टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उन पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं
Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 14, 2025, 10:31 AM IST

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उन पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. हसीन जहां ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने मोहम्मद शमी पर कई विस्फोटक आरोप लगाए हैं. हसीन जहां ने अपनी इस पोस्ट में खुलासा किया है कि उनकी बेटी का एडमिशन अब एक इंटरनेशनल स्कूल में हो गया है. हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर अपने बच्चे की बजाय एक 'रखैल' के बच्चों पर पैसे खर्च करने का आरोप लगाया है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Aug 14, 2025, 10:31 AM IST
'औरतबाजी के कारण बेटी की जिंदगी...', स्टार क्रिकेटर की बीवी ने लगाए सनसनीखेज आरोप

टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने उन पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं. हसीन जहां ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने मोहम्मद शमी पर कई विस्फोटक आरोप लगाए हैं. हसीन जहां ने अपनी इस पोस्ट में खुलासा किया है कि उनकी बेटी का एडमिशन अब एक इंटरनेशनल स्कूल में हो गया है. हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर अपने बच्चे की बजाय एक 'रखैल' के बच्चों पर पैसे खर्च करने का आरोप लगाया है.

स्टार क्रिकेटर की बीवी ने लगाए सनसनीखेज आरोप

हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर आरोप लगाते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, 'अल्लाह का शुक्र है, आज मैं बहुत खुश हूं. मेरे दुश्मन चाहते थे कि मेरी बेटी का दाखिला अच्छे स्कूल में न हो, लेकिन अल्लाह ने सब ठीक कर दिया, क्योंकि उसका दाखिला एक इंटरनेशनल स्कूल में हो गया है. मेरी बेटी के पिता ने पूरी कोशिश की कि उसे अच्छे स्कूल में दाखिला न मिले.'

'औरतबाजी के कारण बेटी की जिंदगी...'

हसीन जहां ने आगे लिखा, 'जिस बेटी का पिता अरबपति हो, वो पिता सिर्फ औरतबाजी के कारण बेटी की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा था. वह खुद की रखैलों के बच्चों को बड़े-बड़े स्कूलों में पढ़ा रहा है. कुछ रखैलों को लाखों के बिजनेस क्लास फ्लाइट में घुमा रहा है, लेकिन बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं निकाल रहा था. अल्लाह का शुक्र है कि देश में कानून है, वरना पता नहीं हमारे साथ क्या होता.'

क्रिकेटर और उनकी पत्नी के बीच विवाद

मोहम्मद शमी और हसीन जहां की शादी 7 अप्रैल 2014 में हुई थी, जिसके कुछ सालों के बाद शमी की पत्नी ने उनपर दूसरी औरतों के साथ संबंध बनाने का आरोप लगाया था. हसीन जहां साथ ही मोहम्मद शमी पर बलात्कार जैसा गंभीर आरोप भी लगा चुकी हैं. बता दें कि साल 2018 में मोहम्मद शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां के लगाए गए मारपीट, रेप, हत्या की कोशिश और घरेलू हिंसा जैसे आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था.

कोर्ट ने हर महीने चार लाख रुपये देने का आदेश दिया

हसीन जहां ने मोहम्मद शमी पर मैच फिक्सिंग में शामिल होने का भी आरोप लगाया था, लेकिन यह साबित नहीं हो सका. जुलाई 2025 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोहम्मद शमी को उनकी वाइफ हसीन जहां और बेटी आयरा को घर खर्च के लिए हर महीने चार लाख रुपये देने का आदेश दिया है. कलकत्ता हाई कोर्ट ने मोहम्मद शमी को 1.5 लाख रुपए वाइफ हसीन जहां को और 2.5 लाख रुपए उनकी बेटी को देने का आदेश दिया है.

कौन हैं हसीन जहां?

हसीन जहां भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हैं. हसीन जहां (Hasin Jahan) प्रोफेशनल मॉडल रही हैं और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए चीयर लीडर भी बनी हैं. हसीन जहां अपनी फिटनेस का भी बहुत ध्यान रखती हैं. सोशल मीडिया पर काफी लोग हसीन जहां (Hasin Jahan) को फॉलो करते हैं. मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) से विवाद के चलते हसीन जहां काफी वक्त से अपनी बेटी के साथ अलग रह रही हैं. इन दोनों के बीच विवाद काफी वक्त से चल रहा है. बता दें कि दोनों के बीच अभी तक तलाक नहीं हुआ है.

हसीन ने शमी पर लगाए थे दूसरी औरतों से संबंध का आरोप

बता दें कि साल 2018 में मोहम्मद शमी पर उनकी पत्नी हसीन जहां के लगाए गए मारपीट, रेप, हत्या की कोशिश और घरेलू हिंसा जैसे आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया था. हसीन जहां ने शमी और उनके भाई के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. शमी के खिलाफ आईपीसी की धारा 498 ए (दहेज उत्पीड़न) और धारा 354 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज करवाया गया था, जबकि उनके भाई हासिद अहमद पर धारा 354 (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज करवाया गया था.

कैसे हुई दोनों की मुलाकात?

बता दें कि मोहम्मद शमी ने 6 जून 2014 को कोलकाता की मॉडल हसीन जहां से शादी की थी. हसीन एक मॉडल थीं. फिर वो कोलकाता नाइट राइडर्स की एक चीयर लीडर बनीं. इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई और दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे. फिर शमी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की. शमी 17 जुलाई 2015 को बेटी के पिता भी बने थे. हसीन जहां ने 2014 में शमी से शादी करने के बाद मॉडलिंग छोड़ दी थी. शमी के मुताबिक उन्हें बहुत बाद में पता चला कि हसीन जहां की यह दूसरी शादी है. उनके पहले पति का नाम सैफुद्दीन हैं. वो पश्चिम बंगाल के बीरभूम में स्टेशनरी की दुकान चलाते हैं. तब मीडिया हसीन जहां के पूर्व पति के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, हमारी शादी 2002 में हुई थी. इस शादी से उन्हें दो बेटियां हुईं. साल 2010 में तलाक हो गया. सैफुद्दीन ने बताया कि वो हसीन जहां से 10वीं क्लास से प्यार करते थे. सैफुद्दीन ने बताया कि हसीन अपने पैर पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन हमारे घर की महिलाओं को नौकरी करने की इजाजत नहीं. शायद यही रोक हसीन को नापसंद थी. उसने उनसे तलाक ले लिया.

;