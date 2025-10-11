Advertisement
'वीरेंद्र सहवाग का 300 वाला रिकॉर्ड, जायसवाल ही तोड़ेगा', किसने कर दी ये बड़ी भविष्यवाणी?

दिल्ली में खेले जा रहे भारत-वेस्टइंडीज के बीच टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल ने 175 रन की बेहतरीन पारी खेली. यशस्वी की इस नॉक को देखने के बाद एक पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स ने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है. इस क्रिकेटर ने कहा है कि यशस्वी जायसवाल की वीरेंद्र सहवाग का 300 वाला रिकॉर्ड तोड़ेंगे.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 11, 2025, 08:10 PM IST
दोहरे शतक से चूके जायसवाल

यशस्वी जायसवाल की इस पारी में पारी धैर्य और नियंत्रण देखने को मिला. केएल राहुल के साथ मिलकर 58 रन की अच्छी ओपनिंग साझेदारी करने के बाद उन्होंने साई सुदर्शन के साथ एक बहुत बड़ी 193 रन की साझेदारी की. सुदर्शन तो 87 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन तब तक जायसवाल एक और बड़े शतक की तरफ मजबूती से बढ़ चुके थे. उन्होंने खराब गेंदों पर जोरदार शॉट लगाए और आसानी से स्ट्राइक रोटेट करते रहे. उन्होंने शानदार अंदाज में अपना शतक पूरा किया और फिर अपने सिर्फ 26वें टेस्ट में 5वीं बार 150 रन का आंकड़ा पार किया. दूसरे दिन उनकी यह बेहतरीन पारी आखिरकार 175 रन बनाकर खत्म हुई. उन्होंने 22 चौके लगाए.

मोहम्मद कैफ ने की भविष्यवाणी

पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी यशस्वी जायसवाल से काफी प्रभावित हुए. उन्होंने उन्होंने यशस्वी की तारीफ में अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'यशस्वी एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनमें बड़े शतक बनाने और नए रिकॉर्ड बनाने का धैर्य है. अपने पहले 26 मैचों में उनके आंकड़े सचिन और विराट जितने ही अच्छे हैं. उनके शतक ज्यादातर भारत को जीत की राह पर ले जाते हैं. सहवाग का जो 300 वाला रिकॉर्ड है, वो जायसवाल ही तोड़ेगा.' बता दें कि सहवाग भारत के लिए टेस्ट में सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 319 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया.

बड़ा शतक जड़कर नाम किए कई रिकॉर्ड

जायसवाल के इस शतक का क्रिकेट इतिहास में एक खास महत्व भी है. यह 24 साल का होने से पहले उनका 7वां टेस्ट शतक था. यह कमाल सिर्फ तीन खिलाड़ी उनसे बेहतर कर पाए हैं- डॉन ब्रैडमैन (12), सचिन तेंदुलकर (11), और गैरी सोबर्स (9). अब वह इस मामले में जावेद मियांदाद, ग्रीम स्मिथ, एलिस्टर कुक और केन विलियमसन जैसे दिग्गजों के साथ खड़े हैं, जिनके 24 साल की उम्र तक सात-सात शतक थे.

ओपनिंग करते हुए मचा रहे धूम

जब से जायसवाल ने टेस्ट डेब्यू किया है, भारत की ओपनिंग उनके शानदार प्रदर्शन से बदल गई है. इस दौरान अकेले जायसवाल ने 7 शतक बनाए हैं, जबकि भारत के बाकी सभी ओपनर मिलकर सिर्फ 6 शतक ही बना पाए हैं. दुनिया भर की टीमों में इसी समय में दूसरे सबसे कामयाब ओपनर इंग्लैंड के बेन डकेट हैं, जिन्होंने चार शतक लगाए हैं. 175 रन की पारी के दौरान 23 साल के जायसवाल ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने अपने सिर्फ 50 मैचों में 3000 इंटरनेशनल रन भी पूरे किए. ऐसा करने वाले वह सौरव गांगुली, गौतम गंभीर और शिखर धवन के बाद चौथे भारतीय बाएं हाथ के ओपनर बन गए हैं. 

Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में

Yashasvi JaiswalMohammed KaifVirender Sehwag

