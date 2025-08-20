एशिया कप टीम से भी नजरअंदाज जसप्रीत बुमराह का जोड़ीदार, पलक झपकते ही उड़ा देता है गिल्लियां!
एशिया कप टीम से भी नजरअंदाज जसप्रीत बुमराह का जोड़ीदार, पलक झपकते ही उड़ा देता है गिल्लियां!

एशिया कप के लिए BCCI ने 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान 19 अगस्त को कर दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत यह टूर्नामेंट खेलेगा, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर से होगी. सेलेक्टर्स के कई फैसलों ने हर किसी को हैरान किया.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 20, 2025, 04:59 PM IST
एशिया कप टीम से भी नजरअंदाज जसप्रीत बुमराह का जोड़ीदार, पलक झपकते ही उड़ा देता है गिल्लियां!

एशिया कप के लिए BCCI ने 15 सदस्यीय टीम इंडिया का ऐलान 19 अगस्त को कर दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत यह टूर्नामेंट खेलेगा, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर से होगी. सेलेक्टर्स के कई फैसलों ने हर किसी को हैरान किया, जिसमें श्रेयस अय्यर और यशस्वी जायसवाल का टीम में न होना शामिल है. इतना ही नहीं, कई पूर्व भारतीय क्रिकेटर्स ने अक्षर पटेल को उपकप्तानी से हटाए जाने को लेकर भी तीखे सवाल किया. बता दें कि शुभमन गिल को उपकप्तानी सौंपी गई है. टीम में जसप्रीत बुमराह के साथ गेंदबाजी कर विरोधियों की धज्जियां उड़ाने वाले स्टार पेसर मोहम्मद शमी को भी जगह नहीं मिली है.

बुमराह का जोड़ीदार भी बाहर

एक साथ मिलकर विरोधियों की बखिया उधेड़ने वाली जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की जोड़ी एशिया कप में धमाल मचाती नजर नहीं आएगी, क्योंकि शमी को स्क्वॉड में जगह नहीं मिली है. बता दें कि शमी लगातार अनदेखी का शिकार हो रहे हैं. उन्हें हाल ही में खत्म हुई भारत-इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी जगह नहीं मिली थी. हालांकि, यह बताया गया था कि वह पूरी तरह फिट नहीं हैं. वह चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया का हिस्सा थे.

शमी ने शेयर किया वीडियो

एशिया कप के लिए हुए टीम इंडिया के ऐलान के एक दिन बाद शमी ने अपने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वह गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं. उन्हें नेट्स में पसीना बहाते हुए देखा जा सकता है. इस पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'Bowl On.' उनके इस वीडियो पर कई फैंस कमेंट कर रहे हैं. कुछ यूजर्स ने उनके बॉलिंग एक्शन की तारीफ की तो कई फैंस ने लिखा, 'आपकी टीम इंडिया में वापसी का इंतजार है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MOHAMMAD SHAMI (@mdshami.11)

वनडे वर्ल्ड कप 2023 में बरपाया था कहर

शमी ने बुमराह के साथ मिलकर भारत में हुए 2023 वनडे वर्ल्ड कप में घातक गेंदबाजी से तहलका मचा दिया था. टीम इंडिया को फाइनल तक पहुंचाने में उनका बड़ा योगदान रहा. वह टूर्नामेंट में 24 बल्लेबाजों का शिकार कर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने. उन्होंने 7 पारियों में यह प्रदर्शन किया. हालांकि, इसके बाद टखने की सर्जरी के चलते वह लंबे समय तक एक्शन से दूर रहे. मौजूदा साल फरवरी में उन्होंने 14 महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की. वह इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल खेले. उसके बाद वह चैंपियंस ट्रॉफी टीम का हिस्सा रहे, लेकिन इसके बाद से वह टीम से बाहर हैं.

ये भी पढ़ें: महीनों बाद टीम इंडिया में लौटा ये धाकड़ बल्लेबाज, एशिया कप में मिला मौका तो गेंद के खोल देगा धागे! 150 की स्ट्राइक रेट से ठोकता है रन

शमी का हालिया प्रदर्शन

मोहम्मद शमी के हालिया प्रदर्शन पर नजर डालें तो उन्होंने आईपीएल 2025 में निराश किया. सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए उन्होंने 9 मैचों में सिर्फ 6 ही विकेट चटकाए. 56.17 की औसत और 11.23 की इकॉनमी से उन्होंने 180 गेंद पर 337 रन लुटाए. शमी आईपीएल में दमदार प्रदर्शन करते तो शायद उन्हें एशिया कप की टीम में जगह मिल सकती थी. शमी अब घरेलू क्रिकेट में खेलते नजर आ सकते हैं. वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में बंगाल के लिए खेल सकते हैं.

