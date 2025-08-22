मोहम्मद रिजवान ने विदेश में खेलने का लिया फैसला, पाकिस्तान ने किया 'बेइज्जत' तो इस टीम का थामा हाथ

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2025 के लिए टीम का ऐलान किया तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को तगड़ा झटका लगा. इन दोनों बल्लेबाजों को बोर्ड ने बाहर का रास्ता दिखाया, जबकि सलमान अली आगा को टी20 फॉर्मेट में खेले जाने वाले आगामी टूर्नामेंट के लिए कप्तान बनाया. पाकिस्तान की टी20 टीम से ड्रॉप होने के बाद रिजवान ने एक विदेशी टीम का हाथ थाम लिया है. दरअसल, यह बल्लेबाज कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 (CPL 2025) में खेलते हुए नजर आएंगे.

इस टीम से खेलेंगे रिजवान

दरअसल, मोहम्मद रिजवान सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स टीम के लिए कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 में खेलने वाले हैं. ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद रिजवान को सीपीएल 2025 के बचे हुए मैचों के लिए सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स ने साइन किया है. रिजवान को अफगानिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज फजलहक फारूकी की जगह टीम में शामिल किया गया है. फारूकी एशिया कप 2025 से पहले यूएई में पाकिस्तान-अफगानिस्तान-यूएई के बीच होने वाली ट्राई टी20 सीरीज में अफगानिस्तान टीम से जुड़ने के लिए सेंट किट्स से अलग हो गए हैं.

पाकिस्तान की टी20 टीम से बाहर

मोहम्मद रिजवान टीम की तरफ से अपना पहला मैच कब खेलेंगे? इस पर तस्वीर अभी साफ नहीं है. वह बारबाडोस रॉयल्स के खिलाफ पैट्रियट्स के मैच के लिए उपलब्ध होंगे या नहीं, यह देखना होगा. पाकिस्तान द्वारा उन्हें उस ट्राई सीरीज और एशिया कप के लिए अपनी टी20 टीम से बाहर रखने के साथ रिजवान के अन्यत्र खेलने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है. ऐसा समझा जाता है कि पीसीबी से NOC एक औपचारिकता है.

पहली बार खेलेंगे रिजवान

मोहम्मद रिजवान पहली बार सीपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे. हालांकि, कई पाकिस्तानी क्रिकेटर सीपीएल में खेलते रहे हैं. इस सीजन की बात करें तो मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, नसीम शाह, उसामा मीर, अब्बास अफरीदी, और सलमान इरशाद खेल रहे हैं. पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल खिलाड़ियों के लिए दो विदेशी लीग में खेलने की अनुमति दी है. सीपीएल रिजवान की दूसरी विदेशी लीग है. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग में मेलबर्न रेनेगेड्स के साथ भी करार किया है.