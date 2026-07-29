मोहम्मद शमी का करियर खत्म? रिपोर्ट्स में हुआ बड़ा खुलासा, ये है टीम इंडिया का फ्यूचर प्लान

भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल में तहलका मचाने वाले स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी अब तीनों ही फॉर्मेट्स में अपनी जगह गंवा चुके हैं. मोहम्मद शमी ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 9 मार्च 2025 को न्यूजीलैंड के खिलाफ ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल के दौरान खेला था. मोहम्मद शमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 462 विकेट झटके हैं. हालांकि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर अपनी जिद में मोहम्मद शमी को टीम इंडिया में वापसी का मौका नहीं दे रहे हैं.
इंटरनेशनल लेवल पर विकेट चटकाने के मामले में मोहम्मद शमी का कोई सानी नहीं है. इसके बावजूद गौतम गंभीर और अजीत अगरकर मिलकर कम अनुभव वाले फ्लॉप तेज गेंदबाजों को मोहम्मद शमी पर तरजीह दे रहे हैं. हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम से मोहम्मद शमी को बाहर रखा गया है. इससे एक बात साफ हो गई कि सेलेक्टर्स अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं. मोहम्मद शमी ने भारतीय टीम में वापसी के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की. फिर भी, टीम मैनेजमेंट अब पीछे मुड़कर देखने के बजाय नई पीढ़ी के तेज गेंदबाजों को तैयार करने पर ध्यान दे रहे हैं.
भारतीय टीम से बाहर होने के बाद, मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में लौटे और अपने शानदार प्रदर्शन से जवाब दिया. उन्होंने लंबे स्पेल डाले, रणजी ट्रॉफी में 37 विकेट लिए और बार-बार कहा कि वह पूरी तरह फिट हैं. हर जरूरी चीज करने के बावजूद, सेलेक्टर्स ने एक बार फिर इस अनुभवी तेज गेंदबाज को नजरअंदाज कर दिया. 'स्पोर्टस्टार' की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय सेलेक्टर्स ने सभी फॉर्मेट में 15 युवा तेज गेंदबाजों का एक ग्रुप चुना है, जो आने वाले कुछ सालों में भारत के तेज गेंदबाजी अटैक का मुख्य हिस्सा होंगे. कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी भारतीय टीम के लंबे समय के प्लान का हिस्सा नहीं हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि सेलेक्टर्स पहले से ही अगले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकल और 2027 वनडे वर्ल्ड कप की योजना बना रहे हैं. सीनियर तेज गेंदबाजों के करियर को लंबा खींचने के बजाय, मकसद युवा खिलाड़ियों को अभी से काफी इंटरनेशनल अनुभव देना है, ताकि जब भारत अपने अगले बड़े साइकल में उतरे, तो वे तैयार हों. भारतीय टीम में बदलाव का दौर पहले ही शुरू हो चुका है. जसप्रीत बुमराह भारत के तेज गेंदबाजी अटैक के लीडर बने हुए हैं, लेकिन उनके वर्कलोड को मैनेज किया जा रहा है, इसलिए सेलेक्टर्स जानते हैं कि वे हर टेस्ट या हर सीरीज के लिए उन पर निर्भर नहीं रह सकते. इसी वजह से बुमराह के साथ एक भरोसेमंद तेज गेंदबाजी यूनिट तैयार करना प्राथमिकता बन गई है.
मोहम्मद शमी का अनुभव भारत के इस बदलाव के दौर को आसान बना सकता था. जसप्रीत बुमराह की गैर-मौजूदगी में भारतीय फास्ट बॉलिंग अटैक को मजबूत करने के अलावा, मोहम्मद शमी युवा तेज गेंदबाजों के लिए एक मेंटर की भूमिका भी निभा सकते थे. हालांकि, 'स्पोर्टस्टार' की रिपोर्ट के अनुसार, सेलेक्टर्स का मानना है कि पीछे मुड़कर देखने से बस उस चीज में देरी होगी, जो होनी ही है.'
मोहम्मद शमी के टीम से दूर होने और जसप्रीत बुमराह के लंबी सीरीज के हर टेस्ट में खेलने की संभावना कम होने के कारण, मोहम्मद सिराज पर ज्यादा जिम्मेदारी आने की उम्मीद है. साथ ही, सेलेक्टर्स आने वाले सालों में काम का बोझ बांटने में सक्षम तेज गेंदबाजों की नई पीढ़ी को तेजी से आगे लाने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, अजीत अगरकर और सेलेक्शन समिति ने अनुभव के बजाय युवाओं को तरजीह देने का मन बना लिया है.