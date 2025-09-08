W,W,W,W,W... अफरीदी नहीं! इस PAK बॉलर से भारत को बड़ा खतरा, एशिया कप में बिछाएगा फिरकी का जाल
Advertisement
trendingNow12912830
Hindi Newsक्रिकेट

W,W,W,W,W... अफरीदी नहीं! इस PAK बॉलर से भारत को बड़ा खतरा, एशिया कप में बिछाएगा फिरकी का जाल

पाकिस्तान टीम एशिया कप में भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है. सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम ने इस टूर्नामेंट से पहले यूएई टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज में जीत दर्ज की, जिससे उसके हौसले बुलंद हैं. इस सीरीज में पाकिस्तान की टक्कर अफगानिस्तान और यूएई से थी. फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से रौंदकर पाकिस्तान ने जीत हासिल की. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Sep 08, 2025, 01:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

W,W,W,W,W... अफरीदी नहीं! इस PAK बॉलर से भारत को बड़ा खतरा, एशिया कप में बिछाएगा फिरकी का जाल

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान की 14 सितंबर को भारत से टक्कर होनी है. इस भिड़ंत से पहले पाकिस्तान के हौसले बुलंद हैं. सलमान आगा की अगुवाई वाली टीम ने यूएई टी20 इंटरनेशनल ट्राई सीरीज के फाइनल में अफगानिस्तान को शिकस्त देकर जीत दर्ज की. इस ट्राई सीरीज में पाकिस्तान की टक्कर अफगानिस्तान और यूएई से थी. फाइनल में अफगानिस्तान को 75 रन से हरा दिया. इस मुकाबले में एक स्पिनर ने अपनी फिरकी का ऐसा जाल बिछाया कि एक के बाद एक बल्लेबाज उसमें फंसते चले गए. ये गेंदबाज आगामी एशिया कप में भारत के लिए बड़ा खतरा बन सकता है.

टॉस जीतकर चुनी थी बैटिंग

पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था. टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी. 11.3 ओवर तक पाकिस्तान 72 के स्कोर पर अपने 5 विकेट गंवा चुका था. इस समय ऐसा लग रहा था कि टीम 100 रन के अंदर सिमट जाएगी. लेकिन कप्तान आगा के 24, मोहम्मद नवाज के 25 और फहीम अशरफ के 15 रन की मदद से टीम 8 विकेट पर 141 रन तक पहुंची. अफगानिस्तान के लिए कप्तान राशिद खान ने 3, नूर अहमद ने 2, फारूखी ने 2 और अल्लाह गजनाफर ने 1 विकेट लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

66 रन पर सिमटा अफगानिस्तान

142 का स्कोर अफगानिस्तान के लिए तब तक आसान लग रहा था, जब तक उसके बल्लेबाज बैटिंग के लिए क्रीज पर नहीं आए थे. शाहीन अफरीदी ने टीम को पहला झटका रहमानुल्लाह गुरबाज के रूप में दिया. वह 5 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद से लाइन लग गई. अफगानिस्तान मैच में वापसी नहीं कर सकी और लगातार विकेट गंवाती चली गई. 15.5 ओवर में टीम महज 66 रन पर सिमट गई और मैच 75 रन के बड़े अंतर से हार गई. 

ये भी पढ़ें: एशिया कप जीतने वाली टीम इंडिया के लिए हॉकी इंडिया ने खोला खजाना, इतने लाख के इनाम का ऐलान

नवाज की फिरकी का चला जादू

अफगानिस्तान के लिए बाएं हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज सबसे बड़ा खतरा साबित हुए. नवाज ने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 5 विकेट लिए और पाकिस्तान को जीत दिला दी. नवाज ने इब्राहिम जादरान, रसूली, अजमतुल्लाह ओमरजाई, करीम जन्नत और राशिद खान को आउट किया. शाहीन अफरीदी ने 1, अबरार अहमद ने 2 और सूफियान मुकीम ने 2 विकेट लिए. 10 में से 9 विकेट पाकिस्तान के लिए स्पिनर्स ने लिए. एशिया कप में नवाज से भारतीय बल्लेबाजों को सावधान रहना होगा, अफगानिस्तान की तरह ही वह भारत के खिलाफ बड़े मुकाबले में भी अपनी फिरकी का जाल बिछाने की फिराक में होंगे.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Pakistan vs AfghanistanAsia Cup 2025

Trending news

'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
Himanta Biswa Sarma
'सर, मुझे कुछ निजी बातें कहनी थीं', किशोर ने पूछा; हिमंता के जवाब के फैन हो गए लोग
कर्नाटक के मांड्या में सांप्रदायिक झड़प, पथराव में कई घायल; धारा 163 लागू
Mandya Violence
कर्नाटक के मांड्या में सांप्रदायिक झड़प, पथराव में कई घायल; धारा 163 लागू
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
Arvind Kejriwal
'मोदी सरकार ने अमेरिकी कपास पर कर माफ कर किसानों के साथ धोखा किया', केजरीवाल का आरोप
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
tamilnadu news
ये किसी काम लायक नहीं है...इस राज्य में कंपनी ने नहीं खरीदा दूध, सड़क पर फूटा गुस्सा
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
weather update
सोमवार को संभलकर निकालें घर से कदम, भयंकर बारिश कर रही इंतजार! जान लें ये मौसम अलर्ट
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
Karnataka News
बहती गंगा में CM सिद्धारमैया ने धोए हाथ, स्कीम का फायदा उठाकर भरा चालान
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
Abdur Rahim Boxi
TMC नेता के एसिड अटैक वाले बयान पर BJP का हल्ला बोल
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
PM Modi
PM की सादगी ने फिर जीता दिल, बीजेपी की कार्यशाला में ऐसे बढ़ाया सांसदों का हौसला
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
Language Controversy
मराठी के बाद अब बंगाली भी मस्ट? कोलकाता के लिए प्रशासन का बड़ा आदेश
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
Manmohan Singh old tweet
मनमोहन सिंह के 12 साल पुराने ट्वीट पर गरमाई राजनीति, भाजपा बोली- कांग्रेस अब भी...
;