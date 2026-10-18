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मोहम्मद शमी क्यों नहीं खेल रहे रणजी मुकाबला? बंगाल के कोच ने फिटनेस की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी

रणजी ट्रॉफी में सर्विसिज के खिलाफ मोहम्मद शमी के न खेलने पर बंगाल के कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने बड़ा बयान दिया है. जानें क्या शमी की फिटनेस में कोई समस्या है या यह सिर्फ वर्कलोड मैनेजमेंट का फैसला है.

Written ByRohit Raj
Published: Oct 18, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 08:29 PM IST
मोहम्मद शमी क्यों नहीं खेल रहे रणजी मुकाबला? बंगाल के कोच ने फिटनेस की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी
Image Credit: मोहम्मद शमी.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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