'बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं..' 4 लाख महीना गुजारा भत्ता, फिर अब शमी पर एक्स वाइफ ने लगाए नए आरोप
'बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं..' 4 लाख महीना गुजारा भत्ता, फिर अब शमी पर एक्स वाइफ ने लगाए नए आरोप

Mohammed Shami: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. इंजरी उनके करियर में रोड़ा बनी हुई है. दूसरी तरफ मोहम्मद शमी की पर्सनल लाइफ भी इन दिनों उतार-चढ़ाव भरी नजर आ रही है. हाल ही में शमी के तलाक केस में कोर्ट का बड़ा फैसला देखने को मिला था, अब उनपर नए आरोप मढ़ दिए गए हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 16, 2025, 01:23 AM IST
Mohammed Shami: टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी इन दिनों इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. इंजरी उनके करियर में रोड़ा बनी हुई है. दूसरी तरफ मोहम्मद शमी की पर्सनल लाइफ भी इन दिनों उतार-चढ़ाव भरी नजर आ रही है. हाल ही में शमी के तलाक केस में कोर्ट का बड़ा फैसला देखने को मिला था, अब उनपर नए आरोप मढ़ दिए गए हैं. दरअसल, हसीन जहां का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने अपनी बेटी की स्कूल ड्रेस में फोटो शेयर की है. 

हसीन जहां के पक्ष में कोर्ट का फैसला

मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी साल 2014 में हुई थी. 2015 में शमी की बेटी हुई और इसके बाद मोहम्मद शमी और हसीन जहां के बीच रिश्ते में खटास पैदा हुई. साल 2018 में दोनों अलग हुए और शमी पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाए गए थे. हाल ही में हसीन जहां के पक्ष में कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था. इस फैसले में शमी को उन्हें और उनकी बेटी को 4 लाख रुपये मासिक गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया गया जिसमें 2.50 लाख रुपये महीने वाइफ को जबकि 1.50 लाख रुपये महीने बेटी के लिए गुजारे भत्ते की बात थी.

हसीन जहां का पोस्ट

हसीन जहां ने अपनी बेटी की स्कूल ड्रेस में फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'दुश्मन नहीं चाहते थे कि मेरी बेटी का दाखिला किसी अच्छे स्कूल में हो. लेकिन अल्लाह ने उनकी योजनाएँ नाकाम कर दीं और उसे एक बहुत अच्छे अंतरराष्ट्रीय स्कूल में दाखिला मिल गया है. मेरी बेटी का पिता अरबपति होने के बावजूद अपनी मालकिन के बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाते हुए, स्त्रियों के साथ संबंध बनाकर उसकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है.'

ये भी पढे़ं.. अभिषेक-रिंकू छोड़ो... Asia Cup 2025 से पहले ये बल्लेबाज मचा रहा हाहाकार, खेले सिर्फ 2 मैच

'लाखों रुपये खर्च करता है'

उन्होंने पोस्ट में आगे लिखा, 'वह कुछ मालकिनों के लिए बिज़नेस क्लास की उड़ानों पर लाखों रुपये खर्च करता है. लेकिन दावा करता है कि उसके पास अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हैं. अल्लाह का शुक्र है जो इस देश में कानून है वरना हमारे साथ का क्या होता?'

Kavya Yadav

