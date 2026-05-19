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Hindi Newsक्रिकेटओवरएक्टिंग के लिए 50 रुपये..., लिटन दास ने रिजवान की उतारी हेकड़ी, पाकिस्तान की बेइज्जती का वीडियो वायरल

'ओवरएक्टिंग के लिए 50 रुपये...', लिटन दास ने रिजवान की उतारी हेकड़ी, पाकिस्तान की बेइज्जती का वीडियो वायरल

Mohammad Rizwan vs Litton Das: सिलहट टेस्ट के चौथे दिन मोहम्मद रिजवान और लिटन दास के बीच तीखी बहस हुई. बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने रिजवान को उनकी 'ओवरएक्टिंग' के लिए बॉलीवुड फिल्म 'वेलकम' के डायलॉग से ट्रोल किया.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 19, 2026, 07:10 PM IST
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मोहम्मद रिजवान और लिटन दास में भिड़ंत.
मोहम्मद रिजवान और लिटन दास में भिड़ंत.

Mohammad Rizwan vs Litton Das: बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान एक अजीबोगरीब वाकया देखने को मिला. पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को बांग्लादेश के विकेटकीपर लिटन दास ने बीच मैदान में तीखी बहस देखने को मिली. सिलहट में चल रहे दूसरे टेस्ट के चौथे दिन रिजवान पर लिटन बुरी तरह भड़क गए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और क्रिकेट फैंस लिटन का समर्थन करते हुए नजर आए.

पाकिस्तान की दूसरी पारी के 72वें ओवर की पांचवीं गेंद पर जब रिजवान ने साइटस्क्रीन के सामने हलचल की शिकायत की. इस पर विकेटकीपर लिटन ने हस्तक्षेप किया और रिजवान से समस्या के बारे में पूछा. रिजवान ने समझाना शुरू किया, लेकिन यह चर्चा एक गरमागरम बहस में बदल गई. इसके बाद मैदानी अंपायरों को तुरंत बीच-बचाव करना पड़ा. अंपायर इस मौखिक विवाद को समाप्त करने में सफल रहे, लेकिन ओवर के बाद लिटन के साथी बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने रिजवान को एक बॉलीवुड फिल्म के डायलॉग के साथ ट्रोल करना शुरू कर दिया.

लिटन ने रिजवान को 'ओवरएक्टर' कहा?

उस समय रिजवान 53 रन पर नाबाद थे और दूसरे छोर पर उनके वनडे कप्तान सलमान अली आगा (46) भी अपने अर्धशतक के करीब थे. रिजवान द्वारा खेल रोकने या बांग्लादेश की लय को तोड़ने की कोशिश से लिटन खुश नहीं थे. जब उन्होंने मामला पूछा और जवाब में रिजवान ने कहा, 'देखो, वहां कोई खड़ा है (साइटस्क्रीन के सामने)', तो लिटन ने तंज कसते हुए कहा, ''अब जब उसने अर्धशतक बना लिया है, तो वह अपनी ओवरएक्टिंग शुरू कर देगा.''

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अंपायर ने स्थिति को संभाला

इसी बीच रिजवान तुरंत स्क्वायर लेग अंपायर की ओर बढ़े, जो स्थिति को शांत करने के लिए मौके पर पहुंचे. अंपायर ने सबसे पहले रिजवान को उनकी प्रतिक्रिया पर शांत किया. इसके बाद लिटन के पास जाकर उन्हें संयम बनाए रखने और मैच की कार्यवाही फिर से शुरू करने के लिए कहा.

 

 

ये भी पढ़ें: India squad for Afghanistan series: अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, टेस्ट-वनडे टीम में किसे मिला मौका? देखें स्क्वॉड

बॉलीवुड डायलॉग से रिजवान की ट्रोलिंग

ओवर खत्म होने के बाद रिजवान के करीब खड़े बांग्लादेशी फील्डरों ने उनकी हरकतों के लिए उन्हें ताना मारना शुरू कर दिया. उन्होंने रिजवान की 'ओवरएक्टिंग' पर कटाक्ष किया. कॉमेडी बॉलीवुड फिल्म 'वेलकम' का एक डायलॉगद दोहराते हुए कहा, ''इसकी ओवरएक्टिंग के लिए पचास रुपये काटे जाने चाहिए.''

ये भी पढ़ें: India Squad vs Afghanistan: ऋषभ पंत पर चला BCCI का हंटर, टेस्ट में करारा झटका, वनडे से तो सीधे बाहर

मुश्किल में पाकिस्तान

मैच में पाकिस्तान की टीम मुश्किल में है. रिजवान पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच घर में ऐतिहासिक सीरीज व्हाइटवॉश के बीच दीवार बनकर खड़े हैं. पाकिस्तानी टीम को जीत के लिए 121 रनों की दरकार है और उसके केवल तीन विकेट शेष हैं. दूसरी पारी में437 रनों का पीछा करते हुए चौथे दिन स्टंप्स तक पाकिस्तान का स्कोर 316/7 है. रिजवान (75*) और स्पिनर साजिद खान (8*) क्रीज पर मौजूद हैं. बता दें कि बांग्लादेश ने ढाका में पहला टेस्ट 104 रनों से जीतकर अपने क्रिकेट इतिहास में पहली बार पाकिस्तान को इतनी बड़ी शिकस्त दी थी.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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