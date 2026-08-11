VIDEO: बिलखते रहे सरफराज खान, मोहम्मद सिराज ने नहीं किया रहम, गॉल टेस्ट से पहले वायरल ये वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टीम के प्लेयर्स अपने लुक को आकर्षक बनाने के लिए श्रीलंका के मशहूर हेयरस्टाइलिस्ट चतुरंगा के सैलून पहुंचे. वायरल वीडियो में शुभमन गिल, ऋषभ पंत और सरफराज खान नजर आ रहे हैं. इस दौरान मोहम्मद सिराज को ऐसी मस्ती सूझी की सरफराज के पसीने छूट गए. सिराज ने सरफराज खान के लिए ट्रिमर उठा लिया, जिसके बाद सरफराज बिलखते नजर आए. हालांकि, बाद में चतुरंगा ने सरफराज की हेयरस्टाइल सही की. चतुरंगा की सरफराज और पंत ने जमकर तारीफ की.