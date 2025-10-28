2 मैच और 15 विकेट... शमी ने उड़ाई अजीत अगरकर की नींद, अफ्रीका सीरीज में मजबूरन देना पड़ेगा मौका

Mohammed Shami: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया टूर से ड्रॉप होने के बाद अपने प्रदर्शन से बीसीसीआई को आईना दिखा दिया है. उन्होंने रेड बॉल से धमाकेदार प्रदर्शन कर टेस्ट क्रिकेट के प्रति अपनी भूख की याद दिला दी है. अब चीफ सेलेक्टर अजीत अगकरकर को मजबूरन शमी की वापसी पर माथापच्ची करनी होगी. शमी ने बंगाल की तरफ से खेलते हुए महज 2 मैच में ही 15 विकेट झटक दिए हैं. ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले शमी का ड्रॉप होना बड़ा मुद्दा साबित हुआ था.

बंगाल की 141 रन से जीत

ईडन गार्डन्स में गुजरात के खिलाफ बंगाल शमी ने तेज गेंदबाजी से कहर बरपाया और 8 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने अपने इस प्रदर्शन की बदौलत अपनी टीम को 141 रन से जीत दिलाई है. 35 साल के शमी ने दूसरी पारी में 10-1-38-5 के आंकड़े के साथ गुजरात की बैटिंग लाइन-अप को तहस-नहस कर दिया. 327 रन के स्कोर का पीछा कर रही गुजरात की टीम महज 185 के स्कोर पर ही सिमट गई.

2023 में खेला था आखिरी टेस्ट

शमी के करियर में उतार-चढ़ाव लंबे समय से देखने को मिले हैं. उन्होंने टीम इंडिया के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 में खेला था. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में शमी ने कमाल की गेंदबाजी की और टॉप विकेट टेकर रहे इसके बाद भी फिटनेस का हवाला देते हुए उनका सेलेक्शन ऑस्ट्रेलिया टूर पर नहीं हुआ. लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्हें मौका दिया जाता है या नहीं.

शमी ने उठाई थी आवाज

ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप होने के बाद शमी ने चुप्पी तोड़ी थी. उन्होंने कहा, 'उन्हें जो कहना है कहने दो. आपने देखा है कि मैंने कैसी गेंदबाज़ी की है. यह सब आपकी आँखों के सामने है.' शमी ने इससे पहले भी फिटनेस को लेकर चुप्पी तोड़ी थी. उन्होंने कहा था, 'यदि मैं रणजी खेल सकता हूं तो 50 ओवर फॉर्मेट भ खेल सकता हूं.'