गिरे तो भी टांग ऊपर... T20 वर्ल्ड कप से क्यों बाहर हुआ पाकिस्तान? रिजवान का जवाब सुन चकरा जाएगा माथा, VIDEO वायरल

Mohammad Rizwan: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से जल्दी पैकअप होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम फिलहाल बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली सीरीज की तैयारियों में जुटी है. दुनियाभर के क्रिकेट फैंस T20 विश्व कप में पाकिस्तान टीम के प्रदर्शन की आलोचना कर रहे हैं. उनके मुल्क में भी टीवी चैनलों पर खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ाई गई. यहां तक कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी खिलाड़ियों पर जुर्माना ठोकने का मन बना लिया है, लेकिन मोहम्मद रिजवान की माने तो पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप में निराशाजनक प्रदर्शन बिल्कुल नहीं किया.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक पाकिस्तानी खेल पत्रकार और मोहम्मद रिजवान बातचीत कर रहे हैं. जब पत्रकार ने पूछा कि टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का प्रदर्शन बेहद खराब रहा तो रिजवान ने अजीबोगरीब जवाब दिया. जब इस चर्चा में भारत और पाकिस्तान क्रिकेट की तुलना हुई तब तो पूर्व कप्तान ने ऐसा जवाब दिया, जिसे सुनकर माथा चकरा जाएगा.

मोहम्मद रिजवान का वीडियो वायरल

नेट प्रैक्टिस सेशन के दौरान, रिजवान ने एक रिपोर्टर से अनौपचारिक बातचीत की. इस दौरान दोनों ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में चर्चा की. जब बोर्ड द्वारा प्रत्येक पाकिस्तानी खिलाड़ी पर 50 लाख पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना लगाए जाने का मुद्दा उठा, तो रिजवान ने कहा कि खिलाड़ियों को गलत तरीके से पेश करने वाले पत्रकारों पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए.

मोहम्मद रिजवान को सुपर 8 स्टेज में पाकिस्तान के टी20 विश्व कप से बाहर होने पर शर्मिंदा होने का कोई कारण नहीं दिखा, उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी जिम्बाब्वे से हार गई. उन्होंने कहा, "पाकिस्तान नेट रन रेट के आधार पर टूर्नामेंट से बाहर हुआ, न कि सीधे हारने के कारण. क्रिकेट में कभी-कभी ऐसा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया भी जिम्बाब्वे से हार गई.''

'मैं भारत का मैच नहीं देखता हूं'

एक तरफ जहां दुनियाभर की क्रिकेट टीमें भारत की तरह खेलने का सपना देखती है और मैदान पर दबदबा बनाने की कोशिश करती है, वहीं पाकिस्तान में एक प्राणी है तो कहता है कि वो भारत का मैच ही नहीं देखता है. जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान की. जब रिपोर्टर ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सेमीफाइनल में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ कितना शानदार प्रदर्शन किया और 250 से अधिक रन बनाए तो रिजवान ने जवाब दिया, ''माफ कीजिए... मैं भारत के मुकाबले नहीं देखता हूं.''

