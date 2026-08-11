VIDEO: बिलखते रहे सरफराज खान, मोहम्मद सिराज ने नहीं किया रहम, गॉल टेस्ट से पहले वायरल ये वीडियो

India vs Sri Lanka: 15 अगस्त से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज की तैयारियां जोरों पर हैं. इंडियन प्लेयर्स नेट्स में पसीना बहाने के साथ अपने लुक्स पर भी फोकस करते दिखे. भारतीय खिलाड़ियों की मौज-मस्ती बरकरार है. स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज और सरफराज खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. मोहम्मद सिराज ने सरफराज पर ऐसा बेरहम अंदाज दिखाया कि सरफराज बिलखते रह गए.
सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टीम के प्लेयर्स अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए श्रीलंका के मशहूर हेयरस्टाइलिस्ट चतुरंगा के सैलून पहुंचे. वायरल वीडियो में शुभमन गिल, ऋषभ पंत और सरफराज खान नजर आ रहे हैं. इस दौरान मोहम्मद सिराज को ऐसी मस्ती सूझी की सरफराज के पसीने छूट गए. सिराज ने सरफराज खान के लिए ट्रिमर उठा लिया, जिसके बाद सरफराज बिलखते नजर आए. हालांकि, बाद में चतुरंगा ने सरफराज की हेयरस्टाइल सही की. चतुरंगा की सरफराज और पंत ने जमकर तारीफ की.
श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए सरफराज खान को नहीं चुना गया था, लेकिन उनकी अचानक किस्मत चमक गई. टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन इंजरी के चलते सीरीज से बाहर हुए और सरफराज खान को चुना गया. हालांकि, रेस में शेख रसीद और ऋतुराज गायकवाड़ भी थे, लेकिन श्रीलंका की परिस्थितियों को देखते हुए सरफराज को मौका दिया गया.
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भारतीय टीम ने प्रैक्टिस टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था. हालांकि, टीम की पेस बैटरी फीकी नजर आई थी जबकि स्पिनर्स ने कमाल का प्रदर्शन किया था. पहला टेस्ट गॉल में खेला जाएगा. इस मैदान पर भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच 5 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम को 2 बार जबकि श्रीलंका ने 3 बार बाजी मारी है. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन सी टीम जीतने में कामयाब होती है.