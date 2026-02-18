शमी की 9 विकेट की मेहनत बेकार.. बदला 100 साल पुराना इतिहास, पहली बार फाइनल जम्मू-कश्मीर

Ranji Trophy Semi Final BEN vs J&K: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी लगातार धमाकेदार फॉर्म में हैं. लेकिन उनकी किस्मत कमबैक में साथ नहीं है. न ही टीम इंडिया में कमबैक हो रहा है और न घरेलू टीम में उनका प्रदर्शन काम आया. शमी ने रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मुकाबले में 9 विकेट अपने नाम किए, लेकिन बंगाल की टीम सेमीफाइनल में फिर भी हार गई. शमी ने पहली पारी में 8 विकेट लेकर हाहाकार मचा दिया और बंगाल की मैच में पकड़ टाइट दिख रही थी. लेकिन टीम के बल्लेबाजों ने ऐसा बंटाधार किया कि रणजी ट्रॉफी का 100 साल पुराना इतिहास बदल गया.

आकिब नबी ने शमी को दी टक्कर

मोहम्मद शमी बंगाल की तरफ छाए रहे तो जम्मू-कश्मीर के आकिब नबी ने उन्हें टक्कर दी. दोनों ने 9-9 विकेट अपने नाम किए लेकिन जीत नबी की टीम की हुई. जम्मू-कश्मीर की टीम ने पहली बार रणजी ट्रॉफी के फाइनल में जगह बनाई है और टीम अब अपनी पहली ट्रॉफी से महज एक कदम दूर है. 126 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जम्मू- कश्मीर की टीम ने तीसरे दिन 2 विकेट पर 43 रन बना लिए थे. आखिरी दिन टीम को जीत के लिए 83 रन की दरकार थी और मैच एकतरफा नजर आया.

तीसरे दिन लड़खड़ाई बंगाल

बंगाल की टीम ने पैर पर कुल्हाड़ी तीसरे दिन मारी. पहली पारी में बंगाल ने बोर्ड पर 328 रन टांगे थे. सुदीप कुमार घरामी ने शानदार शतकीय पारी खेली. जवाब में जम्मू-कश्मीर 26 रन पीछे रह गई. 26 रन की बढ़त के बाद जब बंगाल की बैटिंग आई तो पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी. दूसरे सेशन में बंगाल की टीम 20 ओवर में ही 77/6 पर टीम के 6 विकेट गिर गए थे. पूरी टीम 99 रन के स्कोर पर ही आउट हो गई.

आकिब नबी की शानदार बॉलिंग

शमी ने पहली पारी में बंगाल के लिए 8 विकेट झटके जबकि दूसरी पारी में खाते में एक विकेट आया. वहीं, बात करें आकिब नबी की तो उन्होंने पहली पारी में 5 विकेट झटके थे दूसरी पारी में भी हावी हो गए और 4 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया. अब देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू-कश्मीर की टीम फाइनल मुकाबले में जीतने में कामयाब होती है या नहीं.