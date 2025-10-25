Advertisement
वनडे टीम में उथल-पुथल... खुद को रोहित का गुनहगार मान रहे गिल, सामने आ रहे बड़े-बड़े दावे

IND vs AUS: भारत का नया वनडे कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल खुद को रोहित शर्मा का गुनहगार मान रहे हैं. ये चौंकाने वाला दावा भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने किया है. पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने दावा किया है कि शुभमन गिल को अंदर ही अंदर यह ग्लानि हो रही कि उन्हें रोहित शर्मा की जगह वनडे कप्तान बनाया गया है.

Oct 25, 2025, 07:47 AM IST
IND vs AUS: भारत का नया वनडे कप्तान बनने के बाद शुभमन गिल खुद को रोहित शर्मा का गुनहगार मान रहे हैं. ये चौंकाने वाला दावा भारत के एक पूर्व क्रिकेटर ने किया है. पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने दावा किया है कि शुभमन गिल को अंदर ही अंदर यह ग्लानि हो रही कि उन्हें रोहित शर्मा की जगह वनडे कप्तान बनाया गया है. शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले रोहित की जगह टीम की कमान संभाली थी, क्योंकि भारतीय टीम मैनेजमेंट ने 2027 के वनडे वर्ल्ड कप से पहले बदलाव की शुरुआत करने का फैसला किया है.

रोहित ने कुछ भी गलत नहीं किया

रोहित शर्मा की कप्तानी में शुभमन गिल ने वनडे में एक बल्लेबाज के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, मोहम्मद कैफ ने कहा कि शुभमन गिल जानते हैं कि रोहित शर्मा ने कप्तान के तौर पर कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी ट्रॉफी जीतने और 2023 के वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचने के बावजूद उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया.

'खुद को रोहित का गुनहगार मान रहे गिल'

मोहम्मद कैफ ने कहा, 'किसी भी नए कप्तान को बनने में समय लगता है, लेकिन शुभमन गिल के पास रोहित शर्मा हैं, जो एक सिद्ध कप्तान हैं और उनके नेतृत्व में खेल रहे हैं. शुभमन गिल भी जानते हैं कि रोहित शर्मा ने कप्तान के तौर पर कुछ भी गलत नहीं किया है. उन्हें कप्तानी से हटा दिया गया था. जब शुभमन गिल अपने होटल के कमरे में सोने जाते हैं, तो वह सोचते होंगे कि रोहित भाई ने कुछ भी गलत नहीं किया है. उन्हें अंदर ही अंदर अपराधबोध हो रहा होगा कि लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं, लेकिन रोहित भाई के बारे में सोचिए, उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया और ट्रॉफी जीतीं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें हटा दिया गया और मुझे कप्तान बना दिया गया.'

शुभमन गिल को जमने में समय लगेगा

मोहम्मद कैफ ने कहा कि वनडे कप्तान के रूप में शुभमन गिल के लिए यह बदलाव का दौर है और वह टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली की अगुवाई करते हुए नर्वस होंगे. मोहम्मद कैफ ने कहा, 'इसलिए थकान, यात्रा, लगातार इतने सारे मैच खेलना और रोहित व कोहली की कप्तानी का काम देखते हुए, शुभमन गिल को जमने में थोड़ा समय लगेगा. बतौर वनडे कप्तान शुभमन गिल के लिए यह बदलाव का दौर है. जब भी वह रोहित और कोहली की कप्तानी करेंगे, तो उन्हें घबराहट महसूस होगी. इसलिए यह ऐसा समय है जब बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं और हम एक द्विपक्षीय वनडे सीरीज हार गए हैं, मुझे याद भी नहीं कि हमने कब कोई द्विपक्षीय सीरीज हारी थी. तो, यह सब उनकी कप्तानी में हुआ है और ऐसा होना ही था.' भारत 25 अक्टूबर यानी आज तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा.

