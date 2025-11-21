Advertisement
'टेस्ट के बल्लेबाज कहां..' मोहम्मद कैफ के रिमांड पर टीम इंडिया, तीखे तंज से उधेड़ी बखिया

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा और सीरीज का आखिरी टेस्ट शुरू होने में कुछ घंटे बाकी हैं. लेकिन अभी भी पहली हार कचोट रही है. सीरीज दांव पर लगी है और इस बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अपनी कड़वी जुबान से टीम इंडिया को खूब खरी-खोटी सुनाई.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 21, 2025, 10:44 PM IST
Mohammed Kaif
IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा और सीरीज का आखिरी टेस्ट शुरू होने में कुछ घंटे बाकी हैं. लेकिन अभी भी पहली हार कचोट रही है. सीरीज दांव पर लगी है और इस बीच भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने अपनी कड़वी जुबान से टीम इंडिया को खूब खरी-खोटी सुनाई. उन्होंने पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच पर्थ में खेले जा रहे पहले टेस्ट में भी दोनों टीमों की बल्लेबाजी पर सवाल खड़े कर दिए.

सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

मोहम्मद कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा है कि टेस्ट में बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज आखिर कहां चले गए. पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने लिखा, 'टेस्ट मैच के सारे बल्लेबाज कहां चले गए? भारतीय टीम स्पिन पिच पर 124 रन का पीछा करने में असफल रही, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज एशेज के पहले दिन पर्थ की तेज विकेट पर संघर्ष कर रहे थे.'

पर्थ में बॉलर्स का दबदबा

कैफ ने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता में खेले गए टेस्ट और इंग्लैंड-ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ में खेले जा रहे टेस्ट में खराब बल्लेबाजी पर तंज कसा है. दरअसल, शुक्रवार को एशेज सीरीज की शुरुआत हुई. पहला टेस्ट पर्थ में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है. पहले दिन इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया और 172 पर सिमट गई. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी दिन की समाप्ति तक अपने 9 विकेट 123 रन पर गंवा दिए थे. एक दिन में कुल 19 विकेट गिरे.

बदला 100 साल का इतिहास

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में तेज पिच होती है. इसके बावजूद दोनों ही देशों के बल्लेबाजों ने बेहद निराशाजनक बल्लेबाजी की. पिछले 100 साल के एशेज के इतिहास में किसी भी टेस्ट के पहले दिन 19 विकेट नहीं गिरे. वहीं, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज भारत में खेली जा रही है. कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट तीन दिन भी नहीं चल सका. स्पिन पिच पर दक्षिण अफ्रीका के साथ ही भारतीय बल्लेबाजी भी पूरी तरह फ्लॉप रही. भारत चौथी पारी में 124 का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका और 93 रन पर सिमटकर 30 रन से मैच हार गया. तेज और स्पिन पिच पर बल्लेबाजों की असफलता को कैफ ने चिंता का कारण बताया है. बल्लेबाजों की असफलता कहीं न कहीं टेस्ट क्रिकेट के रोमांच को भी कम करती है.

Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस

