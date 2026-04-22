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Hindi Newsक्रिकेटशमी की आग, मोहसिन का जाल! राजस्थान का टॉप ऑर्डर ढेर, वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ बना महारिकॉर्ड

शमी की आग, मोहसिन का जाल! राजस्थान का टॉप ऑर्डर ढेर, वैभव सूर्यवंशी के खिलाफ बना महारिकॉर्ड

Lucknow Super Giants vs Rajasthan Royals: IPL 2026 में मोहसिन खान ने वैभव सूर्यवंशी को पहला मेडन ओवर डाल कर इतिहास रच दिया. लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के तेज गेंदबाजों ने पावरप्ले के आंकड़ों में सभी टीमों को पीछे छोड़ दिया है.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 22, 2026, 09:25 PM IST
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राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मोहम्मद शमी ने खतरनाक बॉलिंग की. Photo Credit: BCCI
राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मोहम्मद शमी ने खतरनाक बॉलिंग की. Photo Credit: BCCI

IPL 2026 Vaibhav Sooryavanshi: राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाजों ने लखनऊ सुपर जाएंट्स के खिलाफ आईपीएल 2026 के 32वें मुकाबले में शर्मनाक प्रदर्शन किया. लखनऊ की तेज गेंदबाजी आक्रामण के सामने राजस्थान के टॉप-5 बल्लेबाज ढेर गए. 77 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई. इस दौरान कुछ ऐसा देखने को मिला, जिस पर किसी को भरोसा नहीं हुआ. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी के सामने मेडन ओवर फेंक दिया. उन्होंने वैभव का विकेट भी उसी ओवर में झटक लिया.

मोहसिन आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने युवा स्टार वैभव सूर्यवंशी को मेडन ओवर डाला है. लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. तीसरे ओवर में मोहम्मद शमी ने कहर बरपाते हुए दो गेंदों पर दो विकेट ले लिए. यशस्वी जायसवाल 12 गेंद पर 22 रन बनाकर आउट हो गए. ध्रुव जुरेल खाता नहीं खोल पाए. यशस्वी और जुरेल को मोहम्मद शमी ने आउट किया. 

वैभव, रियान और हेटमायर भी फेल

वैभव सूर्यवंशी 11 गेंद पर 8 रन बनाकर मोहसिन खान की गेंद पर आउट हो गए. रियान पराग नौवें ओवर की आखिरी गेंद पर प्रिंस यादव का शिकार बन गए. पराग 19 गेंद पर 20 रन बनाकर आउट हुए. शिमरॉन हेटमायर 11वें ओवर में मोहसिन का शिकार बन गए. उन्होंने 18 गेंद पर 22 रन बनाए. राजस्थान के 5 विकेट 77 रन के अंदर गिर गए.

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पावरप्ले में क्यों बेस्ट हैं लखनऊ के तेज गेंदबाज?

इस साल आईपीएल में लखनऊ के तेज गेंदबाजों ने 'गुड लेंथ' का सटीक इस्तेमाल कर विपक्षी टीमों की कमर तोड़ दी है. पावरप्ले के दौरान गुड लेंथ पर डाली गई 117 गेंदों में उन्होंने 11 विकेट झटके हैं. इन गेंदबाजों का औसत 9.18, स्ट्राइक रेट 10.6 और इकोनॉमी रेट 5.17 रहा है.

 

 

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पिछले साल के मुकाबले कितना सुधरा प्रदर्शन?

लखनऊ के तेज गेंदबाजों ने आईपीएल 2025 की तुलना में 2026 में जबरदस्त सुधार दिखाया है. जहां 2025 में टीम ने 14 मैचों में मात्र 14 विकेट लिए थे और उनका इकोनॉमी रेट 10.81 था, वहीं IPL 2026 के केवल 7 मैचों में ही ये गेंदबाज 13 विकेट चटका चुके हैं. उनका इकोनॉमी रेट घटकर 7.05 पर आ गया है. लखनऊ शुरुआती 6 ओवरों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली टीम बन गई है.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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