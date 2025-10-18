40 ओवर बॉलिंग और 7 विकेट... कहां से फिट नहीं हैं मोहम्मद शमी, ड्रॉप होने के बाद मचाया हाहाकार

Advertisement
Ranji Trophy: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टॉप विकेट टेकर होने के बावजूद उनका नाम भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के लिए चुना नहीं गया है. अब शमी ने इसका जवाब गेंद से दिया है. 7 विकेट लेकर उन्होंने बीसीसीआई को आईना दिखा दियाहै. 

 

Oct 18, 2025, 03:17 PM IST
Ranji Trophy: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं. चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टॉप विकेट टेकर होने के बावजूद उनका नाम भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के लिए चुना नहीं गया है. अब शमी ने इसका जवाब गेंद से दिया है. 7 विकेट लेकर उन्होंने बीसीसीआई को आईना दिखा दिया है. फिटनेस विवाद के बीच शमी ने कमाल किया और बंगाल के खिलाफ खेलते हुए उत्तराखंड के खिलाफ 7 विकेट लेकर खलबली मचा दी. 

फिटनेस के चलते हुए बाहर

शमी की फिटनेस का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है. शमी पिछले 7 महीनों से टीम इंडिया के लिए नहीं खेले हैं. बीसीसीआई के मुताबिक वह फिट नहीं हैं लेकिन शमी ने डंके की चोट पर कहा कि वह पूरी तरह से फिट हैं. पहली पारी में शमी ने 14.5 ओवर डाले, 37 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने ये तीनों विकेट 4 गेंद में झटक दिए. 

दूसरी पारी में भी साबित कर दी फिटनेस

दूसरी पारी में भी मोहम्मद शमी ने अपनी फिटनेस साबित कर दी. पहली पारी में एक ही ओवर में तीन विकेट लेने के बाद उन्होंने अपनी धार दूसरी पारी में भी दिखाई. शमी ने दूसरी पारी में 24.4 गेंदबाजी की जिसमें  38 रन खर्च कर 4 विकेट अपने नाम किए. उन्होंने कुल 40 ओवर गेंदबाजी से अपनी फिटनेस साबित कर दी है. शमी ने ड्रॉप होने के बाद भी डंके की चोट पर कहा था कि वह पूरी तरह से फिट हैं.

फिटनेस पर क्या बोले थे शमी?

शमी ने फिटनेस पर कहा था, 'अगर फिटनेस की समस्या है, तो मुझे बंगाल के लिए नहीं खेलना चाहिए. मैंने चैंपियंस ट्रॉफी, आईपीएल और दलीप ट्रॉफी खेली हैं. मैं अच्छे टच में हूं, अगर चार दिन का मैच खेल सकता हूं तो 50 ओवर का भी खेल सकता हूं. शमी भारत के लिए शानदार खिलाड़ी रहे हैं. मैंने पहले भी कहा है सेलेक्शन हमारे हाथ में नहीं है. अगर उन्हें जानकारी नहीं मिली कि मैं फिट नहीं हूं तो यह उनकी समस्या है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

