मोहम्मद शमी क्यों नहीं खेल रहे रणजी मुकाबला? बंगाल के कोच ने फिटनेस की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी

मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए बंगाल की टीम 184 रनों पर ढेर हो गई, जिसमें कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने सर्वाधिक 56 रन बनाए. जवाब में सर्विसिज की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 83 रन बना लिए हैं और वह अभी 101 रन पीछे है. बंगाल की ओर से प्रदीप्त प्रमाणिक और आमिर गनी ने 2-2 विकेट जबकि शहबाज अहमद ने 1 विकेट हासिल किया है. शमी को आराम मिलने से आकाश दीप और मुकेश कुमार की गैरमौजूदगी में बंगाल को अपनी अन्य गेंदबाजी क्षमताओं को परखने का मौका मिला. इसके अलावा कोच शुक्ला के बयान ने राष्ट्रीय टीम से बाहर किए जाने के बाद शुरू हुए विवादों पर भी विराम लगा दिया है.