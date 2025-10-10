Advertisement
trendingNow12956022
Hindi Newsक्रिकेट

मोहम्मद कैफ का नहीं थम रहा गुस्सा.. रोहित के बाद सैमसन की नाइंसाफी पर बहाए आंसू, अगरकर को सुनाई खरी-खोटी

Sanju Samson: भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है. उन्होंने पहले रोहित की कप्तानी जाने के बाद उनपर निशाना साधा और अब संजू सैमसन के साथ हुई नाइंसाफी पर भावुक नजर आए. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 10, 2025, 03:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mohammed kaif and Ajit Agarkar
Mohammed kaif and Ajit Agarkar

Sanju Samson: भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है. उन्होंने पहले रोहित की कप्तानी जाने के बाद उनपर निशाना साधा और अब संजू सैमसन के साथ हुई नाइंसाफी पर भावुक नजर आए. बीसीसीआई ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम टीम इंडिया का ऐलान किया था. एक तरफ रोहित शर्मा की कप्तनी गई जिसका शोर इतना ज्यादा था कि संजू सैमसन की नाइंसाफी सोशल मीडिया पर फीकी नजर आई. 

नहीं भूले कैफ

मोहम्मद कैफ संजू सैमसन को नहीं भूले जिन्हें वनडे फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन के बाद भी नजरअंदाज किया जा रहा है.  मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और चयन समिति की आलोचना की है. कैफ ने कहा कि मध्यक्रम के लिए सैमसन बेहतर विकल्प होते. जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतकीय पारी भी खेली थी जिसकी कैफ ने तारीफ की है. लेकिन संजू सैमसन के लिए वह भावुक नजर आए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या बोले कैफ?

कैफ ने एक वीडियो में कहा, 'मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल ने जब शतक (वेस्टइंडीज के खिलाफ) लगाया था, तब उन्होंने वाकई अच्छा खेला था. वह काफी संतुलित और संगठित दिखे थे, और वह निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं. उनमें हर मैच में रन बनाने की क्षमता है. लेकिन संजू सैमसन को बाहर रखना एक गलत फैसला था क्योंकि संजू आमतौर पर निचले क्रम में, पाँचवें या छठे नंबर के आसपास खेलते हैं. उस स्थिति के लिए, वह जुरेल से कहीं बेहतर विकल्प हैं.'

ये भी पढ़ें.. सचिन तेंदुलकर को लगे 8 साल.. यशस्वी ने 2 साल में किया कमाल, ये कारनामा करने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज

पॉवर हिटिंग में मास्टर सैमसन

कैफ ने आगे कहा, 'उस स्थान पर, आपको किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो छक्के लगा सके, खासकर स्पिनरों के खिलाफ. हमने एशिया कप में संजू सैमसन की ताकत देखी. अगर वह ऑस्ट्रेलिया गए होते, तो एडम ज़म्पा की गेंदों पर छक्के जड़ते. वह आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों में शीर्ष 10 में शामिल हैं और ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में वह पाँचवें या छठे नंबर पर बिल्कुल फिट बैठते हैं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Mohammed Kaif

Trending news

'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
Jammu-kashmir
'जम्मू-कश्मीर को कब मिलेगा राज्य का दर्जा...', SC का केंद्र सरकार से सवाल
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
BSF
'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मारा, फिर मारेंगे', BSF आईजी ने बता दिया पूरा प्लान
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
Kerala High Court
वकील बन रही थी कैदी की बेटी, कोर्ट ने बदला नियम, पिता को दी 5 दिन की इमरजेंसी लीव
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
ED
एक दो नहीं 2700 करोड़ का बैंक्र फ्राॅड, बंगाल-तेलंगाना और गुजरात में मचा हाहाकार
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
india afghanistan news
PAK को पटखनी! अफगानिस्‍तान में भारत खोलेगा दूतावास, दिल्ली-काबुल की दोस्ती का आगाज
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
Handlers
PAK हैंडलर्स ने JK-मथुरा के 75 इंडियन जवानों को बनाया टारगेट, फिर शुरू किया गंदा खेल
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Zubeen Garg
जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अपील
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
Global Warming
Global Warming: समुद्र में समा जाएंगी 10 करोड़ इमारतें! भारत के इन शहरों पर खतरा
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
ED blast
फेस्टिव सीजन में बड़े हमले का अलर्ट, बब्बर खालसा इंटरनेशनल-ISI ने बनाई प्लानिंग
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा
Varinder Ghuman
टाइगर-3 के एक्टर की मौत पर परिवार का आरोप, शरीर पड़ गया था नीला, अस्पताल में हंगामा