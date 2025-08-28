'अगर मैंने संन्यास लिया तो', टीम इंडिया से बाहर चल रहे मोहम्मद शमी का फूटा गुस्सा, अचानक किस पर साधा निशाना?
Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 28, 2025, 07:35 AM IST
टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपने संन्यास की फैल रही चर्चाओं को सिरे से खारिज किया है. मोहम्मद शमी के मुताबिक वह भारतीय टीम में अपनी वापसी के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं. मोहम्मद शमी को 9 सितंबर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में शुरू होने वाले एशिया कप 2025 टूर्नामेंट के लिए टीम इंडिया में शामिल नहीं किया गया है. मोहम्मद शमी ने आखिरी बार इसी साल मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था.

मोहम्मद शमी का फूटा गुस्सा

मोहम्मद शमी ने साफ किया कि अभी उनका संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि उनमें अभी भी काफी क्रिकेट बाकी है. मोहम्मद शमी ने कहा कि वह घरेलू क्रिकेट खेलकर कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं और उनका ध्यान भारतीय टीम में वापसी करने तथा 2027 वनडे वर्ल्ड कप जीतने में उनकी मदद करने पर है. मोहम्मद शमी ने 'न्यूज 24' से कहा, 'अगर किसी को समस्या है तो मुझे बताएं कि क्या मेरे रिटायरमेंट लेने से उनकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी. मुझे बताएं कि मैं किसके जीवन का पत्थर बन गया हूं, जो आप चाहते हैं कि मैं रिटायर हो जाऊं? जिस दिन मैं बोर हो जाऊंगा, मैं खेल छोड़ दूंगा.'

सेलेक्टर्स पर साधा निशाना

मोहम्मद शमी ने इशारों ही इशारों में सेलेक्टर्स पर निशाना साधते हुए कहा, 'आप मुझे नहीं चुनते, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा. आप मुझे इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चुनते, तो मैं घरेलू खेलूंगा. मैं कहीं न कहीं खेलता रहूंगा. जब आप बोर होने लगते हैं तो आपको ये फैसले लेने पड़ते हैं. अभी मेरे लिए वह समय नहीं है.' मोहम्मद शमी ने 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों भारत की करीबी हार पर भी विचार करते हुए कहा कि उस रात किस्मत उनके पक्ष में नहीं थी.

सपना है वनडे वर्ल्ड कप जीतना

मोहम्मद शमी ने आगे कहा, 'मेरा बस एक ही सपना बचा है, वो है वनडे वर्ल्ड कप जीतना. मैं उस टीम का हिस्सा बनना चाहता हूं और ऐसा प्रदर्शन करना चाहता हूं जो वनडे वर्ल्ड कप जीतकर घर लाए. 2023 में हम बहुत करीब थे. हमें एक आंतरिक आभास था, लेकिन हमें यह डर भी था कि हम लगातार जीत रहे हैं, और यह नॉकआउट चरण था. थोड़ा डर था, लेकिन फैंस के उत्साह और विश्वास ने हमें प्रेरित किया. यह एक ऐसा सपना था जो पूरा हो सकता था, लेकिन शायद यह मेरी किस्मत में नहीं था.'

पिछले दो महीनों में कड़ी ट्रेनिंग की

मोहम्मद शमी ने खुलासा किया कि वह पिछले दो महीनों से कड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने खेल के विभिन्न पहलुओं को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं और अब वह वापसी के लिए तैयार हैं. शमी ने कहा, 'अब सब ठीक है. पिछले दो महीनों से मैंने ट्रेनिंग की है, अपने टैलेंट में सुधार किया है, वजन कम किया है और भार भी बढ़ाया है. देखते हैं अब मुझे क्या परिणाम मिलते हैं. मेरा ध्यान लय हासिल करने और लंबे स्पैल फेंकने पर है. मैंने बल्लेबाजी और फील्डिंग का भी अभ्यास किया है और खूब जिम भी किया है. अब सब कुछ सहज है.'

आपको टीम प्रबंधन से बात करनी चाहिए

मोहम्मद शमी ने यह भी खुलासा किया कि वह इंग्लैंड में टीम से जुड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन आखिरी समय में बेचैनी के कारण उन्होंने नाम वापस ले लिया. नतीजतन, उन्होंने मैदान से हटने का कठिन फैसला किया, क्योंकि पहले भी शरीर पर दबाव डालने से उन्हें चोट लग चुकी है. मोहम्मद शमी ने कहा, 'हम अक्सर जरूरत से ज्यादा दबाव डालते हैं और फिर हमें इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है. 2015 वर्ल्ड कप के दौरान मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब मैंने बहुत ज़्यादा दबाव डाला और फिर मुझे अपने घुटने का ऑपरेशन करवाना पड़ा. 2023 में भी यही स्थिति थी. मैं दर्द में खेला और फिर मुझे हार माननी पड़ी और उसके बाद काफी समय लगा. मैं यह नहीं कह रहा कि दबाव न डालें, लेकिन अगर यह एक सामान्य सीरीज है, तो आपको प्रबंधन से बात करनी चाहिए.' अब तक मोहम्मद शमी ने 64 टेस्ट, 108 वनडे और 27 वनडे मैच खेले हैं और सभी प्रारूपों में 462 विकेट लिए हैं.

