8 विकेट और संन्यास की उम्र में शमी की दहाड़, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होकर BCCI को करारा जवाब, सेमीफाइनल में मचा हाहाकर

Mohammed Shami 8 Wickets: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी सेलेक्टर्स के रडार से बाहर चल रहे हैं. बीसीसीआई के ताजे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी शमी को बाहर कर दिया गया. लेकिन संन्यास की उम्र मेंशमी की दहाड़ थमने का नाम नहीं ले रही है. रिकॉर्डधारी मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में अपनी गेंदबाजी से हाहाकार मचा डाला है. 

 

Feb 17, 2026
Mohammed Shami 8 Wickets: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी सेलेक्टर्स के रडार से बाहर चल रहे हैं. बीसीसीआई के ताजे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी शमी को बाहर कर दिया गया. लेकिन संन्यास की उम्र मेंशमी की दहाड़ थमने का नाम नहीं ले रही है. रिकॉर्डधारी मोहम्मद शमी ने रणजी ट्रॉफी में अपनी गेंदबाजी से हाहाकार मचा डाला है. सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के बाद उनका 8 विकेट का रिकॉर्ड प्रदर्शन देखने को मिला है. उन्होंने अपने प्रदर्शन से विरोधी टीम जम्मू कश्मीर के बल्लेबाजों में दहशत पैदा कर दी है. 

2025 चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हैं शमी

पिछले साल की शुरुआत में मोहम्मद शमी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे. वह संयुक्त रूप से चक्रवर्ती के साथ चैंपियंस ट्रॉफी के टॉप विकेट टेकर थे. लेकिन इस टूर्नामेंट के बाद उन्हें भारतीय टीम से ड्रॉप कर दिया गया था. इसके बाद फिटनेस कन्फ्यूजन के चलते उन्होंने टीम मैनेजमेंट पर सवाल भी खड़े किए थे. घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बाद भी शमी की टीम इंडिया में वापसी एक साल से नहीं हुई बल्कि उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर का रास्ता दिखाया गया.

पहली पारी में शमी ने मचाया हाहाकार

रणजी ट्रॉफी का सेमीफाइनल मुकाबला बंगाल और जम्मू कश्मीर के बीच खेला जा रहा है. इस मैच में शमी का कहर देखने को मिला है. उन्होंने पहली ही पारी में 8 विकेट झटक दिए. पारस ढोगरा और अब्दुल समद ने अर्धशतकीय पारियां खेलकर टीम के स्कोर को 300 के पार पहुंचाया है. शमी के 8 विकेट और मुकेश कुमार के 2 विकेट से पूरी जम्मू कश्मीर की टीम 302 रन पर सिमटी.

ये भी पढे़ं.. 19 साल के बल्लेबाज का शतक.. टी20 वर्ल्ड कप का नया इतिहास, रहम की भीख मांगते रहे कीवी

बल्ले से भी लूट रहे महफिल

मोहम्मद शमी महज गेंद से नहीं बल्कि बल्ले से भी धमाल मचाते दिखे हैं. उन्होंने हाल ही में ताबड़तोड़ फिफ्टी ठोक डंका पीटा था. जम्मू कश्मीर के खिलाफ बंगाल की शुरुआत अच्छी नजर नहीं आई. अब देखना ये होगा कि शमी इस बार बल्लेबाजी करने आते हैं तो कैसा प्रदर्शन करते हैं. उनका टारगेट पूरे मैच में कम से कम 10 विकेट का भी होगा. दूसरी पारी में शमी की गेंदबाजी देखने लायक होगी. 

Kavya Yadav

Kavya Yadav

Mohammed Shami

