए आठ मैचों की सात पारियों में 51 रन बनाए हैं और सात विकेट लिए हैं.

ये भी पढ़ें: Asia Cup Prize Money: कितनी है एशिया कप की प्राइज मनी? इससे ज्यादा तो टीम इंडिया के सभी प्लेयर्स की IPL सैलरी

इंटरनेशनल क्रिकेट में अफगानिस्तान के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले क्रिकेटर

मोहम्मद नबी- 312 मैच- 5649 रन
रहमत शाह- 135 मैच- 4948 रन
मोहम्मद शहजाद- 159 मैच- 4844 रन
असगर अफगान- 195 मैच- 4246 रन
नजीबुल्लाह जादरान- 199 मैच- 3890 रन

ये भी पढ़ें: अचानक हॉस्पिटल क्यों पहुंचे रोहित शर्मा? एशिया कप से पहले फैंस की बढ़ी टेंशन, आग की तरह फैल रहा Video

एशिया कप के लिए अफगानिस्तान की टीम

अफगानिस्तान: राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, दरवेश रसूली, सेदिकुल्लाह अटल, अजमतुल्लाह ओमरज़ाई, करीम जनत, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नईब, शराफुद्दीन अशरफ, मोहम्मद इशाक, मुजीब उर रहमान, अल्लाह गजनफर, नूर अहमद, फरीद मलिक, नवीन उल हक, फजलहक फारूकी.

Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

Asia Cup 2025Mohammad Nabi

