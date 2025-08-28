'हमें फांसी पर चढ़ाना...', हसीन जहां से शादी करने का मोहम्मद शमी को पछतावा? खुलकर कही ये बात
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. 2014 में शमी की हसीन जहां से शादी हुई, जिसके चार साल बाद से यह कपल अलग रह रहा है. हसीन जहां ने शमी और उनके परिवार पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 28, 2025, 11:30 PM IST
भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. 2014 में शमी की हसीन जहां से शादी हुई, जिसके चार साल बाद से यह कपल अलग रह रहा है. हसीन जहां ने शमी और उनके परिवार पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया. हसीन जहां ने घरेलू हिंसा और मैच फिक्सिंग के आरोप भी लगाए. उन्होंने शमी पर कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध रखने का भी आरोप लगाया था. मोहम्मद शमी ने इन सभी आरोपों का खंडन भी किया. हाल ही में शमी ने इसका जवाब दिया कि क्या उन्हें हसीन जहां से शादी करने के पछतावा है. आइए जानते हैं शमी ने क्या कहा...

हसीन जहां लगातार का रहीं टारगेट

हसीन जहां सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मोहम्मद शमी को लगातार टारगेट करती रहती हैं. उन्होंने सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर शमी के खिलाफ बात की है. इस महीने की शुरुआत में, जहां ने शमी को 'औरतबाज' भी कहा और आरोप लगाया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड्स के बच्चों को प्राथमिकता देते हैं और उन्हें महंगे तोहफे देते हैं, जबकि अपनी बेटी आयरा को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं.

क्या शमी को शादी का है पछतावा?

हाल ही में एक इंटरव्यू में, शमी ने अपने निजी जीवन के बारे में बात करते हुए कहा कि वह अतीत में नहीं रहना चाहते. जब उनसे उनकी शादी के बारे में पछतावे के बारे में पूछा गया, तो शमी ने कहा, 'उसे छोड़िए. मुझे अतीत पर कभी पछतावा नहीं होता. जो चला गया, सो चला गया. मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, यहां तक कि खुद को भी नहीं. मैं अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहता हूं. मुझे इन विवादों की जरूरत नहीं है.'

'आप हमें फांसी पर क्यों चढ़ाना चाहते हैं'

बता दें कि शमी अकेले ऐसे क्रिकेटर नहीं हैं, जिनका वैवाहिक जीवन समस्याओं से भरा हो. भारत के पूर्व बल्लेबाज शिखर धवन का भी उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी से तलाक हो गया. इस साल, भारत के स्पिनर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का भी तलाक हुआ. जब धवन, चहल और उनके जैसे क्रिकेटरों के उनके पार्टनर्स के साथ विवादों के बारे में आगे पूछा गया, तो शमी ने जवाब दिया, 'जांच करना आपका काम है. आप हमें फांसी पर क्यों चढ़ाना चाहते हैं? दूसरे पक्ष को भी देखिए. मैं क्रिकेट पर ध्यान देता हूं, विवादों पर नहीं.'

दलीप ट्रॉफी खेल रहे शमी

खेल के मोर्चे पर शमी ने हाल ही में चल रही दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन के लिए खेलते हुए प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की. 34 साल के इस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में नॉर्थ जोन के खिलाफ पहले दिन 17 ओवर में 1 विकेट लेकर 55 रन दिए. शमी ने आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच 2 मई को खेला था, जब वह आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. 2025 का आईपीएल सीजन शमी के लिए अच्छा नहीं रहा. उन्होंने 9 मैचों में केवल 6 विकेट ही लिए. उन्हें सितंबर में होने वाले एशिया कप के लिए भी टीम में नहीं चुना गया है. वह मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से नेशनल टीम के लिए नहीं खेले हैं.

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

