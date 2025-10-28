Advertisement
trendingNow12978753
Hindi Newsक्रिकेट

2 मैच और 15 विकेट... शमी ने उड़ाई अजीत अगरकर की नींद, अफ्रीका सीरीज में मजबूरन देना पड़ेगा मौका

Mohammed Shami: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया टूर से ड्रॉप होने के बाद अपने प्रदर्शन से बीसीसीआई को आईना दिखा दिया है. उन्होंने रेड बॉल से धमाकेदार प्रदर्शन कर टेस्ट क्रिकेट के प्रति अपनी भूख की याद दिला दी है. अब चीफ सेलेक्टर अजीत अगकरकर को मजबूरन शमी की वापसी पर माथापच्ची करनी होगी. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Oct 28, 2025, 04:51 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mohammed Shami
Mohammed Shami

Mohammed Shami: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया टूर से ड्रॉप होने के बाद अपने प्रदर्शन से बीसीसीआई को आईना दिखा दिया है. उन्होंने रेड बॉल से धमाकेदार प्रदर्शन कर टेस्ट क्रिकेट के प्रति अपनी भूख की याद दिला दी है. अब चीफ सेलेक्टर अजीत अगकरकर को मजबूरन शमी की वापसी पर माथापच्ची करनी होगी. शमी ने बंगाल की तरफ से खेलते हुए महज 2 मैच में ही 15 विकेट झटक दिए हैं. ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले शमी का ड्रॉप होना बड़ा मुद्दा साबित हुआ था.

बंगाल की 141 रन से जीत

ईडन गार्डन्स में गुजरात के खिलाफ बंगाल शमी ने तेज गेंदबाजी से कहर बरपाया और 8 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने अपने इस प्रदर्शन की बदौलत अपनी टीम को 141 रन से जीत दिलाई है. 35 साल के शमी ने दूसरी पारी में 10-1-38-5 के आंकड़े के साथ गुजरात की बैटिंग लाइन-अप को तहस-नहस कर दिया. 327 रन के स्कोर का पीछा कर रही गुजरात की टीम महज 185 के स्कोर पर ही सिमट गई.

Add Zee News as a Preferred Source

2023 में खेला था आखिरी टेस्ट

शमी के करियर में उतार-चढ़ाव लंबे समय से देखने को मिले हैं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में खेला था. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शमी ने कमाल की गेंदबाजी की और टॉप विकेट टेकर रहे इसके बाद भी फिटनेस का हवाला देते हुए उनका सेलेक्शन ऑस्ट्रेलिया टूर पर नहीं हुआ. लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें मौका दिया जाता है या नहीं. 

ये भी पढ़ें.. IND vs AUS: 21.16 का औसत और 127 रन... शुभमन गिल को चेतावनी, बेंच पर इंतजार में विस्फोटक ओपनर

शमी ने उठाई थी आवाज

ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप होने के बाद शमी ने चुप्पी तोड़ी थी. उन्होंने कहा, 'उन्हें जो कहना है कहने दो. आपने देखा है कि मैंने कैसी गेंदबाज़ी की है. यह सब आपकी आँखों के सामने है.' शमी ने इससे पहले भी फिटनेस को लेकर चुप्पी तोड़ी थी. उन्होंने कहा था, 'यदि मैं रणजी खेल सकता हूं तो 50 ओवर फॉर्मेट भ खेल सकता हूं.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Mohammed Shami

Trending news

मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
Mumbai ATS
मुंबई ATS के हत्थे चढ़ा पुणे का सॉफ्टवेयर इंजीनियर जुबैर हंगरगेकर, लैपटॉप में राज
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
Supreme Court News
अगर हमने डॉक्टरों का ध्यान नहीं रखा तो... सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की गंभीर टिप्पणी?
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
Gujarat news
समय पर नहीं सिला ब्लाउज तो कोर्ट पहुंची महिला, दर्जी पर लगा 7 हजार का जुर्माना
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
rss
कर्नाटक में RSS को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने कांग्रेस सरकार के फैसले पर लगाई रोक
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
Tamil Nadu
5 सिरों वाले सर्प और 4 भुजाओं वाली देवी... खुदाई में मिलीं 1000 साल पुरानी मूर्तियां
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
West Bengal
चुनाव आयोग के मुंह से SIR निकला ही था कि ममता ने 527 अफसरों के कर दिए ट्रांसफर
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
SURAT
आपका मरीज मर गया... डॉक्टरों के मुर्दा घोषित करने के बाद 15 मिनट बाद जिंदा हुआ मरीज
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
Religious Conversion
धर्मांतरण केस में जम्मू-कश्मीर में पहली FIR, कठुआ में इस मिशन के लोगों पर मामला दर्ज
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
shashi tharoor news
ड्राइवर ने शशि थरूर के घर पहुंचाया छठ का प्रसाद, तो 'बिहारी' पढ़कर क्यों भड़क गए लोग
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल
Omar Abdullah
नौकरियों क्यों नहीं दी, अस्तित्व खतरे में है...अपने ही नेता ने उमर से पूछे तीखे सवाल