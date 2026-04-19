'तो मैं रिटायर हो जाऊंगा..' पाकिस्तान में होगा एक बड़ा रिटायरमेंट? 33 साल के रिजवान की दो टूक

साल-दर-साल पाकिस्तान क्रिकेट का हाल बेहाल नजर आ रहा है. पाकिस्तान के नामी खिलाड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान का करियर भी सवालों के घेरे में हैं. रिजवान से जब उनके करियर के बारे में बात की गई तो उन्होंने अपने रिटायरमेंट के बारे में डिटेल में बात की. रिजवान ने स्वीकार किया कि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है. उनकी कप्तानी वाली टीम पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में नीचे से नंबर-1 पर है. रावलपंडीज को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है. टीम ने अपने सातों मैच गंवा दिए हैं.

क्या बोले मोहम्मद रिजवान?

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रिजवान ने कहा, 'जब मैं बिग बैश लीग में खेल रहा था और मेरा चयन हो गया था, तो मैंने वहां साफ-साफ कहा था कि इस प्रदर्शन के आधार पर, मैं पाकिस्तान टीम में जगह का हकदार नहीं हूं. मैं वही इंसान था जो अभी आपके सामने बैठा है और आप ही लोग थे जिन्होंने कहा था कि मैं छक्के नहीं मार सकता. अगर आपको याद हो.'

रिजवान ने स्वीकार की गलती

रिजवान ने आगे कहा, 'उस समय उन्होंने मुझसे जो शब्द कहे थे मैं उन्हें दोहरा नहीं सकता. लेकिन वह जानते हैं. मैं यह कहना चाहता हूं. हम सब इंसान हैं, मैंने शुरू से ही यह माना है कि मुझसे गलतियां हुई हैं और मेरा प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं हिम्मत हार जाऊंगा, आपके सामने हार मानकर बैठ जाऊंगा या क्रिकेट छोड़ दूंगा. अगर मुझमें ताकत होगी तो मैं खेलता रहूंगा. अगर नहीं होगी, तो मैं पहले भी पाकिस्तान के कप्तान के पास जाकर कह चुका हूं कि मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं है और मेरे जूनियर्स को मौका दिया जाना चाहिए.'

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रिटायरमेंट पर तोड़ी चुप्पी

उन्होंने अपने रिटायरमेंट पर कहा, 'मैंने यह बात कई बार कही है. तब भी, जब सरफराज अहमद टीम के साथ थे. मैं अब भी यह बात फिर से कहूंगा. मुझे सवालों से डर नहीं लगता और मुझे मीडिया से भी डर नहीं लगता. अगर मुझमें कोई कमी है तो वह है. अगर आपको लगता है कि इस उम्र में मुझे रिटायर हो जाना चाहिए, तो मैं रिटायर हो जाऊंगा. मेरे लिए क्रिकेट ही मेरा जुनून है यह सबसे पहले आता है. चाहे T20I हों, टेस्ट हों, या ODI, मुझे क्रिकेट से बहुत प्यार है. मैं इसलिए खेलता हूं क्योंकि ज़िंदगी में मुझे क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं आता. मेरा कोई बिज़नेस नहीं है और मैं कोई दूसरा खेल भी नहीं खेलता. हां, अभी मैं नाकाम रहा हूं. मैं बिना किसी खास प्रदर्शन के आपके सामने यहां बैठा हूं. हो सकता है कि मैंने उतनी मेहनत न की हो, जितनी करनी चाहिए थी. शायद मैं और अधिक मेहनत करके, पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापसी करूं और फिर से आपके सामने आऊं. लेकिन अभी के लिए, मेरी मेहनत काफी नहीं थी - और इसीलिए आपको ये नतीजे देखने को मिल रहे हैं.'