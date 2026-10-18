मोहम्मद शमी क्यों नहीं खेल रहे रणजी मुकाबला? बंगाल के कोच ने फिटनेस की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी

बंगाल के मुख्य कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने रणजी ट्रॉफी के दूसरे दौर में सर्विसिज के खिलाफ मोहम्मद शमी के न खेलने को लेकर चल रही सभी अटकलों को खारिज कर दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि 36 वर्षीय वरिष्ठ तेज गेंदबाज पूरी तरह फिट हैं और पिछले मैच में भारी वर्कलोड के बाद उन्होंने खुद आराम की मांग की थी. न्यूजीलैंड दौरे के लिए 'इंडिया ए' टीम में चुने जाने के कारण आकाश दीप और मुकेश कुमार इस मुकाबले के लिए उपलब्ध नहीं थे. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि नई दिल्ली के पालम मैदान पर शमी ही बंगाल के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करेंगे, लेकिन उन्हें प्लेइंग इलेवन में शामिल नहीं किया गया.
हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम में शमी को मौका नहीं मिला था. इसके तुरंत बाद रणजी मैच से उनके बाहर रहने के कारण उनकी फिटनेस और चयन समिति के फैसले से उपजी नाराजगी को लेकर तरह-तरह के सवाल उठने लगे थे. कोच लक्ष्मी रतन शुक्ला ने इन सभी अफवाहों को शांत करते हुए कहा कि यह फैसला केवल शमी के वर्कलोड को संभालने से जुड़ा है. शुक्ला ने कहा, ''शमी पूरी तरह फिट हैं, उन्हें आराम दिया गया है. दिल्ली के खिलाफ उन्होंने काफी ओवर गेंदबाजी की थी और उन्होंने खुद विश्राम मांगा था. वह एक चीता हैं. उनके आराम करने से हमें नए गेंदबाजों को आजमाने का अवसर भी मिलता है.''
दिल्ली के खिलाफ शमी का प्रदर्शन कैसा रहा?
कल्याणी में दिल्ली के खिलाफ पिछले मुकाबले में शमी ने शानदार वापसी करते हुए 17.3 ओवर में 9 मेडन डालते हुए 30 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. मैच के बाद अपनी फिटनेस पर उठे सवालों का जवाब देते हुए शमी ने मीडिया से साफ कहा था, ''आप मेरी फिटनेस देख सकते हैं, इसे लिखिए. आप मुझे मैदान पर खेलता देख रहे हैं। मेरा काम सिर्फ गेंदबाजी करते रहना है.''
पिछले रणजी सत्र में शमी के आंकड़े क्या थे?
मोहम्मद शमी पिछले रणजी ट्रॉफी सीजन में भी बंगाल के सबसे प्रभावशाली गेंदबाज रहे थे. उन्होंने 7 मैचों में 16.72 की बेहतरीन औसत से 37 विकेट चटकाए थे, जिसमें तीन बार पांच विकेट लेने का कारनामा शामिल था और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 90 रन देकर 8 विकेट रहा था. रविवार को मैदान पर शमी की गतिविधियों से ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वह खेल से दूर हैं. वह दिन भर बंगाल के फिजियो के साथ लंबी बातचीत करते दिखे, मैच की पूर्व संध्या पर अभ्यास किया और दिन का खेल खत्म होने पर थ्रोडाउन के खिलाफ बल्लेबाजी का अभ्यास किया. यही नहीं, वह मैदान में आइस बॉक्स ले जाने में भी टीम की मदद करते देखे गए.
सर्विसिज के खिलाफ मैच का क्या हाल है?
मैच की बात करें तो पहले बल्लेबाजी करते हुए बंगाल की टीम 184 रनों पर ढेर हो गई, जिसमें कप्तान अभिमन्यु ईश्वरन ने सर्वाधिक 56 रन बनाए. जवाब में सर्विसिज की टीम ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 5 विकेट पर 83 रन बना लिए हैं और वह अभी 101 रन पीछे है. बंगाल की ओर से प्रदीप्त प्रमाणिक और आमिर गनी ने 2-2 विकेट जबकि शहबाज अहमद ने 1 विकेट हासिल किया है. शमी को आराम मिलने से आकाश दीप और मुकेश कुमार की गैरमौजूदगी में बंगाल को अपनी अन्य गेंदबाजी क्षमताओं को परखने का मौका मिला. इसके अलावा कोच शुक्ला के बयान ने राष्ट्रीय टीम से बाहर किए जाने के बाद शुरू हुए विवादों पर भी विराम लगा दिया है.