मोहम्मद शमी की कौन-सी चूक भारी पड़ी, चयनकर्ताओं ने फिर किया अनदेखा, आखिर क्या थी ‘गलती’?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले 3 वनडे मैचों के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल के हाथों में होगी. इस टीम में कई तरह के फेर बदल देखने को मिले. आज बात कर रहे हैं एक ऐसे दिग्गज खिलाड़ी के बारे में. जिसने टीम इंडिया के लिए जरूरत पड़ने पर बेहद ही शानदार प्रदर्शन किए, लेकिन उस खिलाड़ी को चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से लगातार इग्नोर किया जा रहा है.

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Nov 24, 2025, 12:54 PM IST
Mohammad Shami
Mohammad Shami

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाले 3 वनडे मैचों के लिए टीम इंडिया की घोषणा कर दी गई है. शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में टीम इंडिया की कमान केएल राहुल के हाथों में होगी. इस टीम में कई तरह के फेर बदल देखने को मिले. कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे जिनके टीम इंडिया में वापसी होने के असार दिख रहे थे. हालांकि उन्हें हाथ एक बार फिर निराशा लगी और वह टीम से बाहर ही रहे. हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसे दिग्गज खिलाड़ी के बारे में. जिसने टीम इंडिया के लिए जरूरत पड़ने पर बेहद ही शानदार प्रदर्शन किए, लेकिन उस खिलाड़ी को चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से लगातार इग्नोर किया जा रहा है.

चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से बाहर
दरअसल, ये खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी हैं. बता दें कि शमी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेला था. उन्होंने उस टूर्नामेंट में बेहद दमदार प्रदर्शन किया था. अपने खूंखार प्रदर्शन के बदौलत उन्होंने जमकर कहर बरपाया था. हालांकि वह उस दौरान चोटिल हो गए थे. तब से वह टीम इंडिया में वापसी के लिए बेकरार हैं और लगातार खुद को फिट रखने की कोशिश करते रहते हैं. उनकी ट्रेनिंग की फुटेज भी सामने आती रहती है.

लगातार किया नजरअंदाज
पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट स्क्वॉड में हिस्सा न मिलना. फिर वनडे सीरीज में भी भाव ना मिलना और अब दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट और वनडे टीम में मोहम्मद शमी को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया.  लगातार नजरअंदाज होने के बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान वापसी की गुहार भी लगाई थी. भारतीय मैनेजमेंट अपने स्टार गेंदबाज को लगातार इग्नोर कर रहा है. जबकि वह टीम इंडिया के लिए खेलने को बेकरार हैं. 

2023 ODI वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी
साल 2023 में वनडे वर्ल्ड कप के दौरान मोहम्मद शमी टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर उभरकर आए थे. अपनी दमदार गेंदबाजी की बदौलत उन्होंने चारों तरफ जमकर सुर्खियां बटोरी थी. शमी ने उस साल महज 7 मैचों में 10.20 की औसत से 24 विकेट लेने का दमदार कारनामा किया था. उस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7/57 का रहा था. इसके साथ ही शमी ने 3 बार 5 विकेट हॉल और 1 बार 4 विकेट हॉल पूरा करने का कारनामा किया था. वहीं, अगर बात करें चैंपियंस ट्रॉफी कि तो उसमें भी शमी ने 5 मैचों में 9 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया था. उसी बीच उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 1 ही मैच में 5 विकेट लेकर सभी के होश उड़ा दिए थे. 

About the Author
author img
Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

सोशल मीडिया पर जुड़ें: <...और पढ़ें

