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इमाम और रिजवान का काम-तमाम? साइबर क्राइम एजेंसी ने पूछे तीखे सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट में मचा भूचाल

इंग्लैंड के खराब टेस्ट दौरे के नतीजों के बीच, पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) ने लाहौर में मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक से पूछताछ की. लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान की टीम से हटाकर घर वापस भेजे गए सात खिलाड़ियों के ग्रुप में शामिल इन दो खिलाड़ियों को NCCIA के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Sep 11, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 04:20 PM IST
इमाम और रिजवान का काम-तमाम? साइबर क्राइम एजेंसी ने पूछे तीखे सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट में मचा भूचाल
Image Credit: इमाम और रिजवान का काम-तमाम?

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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