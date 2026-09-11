इमाम और रिजवान का काम-तमाम? साइबर क्राइम एजेंसी ने पूछे तीखे सवाल, पाकिस्तान क्रिकेट में मचा भूचाल

पाकिस्तान क्रिकेट में इस समय भूचाल आया हुआ है. मैदान के अंदर तो बाबर आजम की अगुआई वाली टीम सरेंडर कर ही रही है, मैदान के बाहर भी टीम के रवैये पर सवाल उठाए जा रहे हैं. इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के बीच में दो कोच सहित 7 खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया. PCB ने कुछ खिलाड़ियों के फोन भी जब्त करने का आदेश दिया, जिसके बाद मैच फिक्सिंग का साया मंडराने लगा है. सबसे ज्यादा मुसीबत में टीम के दो सीनियर खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक हैं.
इंग्लैंड के खराब टेस्ट दौरे के नतीजों के बीच, पाकिस्तान की नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) ने लाहौर में मोहम्मद रिजवान और इमाम-उल-हक से पूछताछ की. लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में हार के बाद पाकिस्तान की टीम से हटाकर घर वापस भेजे गए सात खिलाड़ियों के ग्रुप में शामिल इन दो खिलाड़ियों को NCCIA के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया था. वे गुरुवार को पेश हुए. माना जा रहा है कि कम से कम एक खिलाड़ी वहां कई घंटों तक मौजूद था.
मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक पाकिस्तान टीम के दो सीनियर खिलाड़ी हैं. पिछले कुछ समय से दोनों का बल्ला खामोश रहा है. ऊपर से अब दोनों ने PCB को नाराज कर दिया है. इस बात की कयास लगाई जा रही है कि अब दोनों के लिए पाकिस्तान टीम का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा.
अभी यह साफ नहीं है कि पूछताछ किस बारे में थी, या क्या इसका संबंध PCB की अपनी उस जांच से है, जिसकी घोषणा उन्होंने इस हफ्ते की शुरुआत में की थी. बोर्ड ने तब किसी खिलाड़ी का नाम नहीं लिया था, लेकिन कहा था कि उसने "अनुशासन और आचरण से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के बाद एक आंतरिक अनुशासनात्मक जांच शुरू की है, जिसकी अभी आंतरिक रूप से समीक्षा की जा रही है.'' बोर्ड ने कहा कि यह प्रक्रिया "PCB के नियमों के तहत" की जा रही थी.
क्रिकइंफो के मुताबिक, मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक में से किसी एक को सवालनामा दिया गया है, जिसका जवाब देकर उन्हें अगले हफ्ते NCCIA को लौटाना है.
लॉर्ड्स टेस्ट में 194 रनों की करारी हार के बाद 7 खिलाड़ियों के साथ-साथ हेड कोच सरफराज अहमद और बॉलिंग कोच उमर गुल को टीम से हटा दिया गया. उनकी जगह सात दूसरे खिलाड़ी इंग्लैंड गए, जिनमें से 5 ने इंटरनेशनल लेवल पर कोई मैच नहीं खेला था.
लॉर्ड्स टेस्ट के बाद, PCB ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दौरों के लिए मोहम्मद रिजवान और इमाम उल हक के सेलेक्शन को लेकर सेलेक्टरों को एक नोटिस भेजा था. इस नोटिस में उनसे सेलेक्शन की वजहों और उस प्रोसेस के बारे में लिखित में जानकारी मांगी गई थी, जिसके तहत यह फैसला लिया गया था. यह जानकारी नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर देनी थी. टीम में हुए बदलावों के बाद, सेलेक्टरों में से एक मिस्बाह-उल-हक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.