एशिया कप ट्रॉफी विवाद में कूदा सूर्यकुमार यादव को अपशब्द कहने वाला PAK क्रिकेटर, भारत के खिलाफ उगला जहर

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर अपशब्द कहने वाले युसूफ ने इस बार एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद को लेकर टिपण्णी की है और टीम इंडिया के खिलाफ जहर उगला. 

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 17, 2025, 05:05 PM IST
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. भारत की टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव को लेकर अपशब्द कहने वाले युसूफ ने इस बार एशिया कप 2025 ट्रॉफी विवाद को लेकर टिपण्णी की है और टीम इंडिया के खिलाफ जहर उगला. मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि मोहसिन नकवी ने जो किया एकदम सही था और जो कर रहे हैं वो भी सही है. गौरतलब है कि भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाकर एशिया कप 2025 जीता, लेकिन ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था. भारतीय खेमे का कहना था कि वह मोहसिन नकवी के हाथों ट्रॉफी नहीं लेंगे, जो ACC अध्यक्ष और पीसीबी चीफ के अलावा पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं.

क्या था पूरा मामला?

एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी (जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं) से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था. इसके बाद नकवी मैदान से ही ट्रॉफी लेकर भाग गए, जिससे भारत को ट्रॉफी नहीं दी गई. नकवी का कहना है कि ट्रॉफी ACC ऑफिस में है. अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो उसे उनके ही हाथों से लेनी होगी. बता दें कि फाइनल को तीन हफ्ते से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन टीम इंडिया को अभी तक एशिया कप 2025 की ट्रॉफी नहीं मिली है.

यूसुफ का फिर विवादित बयान

पाकिस्तान के एक टीवी चैनल 'समा टीवी' को दिए इंटरव्यू में यूसुफ ने नकवी के एक्शन को 'एकदम सही' बताया. यूसुफ ने कहा, 'जो चेयरमैन सर (मोहसिन नकवी) कर रहे हैं, वह बिल्कुल सही है. उन्होंने सही स्टैंड लिया है.' इस पूर्व पाक क्रिकेटर ने कहा, 'भारत को ट्रॉफी उसी समय ले लेनी चाहिए थी. ACC और ICC के नियमों के अनुसार, वह (नकवी) वहां ACC चीफ के तौर पर खड़े थे और ट्रॉफी उन्हीं के हाथों से दी जानी चाहिए थी.'

भारत के खिलाफ उगला जहर

युसूफ ने टीम इंडिया और उसके खिलाड़ियों को लेकर कहा, 'आपने उस समय ट्रॉफी नहीं ली, तो अब इतनी जल्दी क्यों है? अगर आपको याद आया कि ट्रॉफी लेनी है, तो आपको उनके दफ्तर जाकर ट्रॉफी ले लेनी चाहिए थी. आप मैदान पर अपनी 'फिल्में' बनाने में व्यस्त थे. मैंने यह बात उस दिन भी कही थी. ये लोग फिल्मी दुनिया से बाहर नहीं आ रहे हैं. यह खेल है, यह क्रिकेट है. यहां फिल्में नहीं चलेंगी. फिल्मों में रीटेक और सब कुछ होता है, लेकिन फिल्मों में हीरो बनना एक अलग बात है. आप यहां एक असली खेल खेल रहे हैं और अब आप कह रहे हैं कि आपको ट्रॉफी चाहिए.'

सूर्यकुमार यादव को कहे थे अपशब्द

बता दें कि मोहम्मद यूसुफ ने कुछ समय पहले एक लाइव क्रिकेट शो में भारतीय T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था. शो के एंकर ने टोका, बावजूद इसके यूसुफ ने बार-बार अपशब्द दोहराया था. इसको लेकर भी काफी बवाल मचा था.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Mohammad YousufAsia Cup 2025Team IndiaPakistan cricket

