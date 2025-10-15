सबसे बड़े मैच विनर को बाहर का रास्ता, ICC इवेंट्स में घातक गेंदबाजी से काटी है गदर, ऐसे हैं रिकॉर्ड्स

भारत के घातक गेंदबाज अपनी गेंदबाजी से गदर काटने वाले मोहम्मद शमी चर्चा में हैं. उन्होंने कल अपनी फिटनेस को लेकर चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए मैनेजमेंट पर तंज कसा है. दरअसल, कयास लगाए जा रहे थे शमी की ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम में वापसी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और चीफ सेलेक्टर्स अजीत अगरकर ने उन्हें बाहर की राह दिखाते हुए टीम से बाहर रखा है, लेकिन आपको शायद भरोसा ना हो पर बता दें कि शमी का पिछले दोनों आईसीसी इवेंट्स में टॉप परफॉर्मेंस रही है. उन्होंने टीम इंडिया के लिए शानदार प्रदर्शन किया है. 2023 वनडे विश्व कप में उनके दमदार प्रदर्शन को भला कौन ही भूल पाएगा.

ODI वर्ल्ड कप के नंबर 1 गेंदबाज

साल 2023 वनडे विश्व कप में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई थी. टीम इंडिया ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया था. भारतीय टीम को फाइनल तक पहुंचाने में सबसे बड़ा योगदान मोहम्मद शमी का था. उन्होंने टूर्नामेंट के दौरान खेले 7 मैचों की 7 पारियों में 5.26 की इकोनॉमी से 24 विकेट चटकाए थे. इस दौरान उन्होंने 4 विकेट लेने का कारनामा 1 बार वहीं, 3 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड कायम किया था. शमी 2023 विश्व कप के नंबर 1 गेंदबाज थे.

चैंपियंस ट्रॉफी में भी नंबर 1

भारतीय टीम ने इस साल चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया था. टीम इंडिया ने अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत 12 सालों बाद खिताब अपने नाम किया था. मोहम्मद शमी ने टूर्नामेंट में धारदार गेंदबाजी करते हुए 5 मैचों की 5 पारियों में 9 विकेट चटकाए थे. वह वरुण चक्रवर्ती के साथ टूर्नामेंट में दूसरे सबसे सफल भारतीय गेंदबाज थे.

शमी का वनडे करियर

शमी ने अपने वनडे करियर की शुरुआत साल 2013 में की थी. उन्होंने अभी तक 108 मैचों की 107 पारियों में 5.58 की इकोनॉमी से 206 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उन्होंने 10 बार 4 विकेट लेने का कारनामा किया है. 6 बार 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड स्थापित किया है. इस दौरान उनका बेस्ट प्रदर्शन 7/57 का रहा है.

