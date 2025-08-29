मोहम्मद शमी की खुल गई पोल, 23 ओवर में लुटाए 100 रन, अब कैसे होगी टीम इंडिया में वापसी?
टीम इंडिया में एक बार फिर से वापसी की कोशिश में लगे हुए दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी दलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं, जहां उनकी पोल खुल गई है. बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) मैदान पर जारी दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच में मोहम्मद शमी को नोर्थ जोन के खिलाफ बहुत बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है.

Aug 29, 2025
टीम इंडिया में एक बार फिर से वापसी की कोशिश में लगे हुए दिग्गज तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी दलीप ट्रॉफी में खेल रहे हैं, जहां उनकी पोल खुल गई है. बेंगलुरु में BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) मैदान पर जारी दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच में मोहम्मद शमी को नोर्थ जोन के खिलाफ बहुत बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है. ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए मोहम्मद शमी ने इस मैच की पहली पारी में पानी की तरह रन बहा दिए. ऐसे में अब मोहम्मद शमी की टीम इंडिया में वापसी पर भी संकट मंडराने लगा है.

मोहम्मद शमी की खुल गई पोल

दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच में मोहम्मद शमी का प्रदर्शन अभी तक बहुत खराब रहा है. मोहम्मद शमी ने नोर्थ जोन के खिलाफ दलीप ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल मैच की पहली पारी में 23 ओवरों में 4.34 की इकोनॉमी से 100 रन लुटा दिए. गनीमत रही कि मोहम्मद शमी को बड़ी मुश्किल से एक विकेट मिल गया. मोहम्मद शमी की इस तरह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वापसी निराशाजनक रही. मोहम्मद शमी के अलावा ईस्ट जोन के लिए मनीषी ने शानदार गेंदबाजी की और 22.2 ओवरों में 111 रन देकर छह विकेट लिए, जबकि सिराज सिंधु जसवाल (2/44) ने भी दो विकेट चटकाए.

फिटनेस के कारण इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में नहीं चुना गया

मोहम्मद शमी ने आखिरी बार लाल गेंद से क्रिकेट पिछली रणजी ट्रॉफी के दौरान खेली थी, जहां उन्होंने दो पारियों में 7 विकेट लिए थे. टेस्ट मैचों में मोहम्मद शमी का आखिरी प्रदर्शन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) फाइनल 2023 के दौरान हुआ था. 34 साल के मोहम्मद शमी को हाल ही में फिटनेस समस्याओं के कारण इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए नहीं चुना गया था. हाल ही में मोहम्मद शमी ने टेस्ट टीम से बाहर किए जाने पर खुलकर बात की थी और कहा था कि वह टीम में वापसी के लिए कड़ी मेहनत करते रहेंगे.

आखिरी बार भारत के लिए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला

मोहम्मद शमी ने आखिरी बार भारत के लिए आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेला था और टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. वह पांच मैचों में 9 विकेट लेकर टूर्नामेंट में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे थे. अब तक मोहम्मद शमी ने 64 टेस्ट, 108 वनडे और 27 वनडे मैच खेले हैं और सभी प्रारूपों में 462 विकेट लिए हैं. मोहम्मद शमी ने साफ किया कि अभी उनका संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनमें अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है. मोहम्मद शमी ने कहा कि वह घरेलू क्रिकेट खेलकर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं और उनका ध्यान भारतीय टीम में वापसी करने तथा 2027 वनडे वर्ल्ड कप जीतने में उनकी मदद करने पर है. मोहम्मद शमी ने 'न्यूज 24' से कहा, 'अगर किसी को समस्या है तो मुझे बताएं कि क्या मेरे रिटायरमेंट लेने से उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी. मुझे बताएं कि मैं किसके जीवन का पत्थर बन गया हूं, जो आप चाहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं? जिस दिन मैं बोर हो जाऊंगा, मैं खेल छोड़ दूंगा.'

About the Author
author img
Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से विश्‍लेषण करने में माहिर हैं. तरुण वर्मा को क्रिकेट...और पढ़ें

