ODI में उधर टीम इंडिया का बंटाधार, इधर मोहम्मद शमी और भी खूंखार, संन्यास की उम्र में कूटा BCCI का दरवाजा

साउथ अफ्रीका से वनडे हार को बीते एक दिन नहीं हुआ है और मोहम्मद शमी चर्चा में आ गए. शमी को टीम इंडिया से बाहर हुए अरसे बीत चुके हैं. उन्हें एक बाद एक सीरीज से साइडलाइन किया जा रहा है. लेकिन शमी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली में अपनी गेंदबाजी से कहर बरपा दिया है.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Dec 04, 2025, 08:27 PM IST
भारतीय टीम इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है. चाहे फॉर्मेट कोई भी हो, भर-भरकर एक्पेरीमेंट देखने को मिल रहे हैं. कई बार गौतम गंभीर की कोचिंग वाली टीम इंडिया को इसका खामियाजा हार से भुगतना पड़ रहा है. टेस्ट सीरीज में हार के दाग के बाद दूसरे वनडे में भी टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. बॉलिंग में बुमराह की कमी खली तो मोहम्मद शमी को ड्रॉप करना भी भारी पड़ गया. एक तरफ टीम इंडिया का बंटाधार हुआ तो दूसरी तरफ संन्यास की उम्र में शमी और भी खूंखार होते चले जा रहे हैं. उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अपनी गेंदबाजी से खलबली मचा डाली है.

चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप विकेट टेकर

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में मोहम्मद शमी पिछली बार टीम इंडिया के लिए खेले थे. उस दौरान वह संयुक्त रूप से टॉप विकेट टेकर साबित हुए थे. इसके बाद भी उनकी भारतीय टीम में वापसी नहीं हो रही है. 35 साल के अनुभवी शमी से भारतीय सेलेक्टर्स आगे बढ़ चुके हैं. अफ्रीका के खिलाफ वनडे स्क्वाड में शमी का नाम नहीं था, उनके स्थान पर प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप जैसे गेंदबाज रहे. प्रसिद्ध अफ्रीका के खिलाफ बेहद महंगे रहे जिसके बाद फैंस को शमी की याद खूब आई. 

SMAT में दिखाया जलवा

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शमी ने जलवा बिखेरा. टी20 फॉर्मेट वाले टूर्नामेंट में शमी कहर बनरकर टूटे. लेकिन एक दिन पहले ही टीम इंडिया के टी20 स्क्वॉड का ऐलान किया था. जिसमें उनका सेलेक्शन नहीं हुआ. अब इसी फॉर्मेट में उन्होंने तबाही मचाकर खुद का दम दिखा दिया है. शमी ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बंगाल की तरफ से खेलते हुए कातिलाना गेंदबाज की. उन्होंने महज 3.2 ओवर के स्पेल में 13 रन खर्च कर 4 बल्लेबाजों को आउट किया.

2023 वर्ल्ड कप में किया था कमाल

सेलेक्टर्स के पास कोई जवाब नहीं है कि शमी आखिर इग्नोर क्यों हो रहे हैं. इंजरी से कमबैक के बाद शमी ने अपनी गेंदबाजी से विकेटों की झड़ी लगा दी. दूसरे वनडे में अफ्रीका से टीम इंडिया की हार के बाद बीसीसीआई की सोशल मीडिया पर खूब खिल्ली उड़ी. शमी के स्थान पर आए प्रसिद्ध कृष्णा काफी महंगे साबित हुए. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शमी की टीम इंडिया में वापसी इस प्रदर्शन के बाद होगी या नहीं. 

