Advertisement
trendingNow13019703
Hindi Newsक्रिकेट

'सबसे खराब एयरलाइन', हार से घायल हुए सिराज का फूटा गुस्सा, सरेआम इस एयरलाइन को लताड़ा

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 408 रन से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. सिर्फ इतना ही नहीं भारत अपने ही देश में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25 साल बाद टेस्ट सीरीज भी हार गया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पहले से ही बहुत निराश थे, लेकिन एक घटना ने उन्हें और भी नाराज कर दिया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Nov 27, 2025, 08:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'सबसे खराब एयरलाइन', हार से घायल हुए सिराज का फूटा गुस्सा, सरेआम इस एयरलाइन को लताड़ा

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत को गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में 408 रन से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. सिर्फ इतना ही नहीं भारत अपने ही देश में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 25 साल बाद टेस्ट सीरीज भी हार गया. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारने के बाद टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पहले से ही बहुत निराश थे, लेकिन एक घटना ने उन्हें और भी नाराज कर दिया. हार से घायल हुए मोहम्मद सिराज का एक एयरलाइन पर गुस्सा फूटा है.

हार से घायल हुए सिराज का फूटा गुस्सा

मोहम्मद सिराज ने एयर इंडिया एक्सप्रेस की जमकर आलोचना की है. मोहम्मद सिराज ने बुधवार रात को एयर इंडिया एक्सप्रेस के साथ अपने मुश्किल ट्रैवल एक्सपीरियंस के बाद सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है. मोहम्मद सिराज ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए उनकी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट (IX 2884) शाम 7.25 बजे निकलने वाली थी, लेकिन प्लान के मुताबिक टेक ऑफ नहीं कर पाई.

Add Zee News as a Preferred Source

सिराज ने सरेआम इस एयरलाइन को लताड़ा

मोहम्मद सिराज ने दावा किया कि बार-बार पूछने के बाद भी एयरलाइन ने कोई साफ वजह नहीं बताई, जिससे पैसेंजर चार घंटे तक फंसे रहे. मोहम्मद सिराज ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 'गुवाहाटी से हैदराबाद के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर IX 2884 को शाम 7:25 बजे निकलना था, लेकिन एयरलाइन की तरफ से कोई सूचना नहीं दी गई. बार-बार फॉलो-अप करने के बाद भी, उन्होंने (एयरलाइन)बिना कोई सही वजह बताए फ्लाइट में देरी कर दी. यह बहुत परेशान करने वाला है.'

फ्लाइट 4 घंटे लेट

मोहम्मद सिराज ने कहा, 'ऐसे हालात में पैसेंजर बेसिक कम्युनिकेशन की उम्मीद कम से कम करते हैं. यह सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग रहा है और हर पैसेंजर यही बेसिक मांग करता है. फ्लाइट 4 घंटे लेट है और अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है, जिससे हम फंस गए हैं. सबसे बुरा एयरलाइन अनुभव.' मोहम्मद सिराज ने यात्रियों को एयरलाइन के साथ बुकिंग करने से सावधान किया, जब तक कि वह 'कोई स्टैंड न ले.'

fallback

सबसे खराब एयरलाइन

मोहम्मद सिराज ने अपनी पोस्ट के आखिर में एयरलाइन को टैग किया और कहा कि वह किसी को भी एयर इंडिया एक्सप्रेस रिकमेंड नहीं करेंगे. मोहम्मद सिराज ने कहा, 'सबसे खराब एयरलाइन एक्सपीरियंस. मैं सच में किसी को भी यह फ्लाइट लेने की एडवाइस नहीं दूंगा, अगर वे स्टैंड नहीं ले सकते तो.' बता दें कि कई फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट के अनुसार, गुवाहाटी से हैदराबाद की फ्लाइट ऑपरेशनल कारणों से कैंसिल कर दी गई.

fallback

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने माफी मांगी

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मोहम्मद सिराज के पोस्ट का जवाब देते हुए माफी मांगी. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा, 'हमें आपको यह बताते हुए दुख हो रहा है कि अचानक ऑपरेशनल कारणों से फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है. एयरपोर्ट पर हमारी टीम सभी मेहमानों की जरूरी व्यवस्थाओं में मदद कर रही है.' इसमें आगे कहा गया, 'हम समझते हैं कि यह स्थिति कितनी मुश्किल है, और हम आपके सब्र और समझ की सच में तारीफ करते हैं. कृपया भरोसा रखें कि हमारी टीम आपको अपडेट देती रहेगी और हर मुमकिन मदद करेगी.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

TAGS

Mohammad Siraj

Trending news

कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले 3 लोग...
Karnataka News
कांग्रेस का अंदरूनी सत्‍ता संघर्ष 'कुर्सी की कीमत' तक पहुंचा, खड़गे बोले 3 लोग...
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
Dr BR Ambedkar
बाबा साहेब को 'सच्ची श्रद्धांजलि', पेरिस में हुआ डॉ. अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
Mamata Banerjee
'क्यों नहीं बोलेंगे?' स्लोगन को लेकर राज्यसभा के बुलेटिन पर भड़कीं ममता बनर्जी
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
Police
जिस पुलिस पर थी हिफाजत की जिम्मेदारी, उसी ने गिरवी रखा चोरी के मामले में बरामद सोना
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
DNA
भारत से यहूदियों को ले जाएंगे नेतन्याहू, करना पड़ा 100 पीढ़ियों जितना लंबा इंतजार
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
Punjab
पंजाब के सीएम ने जापान के इंवेस्टर्स को किया इनवाइट, इतनी नौकरियां होंगी पैदा
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
kangana ranaut
अवैध घुसपैठ कैंसर की तरह... SIR की पैरवी कर CM ममता पर बरसीं बॉलीवुड की 'क्वीन'
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?