इमाम और रिजवान का काम-तमाम? साइबर क्राइम एजेंसी ने पूछे तीखे सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट में मचा भूचाल

पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय भूचाल आया हुआ है. मैदान के अंदर तो बाबर आजम की अगुआई वाली टीम सरेंडर कर ही रही है, मैदान के बाहर भी टीम के रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के बीच में दो कोच सहित 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. PCB ने कुछ खिलाड़ियों के फोन भी जब्त करने का आदेश दिया, जिसके बाद मैच फिक्सिंग का साया मंडराने लगा है. सबसे ज्यादा मुसीबत में टीम के दो सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक हैं.