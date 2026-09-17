पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बवाल: मोहम्मद रिजवान पहुंचे हाईकोर्ट, क्या ड्रेसिंग रूम लीक जांच पर लगेगी रोक?

Pakistan Cricket Controversy: पाकिस्तान के विकेटकीपर-बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने इंग्लैंड के निराशाजनक टेस्ट दौरे के बाद नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NCCIA) द्वारा जारी समन को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी है. रिजवान और उनके साथी बल्लेबाज इमाम उल हक हाल ही में लाहौर में NCCIA के सामने पेश हुए थे, जहां उन्होंने इस जांच के कानूनी आधार और एजेंसी के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए. जांच के दौरान दोनों खिलाड़ियों से उनकी यात्रा, वित्तीय इतिहास, व्यक्तिगत विवरण और पेशेवर गतिविधियों की जानकारी मांगी गई थी.
रिजवान की याचिका में तर्क दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई विशिष्ट या स्पष्ट आरोप दर्ज नहीं किया गया है. उन्होंने अदालत से अपील की है कि जब तक उनकी याचिका पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, तब तक NCCIA की इस कार्यवाही पर तत्काल रोक लगाई जाए. खबरों के मुताबिक, NCCIA की जांच इंग्लैंड दौरे से जुड़े कथित 'ड्रेसिंग रूम लीक' और अन्य गोपनीय जानकारियों की पड़ताल कर रही है. हालांकि, इस साइबर जांच और PCB की अपनी अलग अनुशासनात्मक जांच के बीच का संबंध अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है.
यह पूरी कानूनी लड़ाई इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बेहद निराशाजनक प्रदर्शन और अंदरूनी कलह के बाद शुरू हुई है. पाकिस्तान को पहले टेस्ट में एक पारी और 103 रनों की करारी हार मिली, जिसके बाद लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में 194 रनों से पराजय का सामना करना पड़ा. सीरीज में 2-0 से पिछड़ने के बाद पीसीबी ने सख्त कदम उठाते हुए रिजवान और इमाम सहित सात खिलाड़ियों को दौरे के बीच में ही स्वदेश वापस भेज दिया और मुख्य कोच सरफराज अहमद को पद से हटा दिया.
अंतिम टेस्ट के लिए टीम में पांच नए (अनकैप्ड) खिलाड़ियों को शामिल किया गया और माइक हेसन को टीम की कमान सौंपी गई, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान एजबेस्टन टेस्ट 8 विकेट से हार गया और सीरीज 3-0 से गंवा बैठा. इस पूरे दौरे पर बल्लेबाजी में रिजवान का प्रदर्शन काफी साधारण रहा. उन्होंने अपनी चार पारियों में क्रमशः 12, 41, 7 और 1 रन बनाए. हालांकि, उनकी विकेटकीपिंग को सराहा गया.
खिलाड़ियों के अनुशासन से जुड़ी मीडिया रिपोर्टों के बाद पीसीबी ने आंतरिक अनुशासनात्मक जांच भी शुरू कर दी है. बोर्ड ने वेस्टइंडीज और इंग्लैंड दौरे के लिए रिजवान और इमाम के चयन पर चयन समिति से स्पष्टीकरण मांगा था, जिसके बाद पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने चयन समिति से इस्तीफा दे दिया. इंग्लैंड दौरे के इस विवाद के बाद अब पाकिस्तानी टीम का ध्यान जापान के आइची-नागोया में होने वाले 2026 एशियाई खेलों पर है. वहां पुरुष T20 प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में टीम को सीधा प्रवेश मिला है और उनका पहला मैच 28 सितंबर को निर्धारित है.