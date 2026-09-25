49 गेंदों में शतक... पाकिस्तान के बल्लेबाज ने मचाई तबाही, 'सबसे तेज' शतक लगाकर रचा इतिहास

पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद शहजाद ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतिहास में इतिहास रच दिया है. इस्लामाबाद के डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पर प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-I के तीसरे राउंड के एक मैच में मोहम्मद शहजाद ने पाकिस्तान टेलीविजन (PTV) के लिए खेलते हुए महज 49 गेंद पर शतक ठोक दिया. मोहम्मद शहजाद इसी के साथ ही फर्स्ट क्लास क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाज बन गए हैं. मोहम्मद शहजाद ने पूर्व पाकिस्तानी कप्तान मिस्बाह-उल-हक का 12 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
इस्लामाबाद के डायमंड क्रिकेट ग्राउंड पर इस मुकाबले में पाकिस्तान टेलीविजन (PTV) का सामना किंग्समेन अकादमी से था. मोहम्मद शहजाद ने शुरुआत से ही किंग्समेन अकादमी के गेंदबाजों पर जबरदस्त हमला बोला और महज 49 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया. किंग्समेन अकादमी के खिलाफ दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 62 गेंदों में 114 रन की पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और 12 चौके लगाए. इससे पहले पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज द्वारा सबसे तेज फर्स्ट क्लास शतक का रिकॉर्ड मिस्बाह उल हक के नाम था.
मिस्बाह उल हक ने 2014 में अबू धाबी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 56 गेंदों पर शतक लगाया था. उस समय, मिस्बाह-उल-हक ने सबसे तेज टेस्ट शतक जड़ने के मामले में विव रिचर्ड्स के रिकॉर्ड की बराबरी की थी, लेकिन दो साल बाद न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ब्रेंडन मैक्कुलम ने यह रिकॉर्ड तोड़ दिया. ब्रेंडन मैक्कुलम ने क्राइस्टचर्च में सीरीज के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंदों पर शतक लगाया. सबसे तेज फर्स्ट क्लास शतक ठोकने वाले पाकिस्तानी बल्लेबाजों की लिस्ट में अब मोहम्मद शहजाद सबसे ऊपर पहुंच गए हैं. मोहम्मद शहजाद ने किंग्समेन अकादमी के गेंदबाजों पर लगातार हमला जारी रखा और अंत में 62 गेंदों पर 114 रन की विस्फोटक पारी खेलकर आउट हुए.
1. मोहम्मद शहजाद (PTV) - 49 गेंद पर शतक - विरुद्ध किंग्समेन अकादमी (2026)
2. मिस्बाह-उल-हक (पाकिस्तान) - 56 गेंद पर शतक - विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (2014)
3. हसन अली (सेंट्रल पंजाब) 58 गेंद पर शतक - विरुद्ध खैबर पख्तूनख्वा (2021)
किंग्समेन अकादमी के खिलाफ लगाया गया यह शतक मोहम्मद शहजाद के फर्स्ट क्लास करियर का छठा शतक है. मोहम्मद शहजाद पाकिस्तान टेलीविजन (PTV) के लिए नंबर 5 पर बैटिंग करने उतरे थे. पाकिस्तान टेलीविजन (PTV) का स्कोर तब 34 रन पर 3 विकेट था. उन्होंने मोहम्मद ताहा (जिन्होंने 43 रन बनाए) के साथ मिलकर 143 रनों की साझेदारी की. मोहम्मद शहजाद ने 22 लिस्ट-A मैच और 26 टी20 मैच भी खेले हैं. मोहम्मद शहजाद ने 2025 सीजन में इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए PSL में डेब्यू किया और छह मैच खेले. मोहम्मद शहजाद PCB के एज-ग्रुप प्रोग्राम से आगे बढ़े हैं और पाकिस्तान की अंडर-16 और अंडर-19 टीमों के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका में 2020 अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी हिस्सा लिया था.