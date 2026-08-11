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VIDEO: बिलखते रहे सरफराज खान, मोहम्मद सिराज ने नहीं किया रहम, गॉल टेस्ट से पहले वायरल ये वीडियो

IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज 15 अगस्त से होगा. मुकाबले से पहले टीम इंडिया के खिलाड़ी नेट्स में पसीना बहाने के साथ मौज-मस्ती भी करते दिख रहे हैं. मोहम्मद सिराज और सरफराज खान का सोशल मीडिया पर एक मजेदार वीडियो जमकर वायरल हो रहा है.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 11, 2026, 11:34 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 11:34 PM IST
VIDEO: बिलखते रहे सरफराज खान, मोहम्मद सिराज ने नहीं किया रहम, गॉल टेस्ट से पहले वायरल ये वीडियो

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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