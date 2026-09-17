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पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बवाल: मोहम्मद रिजवान पहुंचे हाईकोर्ट, क्या ड्रेसिंग रूम लीक जांच पर लगेगी रोक?

Pakistan Cricket Controversy: पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान लगातार खराब फॉर्म के बाद इन दिनों अलग-अलग मामलों में फंसे हुए हैं. इंग्लैंड दौरे के दौरान ड्रेसिंग रूम लीक मामले में NCCIA के समन को लाहौर हाईकोर्ट में चुनौती दी है.

Written ByRohit Raj
Published: Sep 17, 2026, 05:00 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 05:00 PM IST
पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ा बवाल: मोहम्मद रिजवान पहुंचे हाईकोर्ट, क्या ड्रेसिंग रूम लीक जांच पर लगेगी रोक?
Image Credit: पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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