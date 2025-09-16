सूर्या को गाली... बदजुबान हुआ पाकिस्तान, मोहम्मद यूसुफ ने टीवी पर की नापाक हरकत, भारत पर लगाए चीटिंग के आरोप
Advertisement
trendingNow12924760
Hindi Newsक्रिकेट

सूर्या को गाली... बदजुबान हुआ पाकिस्तान, मोहम्मद यूसुफ ने टीवी पर की नापाक हरकत, भारत पर लगाए चीटिंग के आरोप

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला खत्म हुए 2 दिन बीत चुके हैं. लेकिन पाकिस्तान हार और बेइज्जती के बाद हालत खराब है. भारत के खिलाफ आईसीसी और एसीसी से शिकायत करने के बाद अब पाकिस्तान बदजुबान हो गया है. पूर्व पाक क्रिकेटर मोहम्मद युसुफ ने सूर्या को गाली तक दे डाली. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Sep 16, 2025, 06:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav

India vs Pakistan: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का मुकाबला खत्म हुए 2 दिन बीत चुके हैं. लेकिन पाकिस्तान हार और बेइज्जती के बाद हालत खराब है. भारत के खिलाफ आईसीसी और एसीसी से शिकायत करने के बाद अब पाकिस्तान बदजुबान हो गया है. पूर्व पाक क्रिकेटर मोहम्मद युसुफ बेशरमी पर उतरे और उन्होंने एक टीवी शो के दौरान सूर्या को गाली तक दे डाली. इतना ही नहीं, टीम इंडिया पर उन्होंने सरेआम चीटिंग के आरोप भी मढ़ दिए हैं. 

भारत ने 7 विकेट से जीता मुकाबला

टीम इंडिया ने 7 विकेट से पाकिस्तान को पटखनी दी थी. इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने साइलेंट प्रोटेस्ट किया और पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया. टॉस के दौरान भी उन्होंने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा को नजरअंदाज ही कर दिया. पाकिस्तान इसके बाद से तिलमिलाया हुआ है और आईसीसी से मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट को पैनल से हटाने की मांग कर दी. को हटाने से इनकार कर दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया है. अब मोहम्मद युसुफ के बयान से खलबली मची हुई है. 

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले मोहम्मद युसुफ? 

एक टीवी शो के दौरान युसुफ ने सूर्यकुमार का नाम जानवर के नाम में तब्दील कर दिया. इसके बाद उन्होंने टीम इंडिया पर चीटिंग के आरोप लगाए और कहा कि 'टीम इंडिया को शर्म आनी चाहिए जिस तरह से वह जीतने की कोशिश कर रहे हैं. अंपायर को साथ में लाकर या रेफरी को टॉर्चर करवा रहे हैं. ये एक हाई नोट है. उनके अंपायर को देखें तो उंगली शायद मोदी को दे दी. जब हम लोग आउट करते थे तो उंगली नहीं उठती थी.'

ये भी पढे़ं.. Dream 11 के बाद BCCI को मिला नया स्पांसर, अब जर्सी पर लगेगा Apollo Tyre का ठप्पा

रेफरी पर PCB ने लगाए थे आरोप

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मैच रेफरी एंडी पायक्राॉफ्ट भारत के हाथ न मिलाने पर आरोप लगाए थे. लेकिन ICC ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया है. ICC ने पाकिस्तान की डिमांड रिजेक्ट की और पीसीबी को इसकी जानकारी दे दी है. हालांकि, पाकिस्तान की तरफ से गीदड़भभकी भी देखने को मिली थी. पाकिस्तान ने कहा था कि अगर मैच रेफरी को नहीं हटाया गया तो वह एशिया कप में बाकी के मुकाबले नहीं खेलेगा. 

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

IND vs Pak

Trending news

दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
narendra modi birthday
दो साल बाद हिमालय से जब अचानक वडनगर लौटे नरेंद्र मोदी, मां को थैले में क्या मिला था?
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
Maharashtra local body elections
31 जनवरी से पहले कराएं महाराष्ट्र निकाय चुनाव, SC ने EC और सरकार को दिया निर्देश
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
amit shah
16000 विदेशियों को देश से बाहर भेजने की तैयारी,अमित शाह ने क्यों लिया ये कड़ा एक्शन
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
Maharashtra
महाराष्ट्र की आर्थिक हालत बद से बदतर, सरकार नहीं दे रही ध्यान: नाना पटोले
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
#Jammu Kashmir
हजारों ट्रकों में लदे फल श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्यों सड़ रहे? मचा बवाल
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
amit malviya
पूर्व CEC एसवाई कुरैशी पर भड़के अमित मालवीय, कार्यकाल पर उठा दिए सवाल
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
Bhima Koregaon
Bhima Koregaon Case: आरोपी महेश राउत को SC से राहत, मिली 6 महीने की जमानत
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
Devendra Fadnavis
'गेस्ट हाउस में नहीं इसी छोटे कमरे में रहूंगा', फडणवीस ने बताया पीएम मोदी का किस्सा
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
Telangana
तेलंगाना में ACB की बड़ी कार्रवाई, बिजली विभाग के ADO के घर 15 टीमों ने की छापेमारी
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
Punjab Flood
बाढ़ प्रभावित इलाकों में पंजाब सरकार ने लगाये हेल्थ कैंप, पहले दिन आए 51 हजार लोग
;