मोहम्मद कैफ का नहीं थम रहा गुस्सा.. रोहित के बाद सैमसन की नाइंसाफी पर बहाए आंसू, अगरकर को सुनाई खरी-खोटी

Sanju Samson: भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर पर उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है. उन्होंने पहले रोहित की कप्तानी जाने के बाद उनपर निशाना साधा और अब संजू सैमसन के साथ हुई नाइंसाफी पर भावुक नजर आए. बीसीसीआई ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए टीम टीम इंडिया का ऐलान किया था. एक तरफ रोहित शर्मा की कप्तनी गई जिसका शोर इतना ज्यादा था कि संजू सैमसन की नाइंसाफी सोशल मीडिया पर फीकी नजर आई.

नहीं भूले कैफ

मोहम्मद कैफ संजू सैमसन को नहीं भूले जिन्हें वनडे फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन के बाद भी नजरअंदाज किया जा रहा है. मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर और चयन समिति की आलोचना की है. कैफ ने कहा कि मध्यक्रम के लिए सैमसन बेहतर विकल्प होते. जुरेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार शतकीय पारी भी खेली थी जिसकी कैफ ने तारीफ की है. लेकिन संजू सैमसन के लिए वह भावुक नजर आए.

क्या बोले कैफ?

कैफ ने एक वीडियो में कहा, 'मुझे लगता है कि ध्रुव जुरेल ने जब शतक (वेस्टइंडीज के खिलाफ) लगाया था, तब उन्होंने वाकई अच्छा खेला था. वह काफी संतुलित और संगठित दिखे थे, और वह निश्चित रूप से भारतीय क्रिकेट का भविष्य हैं. उनमें हर मैच में रन बनाने की क्षमता है. लेकिन संजू सैमसन को बाहर रखना एक गलत फैसला था क्योंकि संजू आमतौर पर निचले क्रम में, पाँचवें या छठे नंबर के आसपास खेलते हैं. उस स्थिति के लिए, वह जुरेल से कहीं बेहतर विकल्प हैं.'

पॉवर हिटिंग में मास्टर सैमसन

कैफ ने आगे कहा, 'उस स्थान पर, आपको किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है जो छक्के लगा सके, खासकर स्पिनरों के खिलाफ. हमने एशिया कप में संजू सैमसन की ताकत देखी. अगर वह ऑस्ट्रेलिया गए होते, तो एडम ज़म्पा की गेंदों पर छक्के जड़ते. वह आईपीएल में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वालों में शीर्ष 10 में शामिल हैं और ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में वह पाँचवें या छठे नंबर पर बिल्कुल फिट बैठते हैं.'