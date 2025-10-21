Advertisement
trendingNow12969374
Hindi Newsक्रिकेट

मोहम्मद रिजवान की छुट्टी... बाबर आजम नहीं, अब ये खिलाड़ी बना पाकिस्तान का नया कप्तान

Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान क्रिकेट और विवादों का रिश्ता लंबे समय से चला आ रहा है. वहां कब क्या हो जाए, किसी को पता नहीं होता. अब अचानक बिना किसी कारण के वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से कुछ दिन पहले बोर्ड ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Oct 21, 2025, 06:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोहम्मद रिजवान की छुट्टी... बाबर आजम नहीं, अब ये खिलाड़ी बना पाकिस्तान का नया कप्तान

Pakistan Cricket Team: पाकिस्तान क्रिकेट और विवादों का रिश्ता लंबे समय से चला आ रहा है. वहां कब क्या हो जाए, किसी को पता नहीं होता. अब अचानक बिना किसी कारण के वनडे कप्तान मोहम्मद रिजवान को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4 नवंबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से कुछ दिन पहले बोर्ड ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया. उनके स्थान पर दिग्गज ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी के दामाद और स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को नया कप्तान बनाया गया है.

बाबर नहीं बन पाए कप्तान

पहले इस बात की चर्चा थी कि रिजवान की जगह कोच माइक हेसन स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को फिर से कमान सौंपना चाहते हैं. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ. बाबर फिर से कप्तान नहीं बने. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी और कोच माइक हेसन ने शाहीन को कप्तान बनाने का फैसला किया. 

Add Zee News as a Preferred Source

रिजवान की बर्खास्तगी पर बोर्ड की चुप्पी

रिजवान को हटाए जाने का कोई कारण नहीं बताया गया, बल्कि PCB के आधिकारिक बयान में उनके नाम का तक नहीं था. बोर्ड ने कहा कि यह फैसला इस्लामाबाद में चयन समिति और व्हाइट-बॉल के मुख्य कोच माइक हेसन के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया. रिजवान का हटना पहले ही तय हो गया था, क्योंकि पीसीबी ने पिछले हफ्ते शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों के नाम में किसी को कप्तान नहीं बताया था. बोर्ड ने कहा था कि हेसन ने अध्यक्ष मोहसिन नकवी से नए कप्तान की नियुक्ति के लिए चयन और सलाहकार समिति के साथ एक बैठक बुलाने का अनुरोध किया था. ईएसपीएनक्रिकइंफो की एक रिपोर्ट के अनुसार, रिजवान की कप्तानी सिर्फ मुख्य कोच के कहने पर नहीं गई है,  बल्कि बोर्ड का आलाकमान भी यही चाहता था.

ये भी पढ़ें: 26 छक्के... 36 चौके और 498 रन, ODI में बना नामुमकिन जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड! 3 शतक से गूंजा क्रिकेट जगत

अफरीदी का पिछला कप्तानी कार्यकाल

शाहीन अफरीदी का व्हाइट-बॉल कप्तान के रूप में पिछला कार्यकाल यादगार नहीं रहा था. जनवरी 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20I टीम का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किए गए और उन्होंने 4−1 की हार देखी. इसके बाद उन्हें रिजवान की तरह ही परिस्थितियों में बदल दिया गया था. उस समय नकवी ने शाहीन को जारी रखने की पुष्टि करने से इनकार कर दिया था और एक हफ्ते बाद बाबर आजम को कप्तान के रूप में बहाल कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें: पर्थ में फेल, अब एडिलेड में होगा धमाका... एक साथ 2 प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ेंगे विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर भी हो जाएंगे पीछे

रिजवान की कप्तानी का हाल

पाकिस्तान अलग-अलग फॉर्मेट में अलग-अलग कप्तानों के साथ जारी है. रिजवान को हाल तक तीनों कप्तानों में सबसे सुरक्षित माना जाता था. पिछले साल वनडे टीम की कमान संभालने के बाद से उन्होंने कई सफलताएं दिलाईं. रिजवान की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2024 में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में वनडे सीरीज जीती. हालांकि इसके बाद उनका फॉर्म गिरा और घरेलू चैंपियंस ट्रॉफी में निराशाजनक पहले दौर से बाहर होना पड़ा.

About the Author
author img
Rohit Raj

9 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी के कई विश्व कप कवर कर चुके हैं. दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए अब जी न्यूज हिंद...और पढ़ें

TAGS

Pakistan cricket

Trending news

देश में जमकर फूटे पटाखे, 'जहरीली' हुई हवा; AQI 1000 के पार; जानिए आज के मौसम का हाल
Weather
देश में जमकर फूटे पटाखे, 'जहरीली' हुई हवा; AQI 1000 के पार; जानिए आज के मौसम का हाल
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया?
Siddaramaiah
RSS को बैन करने को लेकर क्या बोले कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया? "पिछली सरकार ने..."
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA
बदल सकता है ट्रैफिक में पैदल चलने का नियम, जानें राइट-लेफ्ट साइड का क्या है मामला
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
Diwali
DNA: योगी दिवाली मना रहे..अखिलेश क्रिसमस याद दिला रहे, सनातन पर्व पर सियासत क्यों?
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
soan papdi
DNA: दिवाली पर जानिए सोन पापड़ी का इतिहास, इस मुस्लिम देश से है गहरा नाता
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी
DNA
मुस्लिम लड़की ने हिंदू टीचर को लगाया गले, कट्टरपंथियों को आया गुस्सा; दे दी धमकी
आपका माउस भी सुन सकता है निजी बातें, नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें कैसे बचें
DNA
आपका माउस भी सुन सकता है निजी बातें, नई रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, जानें कैसे बचें
BREAKING: नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' असरानी, 84 की उम्र में ली आखिरी सांस
Asrani
BREAKING: नहीं रहे 'अंग्रेजों के जमाने के जेलर' असरानी, 84 की उम्र में ली आखिरी सांस
दिवाली पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, उपराष्ट्रपति से भी मिले
PM Narendra Modi
दिवाली पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, उपराष्ट्रपति से भी मिले
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में 10 लोग हुए बीमार, कहां हुई लापरवाही?
karnataka
कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के प्रोग्राम में 10 लोग हुए बीमार, कहां हुई लापरवाही?