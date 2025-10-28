'उन्हें जो कहना है कहने दो..' शमी और अगरकर के बीच नहीं थम रहा साइलेंट WAR, फिर कसा तंज

टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर के बीच साइलेंट वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ और ऑस्ट्रेलिया टूर से शमी को ड्रॉप किया गया तो मुद्दा तूल पकड़ गया. शमी ने खुद इस मामले पर चुप्पी तोड़ी और लगातार सेलेक्शन कमेटी को अपने प्रदर्शन से आईना दिखाते नजर आए.
अगरकर ने क्यों किया ड्रॉप?
वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से शमी को ड्रॉप किया गया. अजीत अगरकर ने इस फैसले के बारे में बताते हुए कहा था कि शमी ने सेलेक्शन के लिए चुने जाने लायक काफी क्रिकेट नहीं खेला है. उन्होंने मार्च में भारत के चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल के बाद से कोई कॉम्पिटिटिव मैच नहीं खेला था और वह अभी भी नेशनल क्रिकेट एकेडमी (NCA) में अपनी मैच फिटनेस पर काम कर रहे थे. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में शमी को ड्रॉप करने के बाद अगरकर ने उन्हें फिट नहीं बताया जबकि शमी ने खुद को फिट बताते हुए इस पर पलटवार भी किया.
क्या बोले शमी?
शमी ने इस मुद्दे पर पलटवार करते हुए कहा था, 'अपडेट देना या अपडेट मांगना मेरी जिम्मेदारी नहीं है. मेरी फिटनेस के बारे में अपडेट देना मेरा काम नहीं है. मेरा काम NCA जाना, तैयारी करना और मैच खेलना है. वो उनकी बात है कि उनको कौन अपडेट देता है, किसने नहीं दिया. यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है.' अब रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए शमी ने खुद को साबित किया और महज 2 मैच में 15 विकेट झटक दिए.
शमी ने दिया ये जवाब
शमी की शानदार गेंदबाजी के बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के स्क्वाड के चर्चे तेज हो चुके हैं. नवंबर में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाएगी जिसके लिए जल्द ही भारतीय टीम का ऐलान होगा. शमी ने रणजी ट्रॉफी में मैच विनिंग स्पेल डालने के बाद कहा, 'उन्हें जो कहना है कहने दो. आपने देखा है कि मैंने कैसी बॉलिंग की. यह सब आपकी आंखों के सामने है.'