'डीएसपी' सिराज का टेस्ट क्रिकेट में भूचाल! इस मामले में बुमराह को भी छोड़ा कोसों पीछे

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में भारतीय गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है.  मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट तो बुमराह ने 3 विकेट चटकाए. सिराज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के चौथे सीजन अपने चरम पर है.

Oct 02, 2025, 11:55 PM IST
'डीएसपी' सिराज ऑन टॉप
ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मोहम्मद सिराज ने अभी तक टोटल 10 पारियों में गेंदबाजी की है.  उन्होंने सबसे ज्यादा 27 विकेट चटका कर पूरे क्रिकेट जगत में कोहराम मचा रखा है. सिराज के आस-पास भी कोई नहीं भटकता है. उनके बाद वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ का नाम है.  जोसेफ ने 6 पारियों में 22 विकेट झटकर शानदार प्रदर्शन किया है. वह इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर हैं. तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोश टंग का नाम है. उन्होंने 6 पारियों में 19 विकेट लिए हैं. चौथे और पांचवें स्थान पर भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और ऑलराउंडर बेन स्टोक्स 17 विकेट के साथ काबिज हैं.

इंग्लैंड दौरे पर सिराज
इंग्लैंड सिराज के दौरान आखिरी मुकाबलों के में जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में सिराज ने धमाकेदार प्रदर्शन किया. उन्होंने पूरी सीरीज के दौरान 185 ओवर फेंके. सिराज ने इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों में 23 विकेट चटकाए. खासकर उन्होंने 'द ओवल' में खेले गए आखिरी मुकाबले में दमदार प्रदर्शन  कर मैच ड्रॉ कराने में अहम भूमिका निभाई. 

ये भी पढे़ं: '3 नंबर पर खुद को...,' फ्लॉप शो के बाद साई सुदर्शन को गजब की सलाह

सिराज का टेस्ट करियर
सिराज ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत आज के लगभग 5 साल पहले की थी. उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 20 दिसंबर 2020 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला था. सिराज ने अपने करियर में खेले 42 मैचों की 77 पारियों में 3.56 की इकोनॉमी से 127 विकेट चटकाए हैं.  इस दौरान उन्होंने 5 विकेट का हॉल 2 बार पूरा किया है और उनका बेस्ट प्रदर्शन 6/15 रनों का रहा है. 

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

Mohammad Siraj

