Mohammad Azharuddin का बड़ा बयान, कहा- ये धाकड़ खिलाड़ी बन सकता है Team India का कप्तान

नई दिल्ली: पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) ने युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (Rishabh Pant) को लेकर बड़ा बयान दिया है. मोहम्मद अजहरुद्दीन (Mohammad Azharuddin) का कहना है कि उन्हें इस बात से कोई हैरानी नहीं होगी अगर ऋषभ पंत को भविष्य में टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया.

तीनों ही फॉर्मेट्स में कमाल हैं पंत

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत को ऐतिहासिक सीरीज जीत दिलाने के बाद ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीनों ही फॉर्मेट्स में कमाल का प्रदर्शन किया. इसी वजह से ऋषभ पंत को श्रेयस अय्यर के चोटिल होने के बाद दिल्ली कैपिटल्स ने इस IPL सीजन के लिए कप्तान बनाया है. अजहरुद्दीन ने कहा कि पंत का पॉकेट साइज डायनामाइट्स जैसा आक्रामक खेल टीम इंडिया के भविष्य के लिए अच्छा है.

अजहरुद्दीन ने दिया बड़ा बयान

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ऋषभ पंत को लेकर ट्वीट करते हुए कहा, 'पिछले कुछ हफ्ते ऋषभ पंत के लिए बेहतरीन रहे और उन्होंने तीनों फॉर्मेट में खुद को साबित किया. अगर सिलेक्टर्स पंत को भविष्य में टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर देखें तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए. पंत का आक्रामक खेल आने वाले वक्त में टीम इंडिया को काफी फायदा पहुंचाएगा.'

Rishabh Pant has had such fabulous few months,establishing himself in all formats. It won’t come as a surprise if the selectors see him as a front-runner fr Indian captaincy in near future.His attacking cricket will stand India in good stead in times to come.@RishabhPant17 @BCCI

— Mohammed Azharuddin (@azharflicks) March 31, 2021