मोहम्मद सिराज का हुआ प्रमोशन, न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के बीच अचानक बने कप्तान, बदलेंगे टीम की किस्मत?

Mohammed Siraj: न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में वनडे इंटरनेशनल में वापसी कर रहे मोहम्मद सिराज को बड़ी जिम्मेदारी मिली है. स्टार तेज गेंदबाज को रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद ने कप्तान नियुक्त किया है. हैदराबाद के एलीट ग्रुप डी में बने रहने के कारण, चयनकर्ताओं ने टूर्नामेंट के अंतिम चरण के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी सिराज को सौंपी है.

हैदराबाद अपने शेष दो रणजी ट्रॉफी मैच घरेलू मैदान पर खेलेगी। 22 जनवरी से मुंबई और 29 जनवरी से छत्तीसगढ़ के खिलाफ मैच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले जाएंगे। टीम फिलहाल ग्रुप डी में 13 अंकों के साथ चौथे स्थान पर है, जिससे उसे क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की थोड़ी बहुत संभावना है.

मोहम्मद सिराज बने हैदराबाद के कप्तान

Add Zee News as a Preferred Source

मोहम्मद सिराज को पहली बार प्रोफेशनल क्रिकेट करियर में कप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. उनका आक्रामक रवैया और जीत का जुनून हैदराबाद रणजी टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. बता दें कि इससे पहले तिलक वर्मा को सीजन के लिए कप्तान बनाया गया था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में शामिल होने के दौरान पेट में चोट लगने के कारण उन्हें बाहर होना पड़ा. इसके परिणामस्वरूप, हैदराबाद के चयनकर्ताओं ने सिराज को कप्तान बनाया. वहीं, बल्लेबाज जी राहुल सिंह को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सिराज को ये जिम्मेदारी क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन और उपलब्धियों को देखते हुए सौंपी गई है. चयनकर्ता इसे एक संभावित परीक्षण के तौर पर देख रहे हैं, ताकि अगले सत्र में उन्हें हैदराबाद का पूर्णकालिक रणजी ट्रॉफी कप्तान नियुक्त किया जा सके.

बाकी बचे दो रणजी मैच के लिए हैदराबाद की टीम

मोहम्मद सिराज (कप्तान), जी राहुल सिंह (उप कप्तान), सीवी मिलिंद, तनय त्यागराजन, सीटीएल रक्षण रेड्डी, के रोहित रायडू, के हिमातेजा, ए वरुण गौड़, एम अभिरथ रेड्डी, राहुल रादेश (विकेटकीपर), अमन राव पेराला, एन नितिन साई यादव, कनाला नितेश रेड्डी, साई प्रगनय रेड्डी (विकेटकीपर) और बी पुन्नैया

ये भी पढ़ें: WPL 2026 में गजब कांड! 130 की स्ट्राइक रेट से खेल रही बल्लेबाज को किया रिटायर्ड आउट, कोच ने खुद लिखी हार की कहानी