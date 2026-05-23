पहली ही गेंद पर छह बार विकेट, मोहम्मद शमी का वर्ल्ड रिकॉर्ड, IPL में जोफ्रा आर्चर को पीछे छोड़ रचा इतिहास

IPL 2026: भारत और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भले ही इन दिनों टीम इंडिया से बाहर चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है. दुनिया का कोई भी गेंदबाज वो कमाल नहीं कर पाया, जो मोहम्मद शमी ने कर दिखाया है. मोहम्मद शमी IPL के इतिहास में पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने पारी की पहली ही गेंद पर 6 बार विकेट लेने का कारनामा किया है.

मोहम्मद शमी का वर्ल्ड रिकॉर्ड

मोहम्मद शमी ने न सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि इंग्लैंड और राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को भी पीछे छोड़ दिया है. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने IPL में पहली ही गेंद पर 6 बार विकेट लिए हैं. मोहम्मद शमी ने राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने यह कारनामा पांच बार किया है.

IPL में पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा विकेट (0.1 ओवर)

6 विकेट - मोहम्मद शमी

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5 विकेट - जोफ्रा आर्चर

3 विकेट - ट्रेंट बोल्ट

3 विकेट - उमेश यादव

3 विकेट - लसिथ मलिंगा

3 विकेट - भुवनेश्वर कुमार

3 विकेट - प्रवीण कुमार

3 विकेट - अशोक डिंडा

3 विकेट - पैट कमिंस

टीम इंडिया से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी

भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में तहलका मचाने वाले स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब तीनों ही फॉर्मेट्स में अपनी जगह गंवा चुके हैं. मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी वनडे मैच 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के दौरान खेला था. मोहम्मद शमी ने 2 फरवरी 2025 को इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. टेस्ट क्रिकेट में खेले हुए तो मोहम्मद शमी को करीब 3 साल बीत चुके हैं. मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी टेस्ट मैच जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के फाइनल के दौरान खेला था. मोहम्मद शमी ने भारत के लिए अब तक 64 टेस्ट, 108 वनडे और 25 T20I मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने क्रमश: 229, 206 और 27 विकेट झटके हैं. मोहम्मद शमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 462 विकेट झटके हैं.